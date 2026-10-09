La familia del exministro guatemalteco Javier Maldonado rechaza la hipótesis del suicidio y piden más peritajes

Los restos de Javier Maldonado Quiñónez fueron despedidos en el Parque Central del municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez, Guatemala. (Noticias Redes Sur)

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La familia del exministro de Comunicaciones de Guatemala Javier Maldonado Quiñónez pidió que las autoridades investigar a fondo las circunstancias de su fallecimiento y expresaron dudas sobre la hipótesis inicial de un posible suicidio.

Ricardo Maldonado Quiñónez, hermano del exfuncionario, sostuvo que la trayectoria de la herida de bala que observó durante el funeral plantea interrogantes que, según dijo, deben ser esclarecidos por peritos.

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El exfuncionario fue hallado herido de bala la noche del 6 de octubre dentro de una residencia de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala.

Javier Maldonado Quiñónez asumió la titularidad del Ministerio de Comunicaciones en julio de 2021 durante la gestión de Alejandro Giammattei. (Redes Sociales)

Los Bomberos Municipales lo trasladaron en estado agónico a un centro asistencial privado, donde murió pese a la atención médica.

La familia cuestionó la trayectoria del disparo

Ricardo Maldonado afirmó que el orificio de entrada del proyectil estaba detrás de una oreja y que la salida se produjo en la parte frontal. A partir de esa observación, consideró que resulta “muy difícil” pensar que su hermano se haya disparado a sí mismo.

“Vemos cuestiones que no cuadran”, dijo el hermano del exministro. Según relató en una entrevista al medio local Sur Tv Intercable, se percataron de la ubicación de la herida cuando la familia abrió el féretro para dejar un rosario y un escapulario junto al cuerpo.

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El familiar señaló que en Guatemala existen capacidades institucionales para determinar qué ocurrió, pero reclamó que los investigadores realicen las diligencias necesarias. También indicó que la familia solicitará apoyo al Gobierno de Estados Unidos, ya que sus integrantes poseen doble ciudadanía.

Ricardo Maldonado Quiñónez, hermano del exministro de Comunicaciones de Guatemala, Javier Maldonado Quiñónez, detalla las dudas de la familia en torno al supuesto suicidio del exfuncionario, quien fue localizado sin vida y con un disparo en la cabeza la noche del 6 de octubre en una zona residencial exclusiva de la Ciudad de Guatemala. (Video: Sur Tv Intercable)

“No nos estamos echando culpas entre nosotros, pero hay cuestiones que tenemos que ver”, sostuvo Ricardo Maldonado, quien pidió que no se cierre el caso sin una investigación técnica sobre la escena, el arma localizada y la lesión que sufrió el exfuncionario.

La Policía Nacional Civil investiga un posible suicidio

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una de las primeras líneas de investigación apuntan a un posible suicidio, aunque aclaró que el hecho continúa bajo investigación. En la vivienda, ubicada en la colonia Vista Hermosa, agentes y fiscales localizaron un arma de fuego y manchas de sangre.

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La pareja de la víctima reveló que el exfuncionario recibía tratamiento psicológico y tenía un antecedente reciente de intento de suicidio. (Cortesía para Infobae América)

De acuerdo con el parte policial, la conviviente de Maldonado Quiñónez, Alvy Alejandra López Mauricio, ella se encontraba en la cocina cuando escuchó una detonación. Al llegar a la sala, encontró al exministro tendido en el suelo, con sangre en el rostro y un arma junto a él.

La mujer declaró a los agentes que el exfuncionario recibía tratamiento psicológico y que, cuatro semanas antes, habría intentado quitarse la vida. En esa oportunidad, ella le arrebató el arma e impidió que se disparara.

En la sala de la residencia del exministro de Comunicaciones guatemalteco localizaron un arma de fuego a la par del cuerpo agonizante. (Cortesía para Infobae América)

Las autoridades no han difundido aún resultados de peritajes balísticos, análisis forenses o reconstrucciones de la escena que permitan confirmar la causa de la muerte. La hipótesis de suicidio no ha sido establecida de forma definitiva.

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Despiden los restos del exfuncionario

Amigos y familiares despidieron el cuerpo de Javier Maldonado Quiñónez con una misa de cuerpo presente en la iglesia del municipio de Chicacao, del departamento de Suchitepéquez.

Luego de la ceremonia el cuerpo fue llevado en brazos hacia el Parque Central de la localidad, donde estuvieron presentes los padres del exfuncionario.

En el lugar, Ricardo Maldonado ofreció unas palabras a los asistentes donde agradeció las muestras de cariño, pero también pidió perdón por aquellos que, según él, “se ríen de la desgracia familiar”.

Familiares y amigos del exministro de Comunicaciones de Guatemala, Javier Maldonado Quiñónez, realizan honras fúnebres, mientras que su hermano Ricardo Maldonado rinde homenaje. (Videos: Sur Tv Intercable y Noticias Redes Sur)

“Javier Maldonado hizo mucha obra con orgullo, con pasión, con valores inculcados. Dicen que habían caletas llenas, dicen que habían maletas llenas.. decían que el dinero estaba en Chicacao. El tesoro estaba en Chicacao: Es su pueblo, es su sangre en nuestros sobrinos, ese es el tesoro que deja mi hermano”, afirmó.

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Maldonado Quiñónez enfrentaba denuncias por su gestión

Javier Maldonado Quiñónez dirigió el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) entre julio de 2021 y enero de 2024, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Antes había ocupado el cargo de viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública.

Tras la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia, el exministro fue denunciado por presuntas irregularidades durante su gestión.

El exministro Javier Maldonado Quiñónez sufrió una herida de bala en el cráneo dentro de una vivienda en la Ciudad de Guatemala. (Gobierno de Guatemala)

Entre los casos figuraban un supuesto fraude en el programa de cocinas temporales, con desembolsos cuestionados por Q53 millones(unos USD 6.9 millones), y pagos vinculados con la construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango.

También fue mencionado en una investigación sobre contrataciones dentro del CIV. Las denuncias no equivalen a una condena, y no se informó sobre una sentencia firme contra Maldonado Quiñónez por esos hechos.

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La familia espera ahora que el Ministerio Público y la PNC determinen, mediante pericias y otras diligencias, si la muerte del exministro correspondió a un suicidio o si existieron circunstancias criminales.

Pide ayuda

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

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En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

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En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.