La embajada de Guatemala habilita una línea de emergencia para sus 3.089 ciudadanos registrados en Panamá

Guatemala activa asistencia consular ante la alerta regional por un terremoto de magnitud 8.0 registrado en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un terremoto de magnitud 8.0 sacudió este viernes Panamá y llevó a Guatemala a activar una línea de emergencia consular para asistir a los 3.089 ciudadanos registrados en el país centroamericano, mientras las autoridades guatemaltecas no reportaban connacionales afectados y mantenían una alerta de tsunami para el litoral del Pacífico.

El movimiento se registró a las 12:56, hora local, y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Los Santos. La profundidad fue de 33 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Colombiano.

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La magnitud había sido calculada inicialmente en 7.3, pero los organismos especializados la revisaron posteriormente al alza hasta 8.0. El sismo también se percibió en Costa Rica, Colombia y Ecuador, donde se activaron medidas preventivas ante el riesgo de olas en las áreas costeras.

La Embajada de Guatemala en Panamá informó que mantiene un monitoreo de la situación de los guatemaltecos residentes y que no había recibido reportes de personas afectadas. La sede diplomática habilitó el teléfono de emergencia +507 6892-0971 y el correo electrónico conspanama@minex.gob.gt para solicitudes de apoyo e información.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó a la comunidad guatemalteca en Panamá seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar únicamente fuentes oficiales. La advertencia apuntó a evitar la circulación de información no verificada en redes sociales durante la emergencia.

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La Embajada de Guatemala en Panamá pone a disposición un teléfono de asistencia para la comunidad guatemalteca tras un reciente terremoto. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

La alerta de tsunami para el Pacífico guatemalteco

El impacto regional del sismo alcanzó a Guatemala mediante una alerta de tsunami emitida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El organismo advirtió sobre un posible arribo de olas a las costas del Pacífico guatemalteco a partir de las 14:36.

El boletín del Insivumeh fue emitido a las 12:28 y se apoyó en información del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, conocido por sus siglas en inglés como PTWC. Esa entidad identificó la posibilidad de que el fenómeno afectara a varios países con costas sobre el océano Pacífico.

Ante ese escenario, el instituto pidió a las instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, que activaran las alertas institucionales correspondientes en sus áreas de responsabilidad. El seguimiento de la amenaza quedó sujeto al monitoreo en tiempo real.

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Un tsunami es una serie de olas que se desplaza fuera de su zona de origen y puede llegar a distintas costas con intervalos de pocos minutos hasta una hora entre cada una. Esos períodos pueden prolongarse en determinadas circunstancias.

El Insivumeh indicó que la altura de las olas puede variar de forma considerable incluso entre regiones próximas. Algunas áreas podrían registrar variaciones menores en el nivel del mar, mientras que otras tendrían una afectación mayor.

Evacuaciones y vigilancia en Colombia y Ecuador

En Colombia, el remezón se sintió con fuerza en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba y Risaralda, además de varios sectores de la costa Caribe. Hubo evacuaciones preventivas en edificios y zonas residenciales.

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Las autoridades locales mantuvieron las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de réplicas después del evento principal. La percepción del sismo tuvo distinta intensidad según las regiones alcanzadas por el movimiento.

En Ecuador, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, Inocar, inició el monitoreo tras la emisión de un boletín del sistema de vigilancia de tsunamis. La advertencia señaló un peligro inminente para el litoral ecuatoriano.

Las autoridades ecuatorianas pidieron a los habitantes de las zonas costeras que se alejaran de las playas y se dirigieran a áreas elevadas como medida preventiva. La recomendación se sumó a los protocolos activados en otros países de la región ante el riesgo de olas y de nuevas sacudidas.

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