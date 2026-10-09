El presidente Bernardo Arévalo ofrece apoyo a Panamá tras el sismo y confirma a sus connacionales a salvo

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo ofreció su apoyo al mandatario panameño José Raúl Mulino tras el terremoto de magnitud 7,6.(Gobierno de Guatemala)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se comunicó este viernes con su par panameño, José Raúl Mulino, para ofrecer apoyo tras el terremoto que sacudió Panamá y cuya magnitud fue situada posteriormente en 7,6 por el Servicio Geológico de Estados Unidos. El mandatario confirmó que los guatemaltecos radicados en el país vecino se encuentran a salvo.

“Me he comunicado con el presidente @JoseRaulMulino para expresarle mi solidaridad y cercanía ante el fuerte sismo en Panamá. Guatemala está a disposición para brindar el apoyo que necesiten”, escribió Arévalo en su cuenta de X. El jefe de Estado cerró su mensaje con “un abrazo fraterno al pueblo panameño”.

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La alerta de tsunami se extendió a nueve países del Pacífico: Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, El Salvador, México y Guatemala. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en sus costas.

La Embajada de Guatemala en Panamá informó que no había recibido reportes de ciudadanos guatemaltecos afectados y que mantenía el monitoreo de la situación. La sede diplomática tiene registrados a 3.089 ciudadanos guatemaltecos en territorio panameño.

Para responder consultas y solicitudes de asistencia, la representación habilitó el teléfono de emergencia +507 6892-0971 y el correo electrónico conspanama@minex.gob.gt. El Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó a la comunidad guatemalteca seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar únicamente fuentes oficiales.

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Me he comunicado con el presidente @JoseRaulMulino para expresarle mi solidaridad y cercanía ante el fuerte sismo en Panamá. Guatemala está a disposición para brindar el apoyo que necesiten.



Nuestra embajada nos confirma que los guatemaltecos en ese país se encuentran a salvo.… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 9, 2026

El epicentro a 14 kilómetros de Pitaloza Arriba

El sismo ocurrió a las 12:56, hora local, con epicentro a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia de Los Santos, y a una profundidad de 33 kilómetros. La ubicación fue reportada tanto por el Servicio Geológico de Estados Unidos como por el Servicio Geológico Colombiano.

Las primeras estimaciones fijaron la magnitud en 7,2 y luego la elevaron a 8,0. Mediciones posteriores del organismo estadounidense la situaron en 7,6, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó valores de entre 7,0 y 7,2, con un epicentro próximo a Tonosí, en la península de Azuero.

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El temblor se percibió con fuerza en Ciudad de Panamá y en varias provincias del interior, donde habitantes salieron de sus viviendas. En los primeros reportes no se había confirmado la existencia de víctimas ni daños materiales de consideración.

Mulino pidió calma y ordenó a los organismos estatales atender la emergencia. “He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos que informen sobre los efectos, llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, publicó el presidente panameño en X, en referencia a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil.

La Embajada de Guatemala en Panamá pone a disposición un teléfono de asistencia para la comunidad guatemalteca tras un reciente terremoto. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

El seguimiento preventivo en las costas guatemaltecas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología emitió un boletín a las 12:28 en el que advirtió sobre un posible arribo de olas a la costa del Pacífico guatemalteco desde las 14:36. También solicitó a las instituciones del sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que activaran sus alertas y mantuvieran el seguimiento en tiempo real.

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El Insivumeh explicó que un tsunami está formado por una serie de olas que se desplazan fuera de su zona de origen y pueden alcanzar distintas costas con intervalos de pocos minutos hasta una hora. Esos períodos pueden prolongarse según las circunstancias.

La altura de las olas puede variar de manera considerable incluso entre zonas cercanas. Algunas regiones pueden registrar cambios menores en el nivel del mar, mientras otras pueden sufrir una afectación mayor.

En Colombia, el movimiento se sintió en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba y Risaralda, además de sectores de la costa Caribe. Las autoridades dispusieron evacuaciones preventivas en edificios y áreas residenciales y mantuvieron recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de réplicas.

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En Ecuador, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada inició un monitoreo luego de que el sistema de vigilancia de tsunamis advirtiera un peligro inminente para el litoral. Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas costeras alejarse de las playas y dirigirse a áreas elevadas como medida preventiva.