Un presunto sicario muere tras atacar a agentes policiales y asesinar a un adolescente en Guatemala

Un presunto sicario murió tras un enfrentamiento con la Policía Nacional Civil en la zona 6 de Guatemala, luego de asesinar a un menor de 16 años. (Bomberos Voluntarios)

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Un supuesto sicario fue abatido por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, luego de que minutos antes disparara contra un adolescente de 16 años, quien falleció en el lugar.

Tras el enfrentamiento con los agentes policiales, el sicario falleció, mientras que su acompañante, un menor de edad, resultó gravemente herido, por lo que fue enviado a un centro asistencial bajo el resguardo policial.

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El tiroteo ocurrió en la 21 avenida, entre la 11 y 13 calles de la colonia Cipresales, zona 6 de la Ciudad de Guatemala, frente a las instalaciones del Club de Oficiales.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) detectaron a dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta, instantes después de que perpetraran un ataque armado contra un adolescente de 16 años, quien falleció a unos 60 metros del lugar de la intervención.

Los presuntos sicarios se conducían en una motocicleta que quedó tirada en el lugar del tiroteo. (PNC de Guatemala)

La intervención policial y el decomiso del armamento

Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, los sospechosos desenfundaron una pistola e iniciaron un ataque contra los uniformados.

Los efectivos repelieron la agresión en el sitio, donde cayó abatido uno de los presuntos atacantes, mientras que su acompañante, un menor de edad, sufrió heridas por impactos de proyectil.

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Paramédicos de los Bomberos Voluntarios brindaron atención prehospitalaria en el lugar y trasladaron al adolescente herido hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedó ingresado bajo estricta custodia policial.

Las autoridades incautaron en la escena una pistola marca Pietro Beretta calibre 9 milímetros, la cual contaba con reporte de robo con fecha del 8 de enero de 2018.

Las autoridades decomisaron una pistola Pietro Beretta que registraba reporte de robo desde el año 2018. (PNC de Guatemala)

El portavoz de la PNC, César Mateo, confirmó que las directrices institucionales ordenan el uso legítimo de la fuerza para resguardar a la población y a los propios agentes.

Peritos del Ministerio Público (MP) acordonaron el área para recolectar los indicios balísticos e integrar el expediente correspondiente.

Escalada de tiroteos y choques armados con fuerzas de seguridad

El incidente se suma a una serie de enfrentamientos recientes entre las fuerzas del orden y estructuras delictivas en la capital guatemalteca.

El 29 de septiembre de 2026, agentes de la Comisaría 12 mantuvieron un intenso tiroteo sobre la calzada José Milla y 19 avenida de la zona 6, cuando interceptaron una camioneta negra en la que viajaban hombres con pasamontañas equipados con fusiles de asalto.

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Aquel operativo concluyó con la captura de dos sospechosos heridos y el decomiso de armas de alto calibre.

Meses antes, una irrupción de investigadores en el barrio El Gallito, ubicado en la zona 3, derivó en un nutrido tiroteo contra la banda Los Caradura, con un saldo de tres personas muertas, entre ellas un agente policial.

Asimismo, en enero del mismo año, la PNC enfrentó una ola de agresiones directas de pandillas tras una serie de motines coordinados en diversos centros penitenciarios del país.

La víctima, un adolescente de 16 años, quedó a pocos metros de donde ocurrió el ataque armado. (Bomberos Voluntarios)

Incidencia criminal y homicidios en la zona 6 de la capital

La zona 6 constituye una de las demarcaciones urbanas con mayor actividad delictiva en el municipio de Guatemala. Informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) ubican a este sector entre las áreas con mayor registro de violencia, al concentrar cerca del 8% de los homicidios ocurridos en la capital, superada únicamente por las zonas 18, 3 y 7.

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A nivel nacional, el 84% de las muertes violentas se comete con armas de fuego, según datos estadísticos del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Las autoridades atribuyen cerca del 77% de estos hechos a pugnas entre pandillas y venganzas personales. Aunque la tasa nacional se situó en 16,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de Guatemala registra la mayor proporción de casos al acumular alrededor del 20% de los crímenes violentos reportados en todo el territorio nacional.