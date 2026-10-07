Quién era Javier Maldonado: el exministro guatemalteco señalado por fraude y trata de personas, que falleció en extrañas circunstancias

Javier Maldonado Quiñónez asumió la titularidad del Ministerio de Comunicaciones en julio de 2021 durante la gestión de Alejandro Giammattei. (Redes Sociales)

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El exministro Javier Maldonado Quiñónez falleció la noche del martes 6 de octubre, después de ser hallado con una herida de bala en el cráneo en una vivienda de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala.

La Policía Nacional Civil investiga el hecho como un posible suicidio, tras una gestión al frente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda marcada por denuncias de corrupción y una acusación por una presunta red de trata de personas.

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Maldonado Quiñónez dirigió la cartera durante el gobierno de Alejandro Giammattei y, tras la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia, acumuló acciones legales por obras hospitalarias inconclusas, proyectos viales paralizados y contrataciones cuestionadas. El último proceso judicial en su contra concluyó el 9 de junio con una falta de mérito.

El ingeniero tenía estudios de especialización estratégica en la Universidad Europea del Atlántico y experiencia en construcción, planificación y logística de proyectos de infraestructura. Antes de llegar al gabinete, encabezó la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y fue viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública durante nueve meses.

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La Presidencia lo juramentó como titular del CIV el 1 de julio de 2021. Su nombramiento respondió a una recomendación del expresidente Jimmy Morales, según confirmaron fuentes cercanas a esa administración a Infobae.

Javier Maldonado Quiñónez asumió la titularidad del Ministerio de Comunicaciones en julio de 2021 durante la gestión de Alejandro Giammattei. (Redes Sociales)

Hospitales con pagos adelantados y obras detenidas

La denuncia por la construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango, expuso una diferencia entre los desembolsos realizados y el avance de la obra. La administración anterior había pagado el 90% del costo total cuando la ejecución física era de apenas 38%, de acuerdo con una verificación oficial.

El proyecto quedó paralizado durante 11 meses y afectó a más de 42 mil habitantes. El Ministerio de Salud y Asistencia Social, el CIV y la Comisión Nacional contra la Corrupción denunciaron por fraude a Maldonado Quiñónez, al exviceministro Carlos Quiñónez Schwank, al exdirector de la UCEE Juan Carlos Alonzo Reyes y al representante legal de la constructora, Erick Estuardo Escobar Vargas.

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Otra investigación se concentró en el hospital de San Benito, en Petén, valuado en 264 millones de quetzales. Aunque Maldonado Quiñónez y Giammattei anunciaron la obra en junio de 2023, una inspección detectó únicamente trabajos de aplanamiento y cercado del terreno.

Los pagos rondaban los 83 millones de quetzales, mientras que el avance financiero superaba el 40% y la ejecución física no alcanzaba el 8%. El diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, cuestionó esa diferencia.

Las denuncias también abarcaron los pasos a desnivel de la calzada Roosevelt y la avenida Petapa, en la capital guatemalteca. Legisladores de VOS señalaron en mayo de 2024 presuntas sobrevaloraciones, movimientos de tierra dudosos y pagos que no coincidían con el estado de las obras.

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Blanco sostuvo que esos proyectos “conforman una red de saqueo que se dio en el Estado de Guatemala” en al menos diez construcciones similares. El paso a desnivel de la avenida Petapa, valuado en más de 100 millones de quetzales, permanecía detenido desde mayo de 2023.

El programa “Cocinas Dignas” motivó otra denuncia por 53 millones de quetzales destinados a 590 cocinas temporales. La viceministra de la UCEE, Paola Constantino, informó ante la bancada VOS que el Sistema de Contabilidad Integrada registraba 1.140 inscripciones duplicadas y triplicadas.

Los inspectores localizaron 516 de las estructuras previstas y nueve no figuraban en ningún registro. La empresa contratista también había construido las escuelas Bicentenario, un proyecto cuestionado por anomalías similares por 630 millones de quetzales.

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La acusación por trata y el cierre de la denuncia

La acusación con mayor repercusión pública apuntó a una presunta estructura de trata de personas dentro del CIV, mediante plazas otorgadas a mujeres que, según la denuncia, prestaban servicios de acompañamiento a funcionarios de la administración de Giammattei. La existencia del supuesto esquema fue revelada por ConCriterio, que describió una oficina donde se contrataba a secretarias y asistentes para tareas ajenas a sus cargos, incluso favores sexuales.

La entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, denunció la estructura en mayo de 2024 y aseguró que ordenó destituciones de personal involucrado. También afirmó que presentó el caso ante el comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo.

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La Fiscalía Contra la Trata de Personas del Ministerio Público citó a De la Vega para que aportara información sobre las posibles víctimas. El departamento de Comunicación Social del organismo indicó: “Se presume que la información de trabajadores y de nombres de las posibles víctimas las tiene la exministra, por tal razón, ha sido citada para que pueda aportar toda la información que sepa del hecho denunciado”.

Maldonado Quiñónez rechazó los señalamientos mediante un comunicado, en el que calificó las acusaciones como “asquerosas acusaciones” sin fundamento. El exfuncionario afirmó: “Rechazo enérgico y categórico a las mentirosas declaraciones de la exministra Jazmín De la Vega”.

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Sostuvo que durante su administración no toleró actividades ilícitas ni hechos de trata de personas. También exigió que De la Vega identificara los contratos que, según ella, habían sido rescindidos y anunció acciones penales por difamación y calumnia, además de denuncias por presuntos delitos contra su esposa, su hija y su madre.

La Comisión Nacional contra la Corrupción pidió un informe al CIV y solicitó confidencialidad para evitar la revictimización de las posibles personas afectadas. En julio de 2025, el comisionado contra la corrupción, Julio Flores, informó que el Ministerio Público había archivado la denuncia.

Maldonado Quiñónez compareció el 28 de enero de 2026 ante el Juzgado Séptimo Penal por una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad sobre presuntos nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes. La audiencia fue reprogramada para el 3 de marzo y la jueza Mónica Castillo le otorgó falta de mérito el 9 de junio.

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“Gracias a Dios se determinó que no había delito que perseguir, por lo cual ya salimos de este tema”, declaró el exministro. Explicó que la causa se había originado por una delegación de funciones y no por un nombramiento irregular.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.