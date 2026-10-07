Habría intentado suicidarse antes: surgen detalles sobre la muerte del exministro de Comunicaciones de Guatemala

Javier Maldonado Quiñónez asumió la titularidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en julio de 2021 bajo el gobierno de Alejandro Giammattei. (Gobierno de Guatemala)

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Luego que trascendiera el traslado de emergencia del exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado Quiñónez, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el exfuncionario falleció y que, como parte de las primeras hipótesis, se investiga un posible suicidio.

De acuerdo con la información de Bomberos Municipales, llamadas de emergencia los alertaron sobre una persona que se encontraba gravemente herida de bala, por lo que se trasladaron a una zona residencial exclusiva de la ciudad de Guatemala.

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En el lugar localizaron con un disparo en el cráneo y en estado agónico al exministro de Comunicaciones, quien fue trasladado hacia un centro asistencial privado de la zona 10. No obstante, pese a los esfuerzos médicos, Maldonado Quiñónez falleció.

Los Bomberos Municipales trasladaron al exfuncionario en estado agónico hacia un centro asistencial privado de la zona 10.

Su conviviente estaba en la cocina de la residencia

De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso Infobae, el exministro fue localizado por su conviviente identificada como Alvy Alejandra López Mauricio, quien fungió como Asistente de Adquisiciones en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante la administración de Quiñónez Maldonado.

La mujer relató a los oficiales que acudieron a la escena que ella se encontraba en la cocina del domicilio, cuando escuchó una detonación posiblemente de proyectil de arma de fuego.

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De inmediato se dirigió a la sala del inmueble, lugar donde encontró a Maldonado Quiñónez tendido en el suelo con el rostro cubierto de sangre y a un costado un arma de fuego, por lo que de inmediato coordinó la asistencia médica con los bomberos.

López Mauricio detalló a los oficiales de la Policía Nacional Civil que el exfuncionario “estaba bajo tratamiento psicológico y que hace cuatro semanas había intentado suicidarse, pero ella logró arrebatarle el arma de fuego” impidiendo que concretara sus intenciones.

En la sala de la residencia del exministro de Comunicaciones guatemalteco localizaron un arma de fuego a la par del cuerpo agonizante. (Cortesía para Infobae América)

La mujer no detalló cuáles eran las causas de la depresión del exministro de Comunicaciones, pero confirmó que este era su segundo intento de quitarse la vida.

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Inician investigación

Luego del incidente acudieron al lugar fiscales del Ministerio Público (MP), así como agentes de la Policía Nacional Civil.

Dentro de la residencia ubicada en 3a. Calle 18-48, de la Colonia Vista Hermosa, Zona 15 de la Ciudad de Guatemala, localizaron un arma de fuego y manchas de sangre.

Además, detallaron que la víctima presentaba una lesión de proyectil de arma de fuego en la región del cráneo.

Como móvil del hecho señalaron un “posible suicidio”, pero aclaran que el hecho aún está por esclarecerse, por lo que continuarán con las diligencias para determinar lo ocurrido.

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La pareja de la víctima reveló que el exfuncionario recibía tratamiento psicológico y tenía un antecedente reciente de intento de suicidio. (Cortesía para Infobae América)

Exministro señalado de corrupción y anomalías

Javier Maldonado Quiñónez asumió la titularidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el 1 de julio de 2021, tras ser juramentado por la Presidencia de la República en el gobierno de Alejandro Giammattei.

Antes de asumir ese cargo, ya había fungido como viceministro de Edificios Estatales. Sin embargo, fue ascendido por recomendación del expresidente Jimmy Morales, según confirmaron a Infobae fuentes cercanas a esa administración.

La administración del presidente Bernardo Arévalo denunció un fraude de 53 millones de quetzales en el programa de cocinas temporales del ministerio. (Gobierno de Guatemala)

Luego de la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia guatemalteca, Maldonado Quiñónez fue objeto de acciones legales por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la cartera de infraestructura.

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Una de las denuncias fue por un posible fraude realizado con el programa de cocinas temporales, donde se detectaron duplicados y triplicados de desembolsos que sumaban unos USD 6.9 millones.

El exfuncionario ejerció cargos como viceministro de Edificios Estatales y director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado. (Gobierno de Guatemala)

También fue denunciado por la construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango, el cual fue cancelado en un 90%, pese a que la obra física únicamente avanzó un 38%.

Pero uno de los casos que más llamó la atención, fue la denuncia sobre una posible trata de personas dentro del Ministerio a través de plazas otorgadas a presuntas damas de compañía para funcionarios de la administración de Giammattei.

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