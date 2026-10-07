Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala capacita a los partidos con Meta para prevenir la desinformación antes de las elecciones de 2027

La jornada del 6 de octubre abordó la autenticación de perfiles, la pauta digital y los mecanismos de denuncia para delegados de agrupaciones políticas, con miras al proceso comicial previsto para junio

Personas sentadas observan una pantalla de proyección mientras una mujer habla desde un podio junto a banderas de Guatemala
El Tribunal Supremo Electoral y la empresa Meta capacitaron a delegados partidarios sobre el uso de redes sociales para las elecciones generales de 2027. (Tribunal Supremo Electoral)
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El TSE capacitó a representantes de partidos políticos junto con Meta para reforzar el uso responsable de redes sociales antes de las elecciones generales de 2027, con énfasis en la verificación de cuentas, la detección de perfiles falsos y la prevención de la desinformación.

La actividad, realizada el martes 6 de octubre bajo el nombre “Buenas Prácticas en Redes Sociales”, fue organizada por el Tribunal Supremo Electoral mediante su Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

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El encuentro reunió a delegados de las agrupaciones políticas para explicar el manejo de publicaciones, anuncios, contenidos multimedia y mecanismos de denuncia en las plataformas digitales.

Cada organización fue invitada a enviar a cuatro representantes para recibir formación sobre verificación de cuentas, pago de pauta, segmentación de anuncios y reportes de perfiles falsos.

La campaña electoral está prevista entre el 29 de marzo y el 25 de junio de 2027. Las elecciones generales se celebrarán el 27 de junio y, si fuera necesaria, la segunda vuelta será el 22 de agosto.

Personas sentadas observan una pantalla de proyección mientras una mujer habla desde un podio junto a banderas de Guatemala
El Tribunal Supremo Electoral y la empresa Meta capacitaron a delegados partidarios sobre el uso de redes sociales para las elecciones generales de 2027. (Tribunal Supremo Electoral)

Cuentas verificadas y control de la publicidad digital

Las agrupaciones deberán completar el proceso de autenticación y verificación de sus cuentas ante Meta, y luego comunicar el cumplimiento a la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. El procedimiento busca facilitar la identificación de los perfiles oficiales y reducir la circulación de cuentas creadas con nombres, símbolos o distintivos partidarios.

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El personal de Meta recomendó registrar las marcas de las organizaciones políticas. Ese registro permitiría solicitar la baja de cuentas falsas que utilicen la identidad de un partido, sus emblemas o denominaciones.

Pablo Portocarrero, jefe de la unidad especializada y secretario en funciones del Tribunal Supremo Electoral, señaló que las capacitaciones apuntan a que los mensajes oficiales lleguen a la ciudadanía desde cuentas verificables de los partidos y los medios de comunicación. “La intención es que las campañas se desarrollen en cultura de paz, en lo físico y digital, sin interferencia del TSE”, afirmó.

La Biblioteca de Anuncios de Meta permitirá conocer cuánto tiempo permanece activa cada pauta, quién financia su difusión y cuál fue el monto invertido. Esa información será trasladada a la unidad encargada de fiscalizar las finanzas partidarias.

Las autoridades y fiscales que participaron en la jornada también abordaron la generación de contenidos falsos, discriminatorios o que inciten al odio y al rechazo. El aumento de este tipo de publicaciones mediante inteligencia artificial motivó recomendaciones para reconocerlas, denunciarlas y evitar su difusión.

Portocarrero recordó que el uso de redes sociales fue el principal reto de la elección anterior y definió la desinformación como un “enemigo de la democracia”. La fase de capacitaciones continuará hasta enero, cuando se convoque formalmente a elecciones generales, e incluirá a futuros candidatos y a integrantes de la prensa.

Personas sentadas observan una pantalla de proyección mientras una mujer habla desde un podio junto a banderas de Guatemala
El Tribunal Supremo Electoral y la empresa Meta capacitaron a delegados partidarios sobre el uso de redes sociales para las elecciones generales de 2027. (Tribunal Supremo Electoral)

Más del 90% de los casos de campaña anticipada, en redes

El Tribunal Supremo Electoral registra 215 casos vinculados con campaña anticipada, y más del 90% surgió en redes sociales y plataformas digitales. Por ese motivo, las agrupaciones fueron advertidas sobre la difusión de mensajes electorales antes del inicio oficial de la campaña.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece en su artículo 94 Bis: “No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el reglamento”.

La norma considera campaña anticipada las acciones destinadas a posicionar el nombre, rostro, símbolos o planes de gobierno de un aspirante antes de la convocatoria electoral. También incluye los llamados directos o indirectos al voto, el uso reiterado de símbolos partidarios para promocionar a una persona o agrupación y la contratación de publicidad electoral en medios o redes fuera del período autorizado.

La convocatoria a elecciones generales está programada para el 22 de enero. El plazo para inscribirse en el padrón electoral concluirá el 20 de marzo; al 1 de octubre, el registro contabilizaba 10 millones 225 mil 221 ciudadanos inscritos.

La divulgación oficial de los resultados electorales está prevista entre el 1 y el 8 de diciembre.

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