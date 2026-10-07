El Gobierno de Guatemala presenta un plan de emergencia por el riesgo de colapso en Villa Hermosa, San Miguel Petapa

Varias viviendas se encuentran al borde de un barranco en San Miguel Petapa debido a la erosión provocada por el paso de un río de agua turbia. (Redes Sociales)

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El Gobierno de Guatemala presentó un plan de emergencia para Villa Hermosa, en San Miguel Petapa, ante el deterioro del cauce del río Pinula y el riesgo de colapso de un puente, después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara al Ejecutivo asumir la atención de la crisis.

La respuesta incluirá una evaluación de daños, un censo de población vulnerable, inspecciones técnicas de viviendas y de la estructura vial, patrullajes de seguridad y un estudio integral de la cuenca. La decisión de evacuar familias y habilitar albergues dependerá de los resultados de los primeros diagnósticos.

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El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, indicó que las instituciones ya trabajaban antes del amparo judicial. “Hemos estado tomando acciones incluso antes del amparo”, afirmó, tras señalar que existía un estudio hidrológico previo y una primera evaluación de campo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudia Nogales, presentó una matriz de trabajo con responsables y plazos. La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades estará terminada en dos días y requerirá información del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

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El relevamiento se concentrará inicialmente en el sector cuatro de Villa Hermosa, donde no existe información catastral precisa. También se solicitarán estudios de suelo e hidrogeología, junto con el plan de ordenamiento territorial que mantiene Segeplán.

Varias viviendas se encuentran al borde de un barranco en San Miguel Petapa debido a la erosión provocada por el paso de un río de agua turbia. (Redes Sociales)

Un censo de familias vulnerables y la inspección del puente

El diagnóstico sobre el riesgo estructural de las viviendas requerirá más tiempo que la primera evaluación. Las autoridades ya cuentan con datos de los sectores uno, dos y tres, mientras que el censo de población vulnerable, con información georreferenciada de la municipalidad, Conred y el Ministerio de Desarrollo Social, estará completo en aproximadamente siete días.

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Lucía Acevedo, anunció una inspección técnica inmediata en el puente donde Conred recomendó suspender el tránsito. El resultado definirá el alcance de un estudio estructural posterior, que podría recibir apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

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El análisis hidrológico entregado a la municipalidad recomienda controlar los drenajes de las viviendas y las aguas grises que erosionan los taludes del cauce. También plantea limpiar el lecho del río, parcialmente obstruido en el tramo que atraviesa el municipio, y ampliar la evaluación para examinar el comportamiento hidráulico de la cuenca del río Michatoya.

La caída de otra vivienda durante la noche anterior fue atribuida por Acevedo a la saturación de los suelos. La ministra advirtió: “Cualquier vibración, cualquier movimiento, entonces esa zona está en alto riesgo y puede ocurrir tal cual pasó el día de ayer”.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvo que el Ejecutivo comenzó a coordinar la respuesta desde los primeros días de la emergencia en los sectores II y IV de la colonia Villa Hermosa I. Conred, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ya realizan evaluaciones para definir las medidas necesarias.

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Arévalo anticipó decisiones de aplicación inmediata y acciones de mediano y largo plazo. “Va a haber medidas que habrá que tomar de orden inmediato para evitar los riesgos de colapso”, afirmó el mandatario.

El Presidente vinculó el problema con la autorización de construcciones en un área sobre la que existían advertencias técnicas. “Ahí hay viviendas que se construyeron y a las que se les dio licencia en un área en donde había claros informes de que era un área de riesgo”, indicó.

Varias viviendas se encuentran al borde de un barranco en San Miguel Petapa debido a la erosión provocada por el paso de un río de agua turbia. (Redes Sociales)

Albergues para 350 personas y obras aún sin financiamiento definido

La municipalidad de San Miguel Petapa ofreció un salón y un domo con capacidad conjunta para 350 personas, además de otros dos espacios que podrían utilizarse si fuera necesario. La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente participará en la asistencia a la población que deba abandonar sus viviendas.

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La Gobernación Departamental de Guatemala coordina patrullajes conjuntos de la Policía Nacional Civil y el Ejército para resguardar las casas que puedan quedar desocupadas. El alcalde de San Miguel Petapa, Manuel Morales, puso instalaciones municipales a disposición de las fuerzas de seguridad.

Nogales anunció un estudio integral de la cuenca del río Pinula, que abarcará más allá de los 2,3 kilómetros situados en San Miguel Petapa. La funcionaria explicó que una evaluación similar en el río Chinautla tardó entre tres y cuatro meses y recordó que el área está declarada de alto riesgo desde 2001, bajo el decreto 179-2001.

La investigación deberá contemplar la relación con Santa Catarina Pinula, Fraijanes, Villa Canales y la ciudad de Guatemala, cuyas aguas residuales desembocan en el río. Mendoza reconoció que existe una mesa de trabajo con invitaciones a varias municipalidades, aunque todavía no se formalizó una coordinación específica para esta crisis.

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“Seguramente tendrá que ser una actuación que tengamos que hacer de una manera coordinada, bien establecida y definida”, señaló el secretario de Segeplán.

El financiamiento de las obras se definirá después de conocer los resultados de la evaluación inicial y el costo de las medidas de mitigación. El Fondo Nacional para la Reducción de Desastres dispone de 30 millones de quetzales de los 120 millones presupuestados, luego de que cerca de 90 millones fueran destinados a subsidios por sismos previos.

Una eventual declaratoria de estado de calamidad dependerá de la estimación del costo de las obras. Mientras las instituciones realizan sus evaluaciones, Morales aseguró que la municipalidad continúa con un enrocado ciclópeo para evitar el colapso del puente y las autoridades acordaron emitir informes de avance cada 24 horas.

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