Guatemala

El encuentro Abrelatam/ConDatos 2026 inaugura tres jornadas sobre datos y democracia en Guatemala

La cita regional se desarrolla del 7 al 9 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con debates sobre innovación pública, reducción de desigualdades y fortalecimiento democrático mediante información abierta

Tres personas hablan sentadas en sillones blancos en un escenario frente a una pantalla azul con la inscripción Guatemala AbreLatam ConDatos
Tres ponentes participan en el evento AbreLatam ConDatos sobre el escenario de un teatro en Guatemala. (Ministerio de Finanzas de Guatemala)
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Guatemala inauguró este 7 de octubre Abrelatam/ConDatos 2026, un encuentro regional sobre tecnología cívica, transparencia e innovación pública que reúne a más de 500 personas de 35 países en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala. La cita busca debatir el uso de datos para fortalecer la democracia, mejorar las decisiones estatales, reducir desigualdades y promover el desarrollo.

El cierre está previsto para el 9 de octubre a las 15:00, con representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA), el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Red Ciudadana y Hivos. La última jornada incluirá un análisis sobre una década de gobierno abierto en Iberoamérica y un pitch day —una instancia de presentación breve de proyectos— del Desafío de Datos por la Democracia, por los 25 años de la Carta Democrática Interamericana.

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La decimocuarta edición acumula 13 encuentros previos, realizados en 12 países anfitriones de América Latina y el Caribe, con más de 4.500 participantes. La programación de este año contempla más de 90 sesiones y más de 170 panelistas, talleristas y facilitadores.

La apertura reúne a Hivos, Red Ciudadana e ILDA, además de la presentación de la muestra Datos y Arte: Entredatos. Las actividades iniciales se desarrollan en la Gran Sala Efraín Recinos del centro cultural.

Tres personas hablan sentadas en sillones blancos en un escenario frente a una pantalla azul con la inscripción Guatemala AbreLatam ConDatos
Tres ponentes participan en el evento AbreLatam ConDatos sobre el escenario de un teatro en Guatemala. (Ministerio de Finanzas de Guatemala)

Una agenda definida por la comunidad participante

La primera jornada corresponde a Abrelatam y adopta un formato de desconferencia, una modalidad participativa en la que los asistentes proponen y construyen parte de la agenda. Daniel Carranza ofrecerá una introducción para quienes participen por primera vez, mientras que el lobby del segundo nivel será sede de la construcción colectiva del programa.

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Desde las 10:30, los talleres se repartirán en las salas Orquídea, Atitlán, Tikal, Acatenango, Jaguar, Barrilete y Quetzal. Entre las actividades previstas figura un taller sobre pedidos de información pública, dirigido por integrantes del colectivo de periodistas No Nos Callarán.

Clara Cubas estará a cargo de una capacitación sobre seguridad digital para proteger fuentes con herramientas como Tails, un sistema operativo diseñado para preservar el anonimato; Tor, una red de navegación privada; y SecureDrop, una plataforma para el envío protegido de documentos a medios. A las 11:30 comenzarán cuatro horas de diálogos simultáneos, moderados por facilitadores y definidos por los participantes al inicio de la jornada.

Las siete salas del recinto albergarán las desconferencias de Abrelatam hasta la plenaria de cierre de las 16:00, facilitada por Red Ciudadana, Hivos e ILDA. El programa propone intercambios horizontales entre representantes de gobiernos, sociedad civil y academia.

Datos, inteligencia artificial y gestión pública

La segunda jornada, el 8 de octubre, estará dedicada a ConDatos y comenzará con un acto oficial de las instituciones del Comité Organizador 2026, seguido de una presentación cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. La sesión inaugural planteará la pregunta: “¿Tecnología para quién? Datos y poder en América Latina”, con la participación de Angie Contreras, Fabrizio Scrollini, Pía Flores y Enrique Crespo.

La agenda incluirá un panel sobre el uso de inteligencia artificial para identificar a personas desaparecidas en México mediante tatuajes y rasgos distintivos presentes en archivos forenses. También se presentará Fáctica Centinela, un prototipo guatemalteco para detectar narrativas de desinformación.

Otro taller abordará el análisis de datos abiertos sobre contrataciones públicas de Guatemala mediante herramientas de inteligencia artificial, sin necesidad de programar. El encuentro se organiza bajo el lema “Datos en movimiento” y distribuye sus actividades en seis áreas, entre ellas la gobernanza de datos, la infraestructura pública digital, el clima, el gasto estatal, la libertad de expresión y la inclusión territorial.

Anteriormente, la subsecretaria de Segeplan, Ilieana Peña, definió a los datos como una herramienta estratégica para orientar las decisiones públicas. “Es a partir de esta información que podemos identificar dónde están las mayores brechas, qué políticas están funcionando, dónde deben concentrarse los recursos públicos y cómo anticipar riesgos que afectan a la población”, afirmó.

Peña agregó que los datos son indispensables para un Estado que busca recuperar el valor de lo público, mejorar sus decisiones y generar resultados para la población.

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