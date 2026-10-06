Guatemala abre su temporada de cruceros 2026-2027 con 44 buques previstos y una derrama económica en juego

Guatemala inauguró la temporada de cruceros 2026-2027 con el arribo del buque Queen Elizabeth a Puerto Quetzal. (Cruceros.es)

Guardar

Guatemala inició la temporada de cruceros 2026-2027 con la llegada del Queen Elizabeth a Puerto Quetzal, en Escuintla. El país prevé recibir 44 embarcaciones hasta el 31 de mayo de 2027, con una proyección de 64.350 pasajeros y 30.682 tripulantes.

El primer buque de la temporada arribó este lunes 5 de octubre al principal puerto guatemalteco sobre el Pacífico. La programación contempla 35 escalas en Puerto Quetzal y nueve en Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, sobre el Caribe.

PUBLICIDAD

La programación de la temporada contempla 35 escalas en Puerto Quetzal y nueve en Puerto Santo Tomás de Castilla. (Inguat)

En conjunto, los cruceros transportarán a 95.032 personas, entre pasajeros y miembros de las tripulaciones. La cifra corresponde al total de ocupantes previstos a bordo de las naves que visitarán el país durante el ciclo 2026-2027.

Puerto Quetzal concentrará 35 de los 44 arribos previstos

La inauguración de la temporada se realizó en la marina Pez Vela de Puerto Quetzal, donde el Queen Elizabeth llegó con 1.863 pasajeros, según informó Claudia Coronado, jefa del Departamento de Operación y Comercialización del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

El país proyecta la llegada de 44 embarcaciones con 64.350 pasajeros hasta mayo de 2027. (Inguat)

“Cada llegada representa una oportunidad para mostrar Guatemala y para generar actividad económica en los destinos”, señaló Coronado durante la actividad. La funcionaria indicó que los viajeros demandan transporte, guías, alimentación, artesanías y experiencias turísticas durante su estadía.

PUBLICIDAD

El calendario de arribos se extenderá por casi ocho meses y conectará a Guatemala con rutas internacionales que recorren el Pacífico y el Caribe. Para el INGUAT, el desafío consiste en mejorar la atención a los visitantes durante las escalas y favorecer que los pasajeros regresen al país para estadías más prolongadas.

Excursiones hacia La Antigua, Iximché, Pacaya y el Caribe guatemalteco

Desde Puerto Quetzal, los cruceristas pueden contratar recorridos a La Antigua Guatemala, el sitio arqueológico de Iximché, el volcán de Pacaya, Comalapa, la Ciudad de Guatemala y San Juan del Obispo. La oferta también incluye playas del Pacífico, fincas de café y plantaciones de macadamia.

PUBLICIDAD

Las escalas en Puerto Santo Tomás de Castilla permiten acceder a otros destinos. Entre ellos figuran el Parque Arqueológico Quiriguá, Río Dulce, el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, el sendero Las Escobas y Playa Blanca.

Los recorridos desde el Pacífico abarcan sitios como La Antigua Guatemala, el parque arqueológico Iximché y el volcán de Pacaya.(Turismo Antigua)

La actividad distribuye ingresos entre operadores turísticos, transportistas, guías, restaurantes, comercios y productores locales. El INGUAT prevé mantener la coordinación con autoridades portuarias, navieras, empresas privadas y prestadores de servicios para atender a los pasajeros y las tripulaciones.

La temporada anterior dejó USD 11,71 millones en gasto turístico

Durante la temporada 2025-2026, Guatemala recibió 50 cruceros entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de junio de 2026. De ese total, 39 embarcaciones llegaron a Puerto Quetzal y 11 a Puerto Santo Tomás de Castilla.

PUBLICIDAD

El período cerró con 60.016 cruceristas desembarcados y una derrama económica estimada en USD 11,71 millones, de acuerdo con los registros del INGUAT. Puerto Quetzal concentró 53.796 visitantes y USD 10,49 millones del gasto calculado, mientras que el puerto caribeño recibió 6.220 pasajeros y aportó USD 1,21 millones.

La temporada anterior cerró con la recepción de 50 cruceros y un gasto turístico total de 11,71 millones de dólares. (DCA)

La institución utiliza como referencia un gasto promedio de USD 195,04 por crucerista, basado en la temporada 2021-2022, y estima que cerca del 80% de los pasajeros de cada embarcación baja a tierra durante las escalas.