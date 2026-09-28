Guatemala cae al puesto 94 entre 110 economías en el índice turístico del Foro Económico Mundial

Guatemala cayó al puesto 94 en turismo mundial: por detrás de Costa Rica, Panamá y El Salvador, y con la mejora más lenta de la región (Gobierno de Guatemala)

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Guatemala cayó al puesto 94 entre 110 economías evaluadas en el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF).

El país obtuvo 3,43 puntos sobre siete, una mejora de 0,3% frente a la medición de 2024, aunque perdió dos posiciones en la clasificación publicada el 25 de septiembre.

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El resultado deja a Guatemala detrás de Costa Rica, Panamá y El Salvador dentro de Centroamérica. El estudio no mide la cantidad de visitantes ni los ingresos turísticos de cada destino, sino las condiciones que permiten desarrollar una actividad turística sostenible, resiliente y competitiva.

Guatemala quedó por debajo de Costa Rica, Panamá y El Salvador

Costa Rica se ubicó en el puesto 51 del índice, Panamá en el 65 y El Salvador en el 87. Guatemala ocupó la posición 94, por delante de Nicaragua, en el lugar 100, y Honduras, en el 103.

El Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo analiza cinco dimensiones, 17 pilares y 102 indicadores. Entre los aspectos evaluados figuran el entorno de negocios, la seguridad, la salud e higiene, el mercado laboral, la infraestructura digital, la conectividad aérea y terrestre, los servicios turísticos, la competitividad de precios, los recursos naturales y culturales y la sostenibilidad.

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Panamá, República Dominicana y El Salvador superaron a Guatemala en la clasificación turística de Centroamérica. (Foro Económico Mundial )

Por ese motivo, la posición de Guatemala no implica una valoración directa de sus atractivos turísticos. El informe apunta a las brechas que enfrenta el país para convertir su patrimonio cultural, sitios arqueológicos, volcanes, lagos, áreas protegidas y diversidad comunitaria en una actividad con mayor impacto económico.

La puntuación mejoró menos que el promedio mundial

Entre 2024 y 2026, 101 de las 110 economías evaluadas mejoraron su calificación, lo que representa el 92% del total. El promedio global creció cerca de 2,1%, el aumento más rápido desde 2019, mientras Guatemala registró un avance de 0,3%.

El WEF indicó que los progresos más marcados se concentraron en recursos culturales, infraestructura, servicios turísticos, conectividad aérea y preparación digital.

A la vez, el organismo advirtió sobre el encarecimiento de los viajes, las dificultades para competir en precios, la falta de inversión y la escasez de trabajadores especializados.

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La calificación de Guatemala creció un 0,3 %, un avance menor en comparación con el promedio global del 2,1 %. (Foro Económico Mundial )

Japón encabezó la edición 2026, seguido por Estados Unidos, España, Australia y Francia. Alemania, Reino Unido, China, Suiza e Italia completaron los diez primeros lugares. Nueve de esas economías son de altos ingresos.

Recursos pero sin oferta

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) una de las instituciones que participaron en el informe, lamentó que pese a los recursos con los que cuenta el país, no se han sabido aprovechar.

“Tenemos los recursos, pero no los convertimos en oferta. El WEF evalúa también hasta qué punto los recursos naturales y culturales están desarrollados y promovidos para el turismo, y los recursos culturales fueron el componente que más creció a nivel mundial (9.6%)”, dijo a Infobae.

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Como propuesta, Zapata consideró que es necesario ejecutar las leyes Portuaria y la de Infraestructura Vial Prioritaria, para mejorar las condiciones de país, ya que “el gran desafío por el que todos avanzan más rápido sigue siendo la infraestructura”.

El movimiento de pasajeros en los aeródromos regionales de Guatemala subió 11% y llegó a 69.238 usuarios entre enero y agosto de 2026, según la Dirección General de Aeronáutica Civil. (DGAC)

Además, afirmó que se requieren reformas a las leyes de Aviación Civil y las del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), que permitirán no solo mejores presupuestos, sino que mediciones basados en resultados.

Otro de los rezagos es el capital humano, afirmó Zapata, a su criterio es necesaria la formación bilingüe y técnica en hotelería y guianza, más conectividad digital en los destinos.

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Mientras que uno de los mayores retos sería “convertir los activos en producto”, para ello propone alianzas público privadas e inversión en destinos prioritarios como Petén, Atitlán, Antigua Guatemala e Izabal, mismos que traerán beneficios a las comunidades.

Inguat destacó el aumento de visitantes e ingresos turísticos

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) sostuvo que el índice debe leerse junto con otros indicadores del sector. Según la entidad, el país pasó de 1,84 millones de visitantes no residentes en 2022 a 3,36 millones en 2025, un incremento de 11% respecto de 2024 y de 31% frente a 2019.

Hasta agosto de 2026, Guatemala acumulaba 2,22 millones de visitantes no residentes, 2% más que en el mismo período del año anterior, de acuerdo con el comunicado oficial.

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Los ingresos por turismo y viajes aumentaron de USD 649,3 millones en 2022 a USD 1.340,1 millones en 2025, según datos del Banco de Guatemala citados por Inguat. La institución también informó mejoras en la conectividad aérea y en la percepción internacional del destino.

El Inguat identificó la infraestructura, la conectividad terrestre y la formación de capital humano como las principales tareas pendientes del sector. (Archivo/Inguat)

“Recibimos este informe con entusiasmo porque nos ofrece información útil, nos permite compararnos, aprender y reconocer con mayor precisión nuestras fortalezas y nuestros desafíos”, afirmó Harris Whitbeck, director general de Inguat.

La entidad identificó como tareas pendientes la infraestructura, la conectividad terrestre, los servicios, la transformación digital, la sostenibilidad y la formación de capital humano.