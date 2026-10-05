Guatemala

El Niño más frecuente e intenso: La sequía en Guatemala que persistirá en 2027

Un especialista vinculó la cercanía de los episodios de 1997, 2015 y 2023 con el calentamiento global, pero advirtió que aún no hay evidencia estadística suficiente para establecer una tendencia científica

Tallos secos de maíz sobre tierra agrietada junto a un canal de riego de piedra sin agua al atardecer.
Tallos secos de maíz andino permanecen en un suelo agrietado junto a un canal de riego desprovisto de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aunque reconoce que faltan más estudios, las primeras hipótesis reflejan que el Fenómeno de El Niño es cada vez más frecuentes y más intenso, manifestó en una entrevista con Infobae el director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), Alex Guerra Noriega.

Según comentó, Guatemala atraviesa una sequía con reducciones de lluvia de hasta 85% en algunas zonas, un escenario que vinculó con el fortalecimiento de El Niño. Al tiempo que afirmó que en los próximos meses el fenómeno se fortalecerá y se alargará hasta 2027.

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Guerra explicó que El Niño altera los patrones climáticos en distintas regiones. Mientras provoca lluvias e inundaciones en áreas como el sur de Brasil y Argentina, en parte de México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela reduce las precipitaciones.

“En muchos lugares del mundo El Niño lleva una reducción en las lluvias y entonces normalmente se dan sequías. Ese es el caso en nuestra región”, señaló el especialista.

Guatemala enfrenta una sequía con reducciones de precipitaciones de hasta un 85% en algunas zonas del país.
Alex Guerra Noriega, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático. (ICC)

Las lluvias cayeron desde mayo y la canícula se extendió ocho semanas

Aunque los indicadores en el Pacífico tropical superaron en junio el umbral que confirma la presencia de El Niño, las estaciones meteorológicas del ICC en Guatemala detectaron una disminución de las lluvias desde mayo.

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Ese mes registró aproximadamente la mitad de las precipitaciones habituales. En junio hubo un repunte, aunque los valores permanecieron por debajo de lo normal. La mayor caída ocurrió en julio, cuando coincidieron la canícula y los efectos del fenómeno climático.

Según Guerra, en la capital se registró 85% menos lluvia, mientras que en otras zonas del país la reducción llegó a 70%. Las estaciones ubicadas entre Chimaltenango, Escuintla y otros puntos de la vertiente del Pacífico reportaron descensos de entre 40% y 73% respecto de los niveles habituales.

El Insivumeh mantiene la vigilancia meteorológica en el país por el constante ingreso de humedad desde ambos litorales.
Jutiapa acumuló 45,9 milímetros de precipitación y fue el departamento más afectado por las lluvias en Guatemala durante las últimas 24 horas. (DCA)

La canícula, el período seco que suele presentarse dentro de la temporada lluviosa, ya acumulaba ocho semanas. El director del ICC advirtió que esta extensión anticipa consecuencias sobre los caudales, las lagunas, los lagos y los niveles de agua subterránea.

“Yo decía que en 2027 íbamos a ver niveles de lagunas, de lagos y de ríos más bajos, o que los niveles de los pozos estuvieran más bajos. La sorpresa ya se está dando”, afirmó.

El calor aumentó y elevó el riesgo de incendios

El déficit de precipitaciones estuvo acompañado por temperaturas elevadas. Guerra indicó que, en algunos casos, el calor de julio superó al de abril, que suele ser el mes más cálido en Guatemala.

La combinación de menos humedad y altas temperaturas favorece la aparición de incendios, incluso en bosques que habitualmente conservan condiciones húmedas.

El experto recordó episodios ocurridos durante El Niño de 2015 y 2016, cuando hubo focos de fuego cerca del volcán de Agua, el Biotopo del Quetzal y la Sierra de las Minas.

Las ciudades enfrentan un factor adicional: la isla de calor urbana. La expansión de superficies de concreto y asfalto, junto con la pérdida de árboles, aumenta la absorción de temperatura.

La recurrencia y la mayor intensidad de los eventos recientes de El Niño sugieren un vínculo con el calentamiento global. (Imagen ilustrativa REUTERS)
La recurrencia y la mayor intensidad de los eventos recientes de El Niño sugieren un vínculo con el calentamiento global. (Imagen ilustrativa REUTERS)

Guerra sostuvo que la vegetación ofrece sombra y aporta humedad al ambiente mediante la liberación de agua por las hojas.

El ICC observa eventos más cercanos e intensos, aunque pide más datos

El director del ICC sostuvo que El Niño ocurre, en promedio, al menos una vez cada cinco años, aunque la variable determinante es su intensidad. Los eventos se clasifican como débiles, moderados, fuertes o muy fuertes de acuerdo con el calentamiento del océano Pacífico.

Guerra mencionó como precedentes los episodios de 1997 y 1998, 2015 y 2016 y 2023 y 2024. A su juicio, la cercanía entre los eventos recientes y su mayor fuerza sugieren una tendencia asociada al calentamiento global.

Hombre con bata de laboratorio observa varias pantallas de computadora que muestran un mapa mundial con datos de temperatura y gráficos.
Un científico en un laboratorio observa una serie de monitores que muestran mapas de temperatura global y gráficos de datos climáticos relacionados con el calentamiento del mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De todos modos, aclaró que todavía se requieren series largas de información para establecer una conclusión científica con alto grado de certeza. “Para sacar una conclusión estadísticamente confiable, se necesitaría como cien años de datos”, explicó.

El Boletín de Septiembre del mismo Instituto, refiere que El Niño continuó fortaleciéndose durante septiembre.

Mientras que el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) prevé que sus condiciones persistan y se intensifiquen durante el resto del año y hasta comienzos de 2027, con probabilidades superiores al 90% para el trimestre de febrero a abril.

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