Guatemala

La comisión de Migrantes del Congreso reduce a diez los expedientes completos para dirigir Consejo Nacional del Migrante Guatemalteco

El grupo legislativo examinó 31 postulaciones recibidas y publicó el 2 de octubre a quienes cumplieron las exigencias legales y documentales para continuar en la selección de las dos autoridades ejecutivas

Varios hombres con traje formal permanecen sentados alrededor de una mesa de reuniones con micrófonos y letreros con nombres
formación, conocimientos migratorios y dominio del inglés La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala seleccionó a diez profesionales para competir por la dirección de Conamigua. (Congreso de la República)
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La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala redujo a diez profesionales la lista con expedientes completos para competir por la secretaría y subsecretaría ejecutiva del Conamigua, el organismo encargado de las políticas de atención y protección de migrantes guatemaltecos y sus familias. El proceso debe concluir antes del 13 de octubre, cuando vencen los mandatos de las actuales autoridades.

La nómina fue publicada el viernes 2 de octubre en el Diario de Centro América, después de que la comisión legislativa, presidida por el diputado Edgardo Ramírez, revisara los 31 expedientes recibidos durante la convocatoria. Los seleccionados cumplieron los requisitos legales y documentales exigidos para avanzar a la siguiente etapa.

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Otros 21 aspirantes fueron notificados para completar documentos pendientes en un plazo de tres días. La comisión había anticipado que permitiría corregir omisiones formales, como declaraciones juradas sin los timbres requeridos para su validez.

Los diez profesionales que superaron la primera revisión son José David Prado Vásquez, Raúl Eduardo Berríos Ramírez, Álvaro Eduardo Caballeros Herrera, Mirna Gabriela Castillo González y Boris Adolfo de León Gutiérrez. También integran el grupo Taniha Emperatriz Hidalgo Domínguez, José Carlos Guerra Aldana, Diego Santamarina Cárdenas, Luis Enrique Arévalo Girón y Ana Marleni Gutiérrez.

Documento oficial con el logotipo del Congreso de Guatemala que contiene una notificación escrita y la firma del diputado Darwin Ramírez Cameros
La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala notifica la nómina de candidatos que cumplen los requisitos para los cargos directivos del Consejo Nacional de Atención al Migrante. (Congreso de la República de Guatemala)

La lista final de cinco candidatos para el pleno legislativo

La Comisión de Migrantes prevé reunirse el 7 de octubre y espera definir el 9 de octubre la nómina definitiva de cinco aspirantes que remitirá al pleno del Congreso. Los diputados elegirán de esa terna ampliada al secretario ejecutivo y al subsecretario ejecutivo para el período 2026-2029.

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La Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante establece que los candidatos deben acreditar al menos tres años de experiencia comprobada en asuntos migratorios. La normativa también exige capacidad, idoneidad, honradez y pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

La evaluación se realizará mediante una tabla de ponderación con más de 200 aspectos, aprobada por la comisión. El mecanismo considera formación académica, trayectoria profesional, conocimientos sobre migración y constancias de dominio del idioma inglés.

Ramírez había señalado que el objetivo era evitar exclusiones por fallas subsanables en la documentación. “Es una cifra bastante grande, 31 personas que aplicaron, que entregaron su expediente”, afirmó el legislador a Infobae Centroamérica.

Las entrevistas comenzarán después de la revisión de las correcciones presentadas por quienes recibieron observaciones. El presidente de la comisión indicó que el conocimiento de los asuntos migratorios será uno de los elementos centrales para calificar a los postulantes.

La convocatoria impide participar a personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos, con ciertos vínculos de parentesco con diputados o integrantes de Conamigua, o condenadas por delitos contemplados en la legislación aplicable. Quienes hayan ocupado puestos estatales deben presentar constancias de solvencia o finiquito.

La situación de las actuales autoridades de Conamigua

Entre los diez aspirantes figura Raúl Eduardo Berríos Ramírez, actual secretario ejecutivo de Conamigua, quien ha dirigido la institución durante dos períodos. La ley permite una única renovación en la secretaría, por lo que solo puede postularse ahora al cargo de subsecretario ejecutivo.

El mandato de Berríos y del actual subsecretario ejecutivo, Julio Lainfiesta, vence el 13 de octubre. Lainfiesta, exdiputado de la Unión del Cambio Nacional, presentó su expediente junto con los otros 30 postulantes iniciales, aunque no aparece entre quienes completaron el filtro documental publicado.

También avanzó Diego Santamarina Cárdenas, notario que constituyó dos empresas farmacéuticas que obtuvieron contratos millonarios con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social durante el gobierno de Alejandro Giammattei, principalmente desde la pandemia de covid-19.

La elección ocurre tras cuestionamientos de la Red Migrante Guatemalteca, una organización que agrupa a más de 70 líderes migrantes en Estados Unidos, México y Canadá. Sus integrantes enviaron una carta abierta a la Comisión de Migrantes para pedir una depuración del proceso y una revisión rigurosa de las candidaturas de trabajadores de la institución.

Las autoridades que resulten electas deberán coordinar la atención de guatemaltecos en el exterior, acompañar a las personas retornadas, promover la migración regular y articular programas de protección para las familias afectadas por la movilidad humana.

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