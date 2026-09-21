Guatemala

Ofrecía empleos a mujeres y luego las violaba: detienen a presunto violador serial en Guatemala

Rosendo de Jesús Herrera Moguel, de 51 años, fue capturado en San José Pinula por dos órdenes de aprehensión; la investigación lo señala por violaciones contra mujeres de 19, 38 y 65 años

La investigación identificó a Herrera Moguel como presunto violador serial de tres mujeres de 19, 38 y 65 años y mantiene abiertas diligencias por otros casos.
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en San José Pinula a Rosendo de Jesús Herrera Moguel, alias “Caroño”, por dos órdenes de aprehensión por violación. (PNC de Guatemala)
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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala capturó a Rosendo de Jesús Herrera Moguel, alias “Caroño”, señalado como presunto violador serial de tres mujeres de 19, 38 y 65 años, así como de otros casos que están en investigación.

La detención se realizó en la zona 3 de la aldea Las Anonas, del municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por el delito de violación.

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Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron el operativo junto con fiscales del Ministerio Público. Según las pesquisas, el hombre, de 51 años, ofrecía empleos a mujeres para conseguir su confianza antes de cometer los ataques.

La investigación sostiene que Herrera Moguel utilizaba amenazas, armas blancas, armas de fuego y fuerza física contra las víctimas. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias por otros hechos que tendrían características similares.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron un automóvil, un cuchillo, tres teléfonos celulares y dos tarjetas bancarias. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades para ampliar la investigación sobre los casos denunciados.

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El vocero de la Policía Nacional Civil, César Mateo, destacó el papel de las víctimas que presentaron denuncias y permitió que se activaran los mecanismos de investigación. “Hoy se ha hecho justicia para mujeres valientes que se atrevieron a denunciar”, afirmó el portavoz al referirse a la captura.

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en San José Pinula a Rosendo de Jesús Herrera Moguel, alias “Caroño”, por dos órdenes de aprehensión por violación.
El vocero César Mateo afirmó que las denuncias de las víctimas permitieron activar la investigación y pidió a otras posibles afectadas denunciar delitos sexuales. (PNC de Guatemala)

Mateo sostuvo que la detención fue resultado del trabajo conjunto entre los investigadores de la DEIC y el Ministerio Público. También pidió a posibles víctimas de delitos sexuales que se acerquen a las instituciones para denunciar, pese a las dificultades que puedan enfrentar durante ese proceso.

El detenido tiene nueve antecedentes policiales por violación, robos y hurtos

Las autoridades informaron que Herrera Moguel registra nueve antecedentes policiales por delitos de intento de robo, violación, robo agravado, violación en grado de tentativa, robo y hurto.

Los antecedentes forman parte de los datos revisados por los investigadores, mientras la PNC busca establecer si el detenido puede estar vinculado con otros ataques. La institución no precisó cuántas denuncias adicionales analiza ni si existen nuevas órdenes judiciales en trámite.

La DEIC cuenta con personal especializado en delitos sexuales y violencia contra la mujer, que trabaja con el Ministerio Público para dar seguimiento a las denuncias. El portavoz policial señaló que cada reporte puede permitir la activación de medidas de protección y facilitar la identificación de nuevos hechos.

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en San José Pinula a Rosendo de Jesús Herrera Moguel, alias “Caroño”, por dos órdenes de aprehensión por violación.
La investigación identificó a Herrera Moguel como presunto violador serial de tres mujeres de 19, 38 y 65 años y mantiene abiertas diligencias por otros casos. (PNC de Guatemala)

En julio detuvieron a otro presunto violador serial vinculado con cerca de 20 casos

La captura de Herrera Moguel ocurrió meses después de otro operativo contra un presunto violador serial en Guatemala. En julio de 2026, agentes de la DEIC detuvieron a Luis David López Juárez, de 43 años, durante un allanamiento en el cantón Cabañas, municipio de Nuevo San Carlos, en el departamento de Retalhuleu.

Contra López Juárez pesaban tres órdenes de aprehensión. Una de ellas había sido autorizada el 7 de julio de 2026 por un juez, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

La PNC capturó en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, a Luis David López Juárez, señalado como presunto violador serial vinculado a cerca de 20 casos de agresión sexual.
En la vivienda de López Juárez, peritos y fiscales recolectaron pasamontañas, municiones, una bayoneta, una muñeca inflable, ropa interior femenina y botas de tipo militar. (PNC) (PNC de Guatemala)

Fuentes policiales lo vincularon con al menos 20 casos de agresión sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango. En el procedimiento, los agentes hallaron pasamontañas, municiones, una bayoneta, una muñeca inflable, prendas de ropa interior femenina y botas de tipo militar.

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