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A 100 años de su nacimiento, revelan cintas inéditas de John Coltrane

Las tomas, realizadas por Frank Tiberi en diversos clubes de Estados Unidos, reúnen extensas improvisaciones que hasta la fecha eran completamente desconocidas

Fotografía en blanco y negro de un hombre apoyado con las manos cruzadas detrás de un saxofón horizontal sobre una superficie oscura.
Las grabaciones inéditas de John Coltrane documentan su transición hacia el free jazz a cien años de su nacimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A un siglo de su nacimiento, la publicación de grabaciones inéditas de John Coltrane documenta la transición del saxofonista hacia el free jazz. El sello Impulse! editará el 6 de noviembre The Tiberi Tapes, una selección de 11 interpretaciones registradas entre 1960 y 1964 en clubes de Estados Unidos. El material permite seguir el desarrollo de un músico que, en la etapa final de su carrera, llevó la improvisación a formatos que dividieron al público y a la crítica.

Las cintas pertenecieron durante décadas al saxofonista Frank Tiberi, hoy de 97 años. Con una grabadora de carrete abierto Magnavox TR-100 y un micrófono oculto en la manga de su abrigo, Tiberi registró actuaciones de Coltrane en salas de Nueva York, Washington y Filadelfia. Su archivo reúne 80 carretes y más de 60 horas de música, de las que la nueva edición recupera 26 horas en el proceso de selección y restauración.

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Las cintas registran conciertos de hace 60 años

Las grabaciones proceden de residencias de entre cuatro y seis semanas en clubes como Jazz Gallery, en Manhattan; Showboat, en Washington; y Pep’s Lounge, en Filadelfia. En esos escenarios, Coltrane presentaba repertorios extensos y modificaba las piezas durante la actuación. Tiberi cambiaba las cintas cada 30 minutos para prolongar la captura de los conciertos, según informó The Guardian.

El resultado conserva limitaciones técnicas propias de registros no profesionales. Se oyen conversaciones, reacciones del público y ruido de cinta, pero el contenido incluye versiones de “Giant Steps” y una ejecución de 33 minutos de “Resolution”, sección de A Love Supreme. El historiador Ashley Kahn señaló al diario británico que el ambiente de las salas forma parte del valor documental: “Era música social”, afirmó, en referencia a las voces y respuestas que acompañan las interpretaciones.

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La edición llega en el mes del centenario del nacimiento de Coltrane, ocurrido el 23 de septiembre de 1926 en Hamlet, Carolina del Norte. El saxofonista murió de cáncer de hígado en julio de 1967, a los 40 años. En ese periodo breve dejó composiciones incorporadas al repertorio de jazz y una obra cuya evolución pasó de las estructuras armónicas definidas a la improvisación colectiva de mayor libertad.

Impulse! publicará The Tiberi Tapes el 6 de noviembre con 11 interpretaciones de John Coltrane registradas entre 1960 y 1964 (CORBIS)
Impulse! publicará The Tiberi Tapes el 6 de noviembre con 11 interpretaciones de John Coltrane registradas entre 1960 y 1964 (CORBIS)

De “Giant Steps” a “Ascension”, Coltrane cambió el lenguaje del jazz

Antes de las sesiones que integran el nuevo lanzamiento, Coltrane había tocado en el primer gran quinteto de Miles Davis y participó en Kind of Blue, álbum publicado en 1959 que se convirtió en el disco de jazz más vendido. Un año después lanzó Giant Steps, trabajo asociado a un sistema de progresiones armónicas de alta complejidad. En 1961 logró difusión radial con su versión de “My Favourite Things” y, en enero de 1965, publicó A Love Supreme, nominado a los premios Grammy.

Sin embargo, su rumbo posterior se apartó de las formas que le habían dado mayor reconocimiento. En agosto de 1965 encabezó el festival de la revista DownBeat en Chicago junto al joven saxofonista Archie Shepp. El concierto incluyó pasajes de improvisación áspera y sin una estructura compositiva estable; parte del público abandonó la sala. Un crítico de la propia publicación cuestionó entonces el enfoque de los músicos.

El biógrafo Ben Ratliff explicó a The Guardian que Coltrane dejó atrás parte de su atractivo comercial al orientarse hacia la vanguardia. Según Ratliff, el intérprete buscaba incorporar influencias, dialogar con instrumentistas jóvenes y someter su música a una transformación constante. Esa búsqueda tuvo un antecedente audible en las tomas de Tiberi, donde algunas piezas se extienden durante más de media hora.

El archivo anticipa la etapa más radical de su carrera

La ruptura quedó plasmada en Ascension, grabado en junio de 1965 y publicado al año siguiente. Para esa suite de unos 40 minutos, John Coltrane amplió su cuarteto con siete músicos vinculados a las corrientes experimentales, entre ellos Pharoah Sanders y John Tchicai. La obra se registró en dos tomas sin ensayo previo y se convirtió en una referencia del free jazz, corriente que priorizó formas menos sujetas a armonías y métricas convencionales.

En 1966, el saxofonista profundizó esa dirección con actuaciones junto a Albert Ayler, su esposa y pianista Alice Coltrane, y dos bateristas. Durante un concierto en el Lincoln Center de Nueva York, parte de los 2.600 asistentes se retiró, de acuerdo con testimonios recogidos por el medio británico. El escritor Amiri Baraka describió aquella experiencia sonora como “de una naturaleza realmente aterradora”.

El tenor Joe Lovano, quien tocó con Tiberi en la big band de Woody Herman en 1976, recordó haber escuchado las cintas como material de estudio. Dijo que permitían entender cómo Coltrane desarrollaba melodías, cambios armónicos y espacios para los demás integrantes de su grupo. Lovano añadió que el pianista McCoy Tyner le había dicho que los músicos conocían las grabaciones y aceptaban su uso con fines educativos.

Además de The Tiberi Tapes, Rhino publicará el recopilatorio Coltrane 100 el 2 de octubre. Lovano y la saxofonista chilena Melissa Aldana presentarán el espectáculo Coltrane 100 el 13 de noviembre en el Barbican de Londres, dentro del Festival de Jazz de Londres.

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