Intentaron arrollar a policías para escapar y los capturaron tras dos kilómetros de persecución en Guatemala

Un operativo policial en Retalhuleu, Guatemala, terminó con la captura de dos hombres que intentaron arrollar a agentes de la PNC en la ruta RN-9. (Redes Sociales)

Guardar

Un operativo policial en el departamento de Retalhuleu, Guatemala, derivó en la persecución y captura de dos hombres que intentaron arrollar a agentes policiales para escapar a bordo de una camioneta celeste en la ruta RN-9.

El hecho ocurrió este jueves 10 de septiembre en el kilómetro 221, en jurisdicción de la colonia San Vicente, en Champerico. Efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) detectaron el vehículo a la altura del kilómetro 223.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al percatarse de la presencia de las patrullas, los ocupantes aceleraron la marcha para huir del lugar, lo que provocó el inicio de la persecución por parte de los uniformados.

Tras dos kilómetros de seguimiento, la fuerza policial logró bloquear el paso del automóvil. Durante la maniobra de interceptación, José Fernando Sandoval Bercián, de 24 años, alias “Caracol”, lanzó el vehículo contra los oficiales para atropellarlos, continuar la fuga y oponerse al arresto de su acompañante, Henry Alexander Ortiz, de 22 años, conocido con los alias “Condorito” o “Impulsivo”.

Al verificar los datos de los aprehendidos, la PNC constató que Ortiz cuenta con dos órdenes de captura vigentes por homicidio y lesiones graves, emitidas por los juzgados en 2025.

PUBLICIDAD

Reportes locales vinculan a los dos detenidos con el Barrio 18 y les atribuyen extorsión, amenazas y robos en la zona de Champerico. (Redes Sociales)

Reportes locales vinculan a ambos sujetos con el Barrio 18, atribuyéndoles actividades de extorsión, amenazas y robos en la zona. El vehículo quedó consignado y los dos arrestados pasaron a disposición de la justicia.

Las fuerzas de seguridad intensifican las persecuciones vehiculares en las carreteras del país

El caso registrado en Champerico se suma a otros despliegues recientes de las fuerzas de seguridad en la red vial guatemalteca. En el kilómetro 144 de la ruta CA-2, agentes de la Comisaría 33 interceptaron a dos hombres en motocicleta tras una persecución posterior a un ataque armado en San Antonio, en el departamento de Suchitepéquez.

Asimismo, en la ruta hacia Santa Lucía Milpas Altas, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) detuvo a dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.

PUBLICIDAD

Los sospechosos intentaban escapar a alta velocidad luego de evadir un control policial en Bárcenas, Villa Nueva. Por otra parte, en Ciudad Quetzal, la policía neutralizó a dos presuntos sicarios tras una persecución que culminó cuando la motocicleta en la que huían colisionó contra una patrulla de la PNC.

José Fernando Sandoval Bercián, alias Caracol, lanzó el vehículo contra los oficiales durante la interceptación para continuar la fuga y evitar el arresto. (Redes Sociales)

Champerico registra elevados índices de violencia y presencia de pandillas territoriales

El municipio de Champerico se sitúa entre las localidades con mayor incidencia delictiva del departamento de Retalhuleu. Informes oficiales sobre seguridad ciudadana señalan la operatividad continua de clicas del Barrio 18, entre ellas la estructura denominada “Solo Para Locos”, como una de las principales fuentes de violencia en la región.

PUBLICIDAD

Entre los delitos más recurrentes reportados en la demarcación destacan los asaltos a transeúntes y en franjas turísticas, los robos a comercios y el cobro de extorsiones.

Los análisis del Ministerio de Gobernación sitúan al municipio en categoría de vulnerabilidad muy alta en el mapa delictivo regional, debido a la frecuencia de hechos contra la vida y la propiedad.