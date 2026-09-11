Mundo

Los diputados británicos rechazaron legalizar la muerte asistida

La Cámara de los Comunes frenó la iniciativa por 286 a 270 tras más de cuatro horas de discusión, y el texto no seguirá su trámite en la actual sesión parlamentaria

La Cámara de los Comunes cerró el trámite del proyecto de muerte asistida tras más de cuatro horas de debate y una diferencia de 16 votos (House of Commons/Handout via REUTERS)
La Cámara de los Comunes cerró el trámite del proyecto de muerte asistida tras más de cuatro horas de debate y una diferencia de 16 votos (House of Commons/Handout via REUTERS)
Guardar

Los diputados de Reino Unido rechazaron legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales al votar por 286 a 270 contra un proyecto que permitía a adultos con enfermedades terminales solicitar ayuda médica para poner fin a su vida bajo requisitos específicos.

La Cámara de los Comunes tomó la decisión después de más de cuatro horas de debate, en las que los parlamentarios expusieron argumentos personales, médicos y legales. La diferencia de 16 votos cerró el trámite de la iniciativa presentada por la diputada laborista Lauren Edwards, que no continuará su recorrido durante la actual sesión parlamentaria.

PUBLICIDAD

El proyecto, denominado Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, se dirigía a personas mayores de edad con un pronóstico de menos de seis meses de vida. La norma se aplicaba en Inglaterra y Gales y exigía que el solicitante pudiera administrarse personalmente la sustancia letal.

La propuesta establecía una serie de controles previos. Cada paciente debía residir en Inglaterra o Gales desde hacía al menos 12 meses, realizar dos declaraciones firmadas y demostrar que conservaba pleno uso de sus facultades mentales.

Dos médicos independientes debían comprobar que reunía las condiciones requeridas, con siete días de diferencia entre ambas evaluaciones, y un panel de expertos debía autorizar la solicitud.

PUBLICIDAD

El Gobierno mantuvo una posición neutral y los diputados votaron según su criterio individual, sin seguir una consigna partidaria. El primer ministro Andy Burnham se abstuvo de participar porque afirmó que no quería influir indebidamente en un asunto reservado al Parlamento.

El Gobierno mantuvo una posición neutral y los diputados votaron sobre la muerte asistida según su criterio individual, mientras Andy Burnham se abstuvo de participar (House of Commons/Handout via REUTERS)
El Gobierno mantuvo una posición neutral y los diputados votaron sobre la muerte asistida según su criterio individual, mientras Andy Burnham se abstuvo de participar (House of Commons/Handout via REUTERS)

La votación puso fin al segundo intento de modificar la normativa sobre el final de la vida en los últimos dos años. Una versión casi idéntica obtuvo el respaldo de los Comunes el 20 de junio de 2025, con una mayoría de 23 votos, pero no llegó a convertirse en ley.

Aquel texto quedó detenido en la Cámara de los Lores después de que sus miembros presentaran más de 1.200 enmiendas. La falta de tiempo impidió que la iniciativa superara todas las etapas necesarias en la cámara alta.

Edwards volvió a llevar la propuesta a los Comunes para que los Lores pudieran retomar su examen, pero el resultado de este viernes dejó sin efecto esa posibilidad.

Durante la sesión, la diputada laborista Janet Daby explicó que cambió de postura desde la votación anterior. Tras haber respaldado el primer proyecto, dijo que tuvo pesadillas sobre la muerte y que no consiguió sentirse conforme con aquella decisión. Finalmente, votó contra la nueva iniciativa.

Edwards lamentó el resultado y sostuvo que la legislación vigente era demasiado cruel e injusta para mantenerse. La diputada aseguró que miles de enfermos terminales y sus familias habían recibido expectativas cuando los Comunes aprobaron el proyecto anterior y consideró que el debate volverá al Parlamento en el futuro.

Entre los argumentos favorables, la diputada laborista Claire Hazelgrove relató la experiencia de su madre, que murió en octubre del año pasado después de convivir durante años con un cáncer sanguíneo poco frecuente. Hazelgrove defendió el proyecto al señalar que algunos padecimientos no pueden aliviarse mediante cuidados paliativos.

Los detractores advirtieron que las garantías previstas no impiden por completo que personas mayores, pacientes con discapacidad o enfermos en situación de dependencia se sintieran presionados a pedir la muerte asistida por considerarse una carga. También cuestionaron la certeza de los pronósticos médicos que fijaban en menos de seis meses la expectativa de vida.

Entonces, Inglaterra y Gales mantuvieron la prohibición de la muerte asistida, mientras otros países aprobaron legislaciones con criterios diferentes, entre ellos Bélgica, Canadá, Suiza, España, Australia, Austria, Colombia, Países Bajos y Uruguay.

Los detractores de la muerte asistida advirtieron sobre posibles presiones sobre personas mayores, pacientes con discapacidad o dependientes (Kieferpix/Europa Press)
Los detractores de la muerte asistida advirtieron sobre posibles presiones sobre personas mayores, pacientes con discapacidad o dependientes (Kieferpix/Europa Press)

La frecuencia de estos procedimientos varía según cada jurisdicción: España, Austria y Colombia registraron cerca de una muerte asistida por cada 1.000 fallecimientos, mientras Canadá alcanzó una por cada 200 y Países Bajos presentó una proporción ligeramente mayor.

Una encuesta de YouGov mostró que el 41% de los británicos apoyó legalizar la medida, frente al 28% que se manifestó en contra. La decisión de los Comunes mantuvo sin cambios la legislación aplicable en Inglaterra y Gales.

(Con información de AFP, AP, EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

Reino UnidoInglaterraGalesMuerte asistidaMuerteÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen iraní celebró el avance de los rebeldes hutíes en Yemen que condiciona el tránsito por el mar Rojo

El vicepresidente primero Mohamad Reza Aref difundió en redes un mensaje de apoyo tras la captura de Dhubab, Murad y la ciudad de Moca, que reforzó la posición del grupo cerca del estrecho de Bab al Mandeb

El régimen iraní celebró el avance de los rebeldes hutíes en Yemen que condiciona el tránsito por el mar Rojo

Un estudio identifica dos nuevas especies de hormigueros en la Amazonia

El trabajo publicado en Vertebrate Zoology examinó 347 archivos de cantos y rasgos corporales para separar poblaciones por territorio, y elevó a 5 la cantidad total de taxones dentro de Cercomacra cinerascens

Un estudio identifica dos nuevas especies de hormigueros en la Amazonia

Rusia atacó con drones una gasolinera en Kiev: al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas

Crece el temor en la capital ucraniana de que Moscú haya iniciado una nueva campaña dirigida contra las estaciones de servicio de la ciudad, una táctica que las tropas rusas han empleado durante mucho tiempo en zonas más cercanas al frente de batalla

Rusia atacó con drones una gasolinera en Kiev: al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas

Benjamin Netanyahu recordó a las víctimas del 11-S con una analogía al 7 de octubre: “La pura maldad”

El primer ministro de Israel afirmó que Washington y Jerusalén enfrentan una amenaza común por defender la libertad, la democracia y la civilización

Benjamin Netanyahu recordó a las víctimas del 11-S con una analogía al 7 de octubre: “La pura maldad”

Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron una isla clave que da acceso al mar Rojo

El grupo rebelde proiraní completó la captura de Perim y del estratégico corredor de agua que une el océano Índico con el canal de Suez, en el marco de una ofensiva que también se cobró la ciudad portuaria de Moca

Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron una isla clave que da acceso al mar Rojo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pablo Quirno y Carlos Presti se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego durante la visita a la Base Naval Integrada

Pablo Quirno y Carlos Presti se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego durante la visita a la Base Naval Integrada

Exhiben en video a excanterano del América por presunta violencia intrafamiliar en su casa de Coyoacán

Las claves de la investigación a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

El fútbol mexicano ahora usa inteligencia gracias para evitar lesiones y mejorar estrategias durante los juegos

Defensora del Pueblo Iris Marín criticó orden de Abelardo de la Espriella de deportar inmigrantes irregulares: “No es delito”

DEPORTES

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

Argentina revirtió un partido difícil ante México y se clasificó a octavos del Mundial Sub 20 femenino por segunda vez en su historia

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

“Estamos a años luz”: preocupación de Franco Colapinto por la gran diferencia entre Alpine y Racing Bulls en Madrid

ENTRETENIMIENTO

Arnold Schwarzenegger y su exesposa Maria Shriver juntos otra vez: la celebración familiar que los reunió

Arnold Schwarzenegger y su exesposa Maria Shriver juntos otra vez: la celebración familiar que los reunió

¿Mala película o nuevo clásico de culto? “Practical Magic 2” enfrenta a críticos y espectadores

La Broadway Week en Nueva York ofrece entradas 2x1 para 25 espectáculos

Gisele Bündchen sobre volver a ser madre a los 44 años: “Es un regalo en este momento de mi vida”

La banda de rock Muse cambia nombre de usuario en Instagram y X tras el lanzamiento de la IA de Meta