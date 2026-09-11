Entretenimiento

La Broadway Week en Nueva York ofrece entradas 2x1 para 25 espectáculos

La promoción estará vigente hasta el 20 de septiembre y permite acceder a una selección de musicales y obras teatrales, con localidades sujetas a cupo y algunas funciones con fechas restringidas o recargos por mejor ubicación

La promoción comienza este 8 de septiembre y se extenderá hasta el 20, con localidades disponibles para una amplia selección de producciones.
La promoción comienza este 8 de septiembre y se extenderá hasta el 20, con localidades disponibles para una amplia selección de producciones.
Guardar

Broadway Week empieza en Nueva York con entradas 2x1 para 25 espectáculos hasta el 20 de septiembre, una promoción que reduce uno de los gastos más altos de un viaje a la ciudad y que, desde 2011, ya vendió más de tres millones de boletos y generó más de USD 222 millones para la industria teatral.

La edición de otoño de 2026 se desarrolla del 8 al 20 de septiembre. Los boletos están disponibles hasta agotar existencias, aunque algunas funciones tienen fechas restringidas y ciertos espectáculos ofrecen mejoras de ubicación mediante un pago adicional.

PUBLICIDAD

El musical del Gershwin Theatre integra la lista de producciones participantes y suele estar entre las de mayor demanda.
El musical del Gershwin Theatre integra la lista de producciones participantes y suele estar entre las de mayor demanda.

La campaña es organizada por New York City Tourism + Conventions y The Broadway League. Su objetivo es ampliar el acceso a Broadway en un período de alta actividad turística y cultural en la ciudad.

Para el público, la respuesta concreta es simple: durante estas dos semanas se pueden comprar dos entradas por el precio de una para una selección de 25 producciones de Broadway. En una ciudad donde un boleto puede superar con facilidad los USD 150 o USD 200, el descuento puede representar un ahorro de más de USD 100 para una pareja.

PUBLICIDAD

El clásico de Disney en el Minskoff Theatre es una de las opciones familiares disponibles durante Broadway Week.
El clásico de Disney en el Minskoff Theatre es una de las opciones familiares disponibles durante Broadway Week.

La promoción reúne clásicos de Broadway y títulos recientes

La lista de espectáculos participantes incluye algunos de los títulos más consolidados de la cartelera. Entre ellos figuran Wicked, The Lion King, Chicago, MJ The Musical, Hadestown, Six, The Book of Mormon, Aladdin y Harry Potter and the Cursed Child.

También forman parte de la promoción obras más recientes o de fuerte atención del público, como The Great Gatsby, Buena Vista Social Club, Stranger Things: The First Shadow, The Outsiders, & Juliet, Maybe Happy Ending y Operation Mincemeat. En conjunto, la oferta abarca musicales clásicos, producciones familiares, estrenos recientes y grandes éxitos contemporáneos.

La adaptación musical de la novela de F. Scott Fitzgerald es otra de las producciones disponibles durante las dos semanas de promoción.
La adaptación musical de la novela de F. Scott Fitzgerald es otra de las producciones disponibles durante las dos semanas de promoción.

La recomendación oficial es adquirir las entradas únicamente a través de los canales habilitados por la promoción. La disponibilidad puede reducirse rápido en los montajes con mayor demanda, en especial en casos como Wicked, The Lion King, Harry Potter and the Cursed Child y MJ The Musical.

Esa presión sobre la oferta explica por qué reservar en los primeros días suele dar acceso a más fechas y mejores ubicaciones. La campaña no garantiza el mismo nivel de disponibilidad para todos los títulos ni para todas las funciones.

Harry Potter and the Cursed Child forma parte de los títulos incluidos en una campaña que permite reducir considerablemente el costo de una salida al teatro.
Harry Potter and the Cursed Child forma parte de los títulos incluidos en una campaña que permite reducir considerablemente el costo de una salida al teatro.

Septiembre concentra teatro, deporte, moda y turismo en la ciudad

Broadway Week coincide con uno de los meses más cargados del calendario neoyorquino. En septiembre también se celebran el US Open, la New York Fashion Week y la Feast of San Gennaro, además de exposiciones en museos, conciertos gratuitos y festivales gastronómicos.

Esa superposición convierte a la promoción en una herramienta turística además de cultural. Para quienes visitan la ciudad, la posibilidad de combinar teatro con otros eventos de gran convocatoria vuelve más atractivo concentrar el viaje en estas semanas.

La producción inspirada en el histórico proyecto musical cubano figura entre las propuestas más recientes que participan de Broadway Week.
La producción inspirada en el histórico proyecto musical cubano figura entre las propuestas más recientes que participan de Broadway Week.

El impacto de Broadway, además, excede la venta de entradas. Cada función arrastra consumo en hoteles, restaurantes, bares, comercios, operadores turísticos y transporte público del distrito teatral y sus alrededores.

Desde su lanzamiento en 2011, la iniciativa acumuló más de tres millones de entradas vendidas. Ese volumen se tradujo en más de USD 222 millones para la industria de Broadway y consolidó a la campaña como una de las acciones más efectivas para atraer visitantes en septiembre.

The First Shadow traslada el universo de la popular serie al escenario y forma parte de la selección de la edición de otoño.
The First Shadow traslada el universo de la popular serie al escenario y forma parte de la selección de la edición de otoño.

La lógica económica de la promoción parte de un problema concreto: para millones de turistas, asistir a Broadway es una parada casi obligada en Nueva York, pero el precio habitual de los boletos puede convertirse en uno de los mayores gastos del viaje. La oferta 2x1 reduce ese costo de forma directa y, al mismo tiempo, sostiene el movimiento del sector en uno de los momentos más activos del año.

Temas Relacionados

BroadwayNueva YorkTeatroMusical

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Mala película o nuevo clásico de culto? “Practical Magic 2” enfrenta a críticos y espectadores

Las reseñas cuestionan varios aspectos de la secuela, pero el público ha respondido con mucho más entusiasmo al retorno de Sally y Gillian Owens

¿Mala película o nuevo clásico de culto? “Practical Magic 2” enfrenta a críticos y espectadores

Gisele Bündchen sobre volver a ser madre a los 44 años: “Es un regalo en este momento de mi vida”

La brasileña explicó cómo la llegada de su tercer hijo modificó sus prioridades y su manera de entender el éxito

Gisele Bündchen sobre volver a ser madre a los 44 años: “Es un regalo en este momento de mi vida”

La banda de rock Muse cambia nombre de usuario en Instagram y X tras el lanzamiento de la IA de Meta

Antes, la agrupación musical utilizaba simplemente su nombre como usuario. Ahora emplea “@museband” en Instagram

La banda de rock Muse cambia nombre de usuario en Instagram y X tras el lanzamiento de la IA de Meta

25 años del 11-S: 9 documentales que revisan los atentados y sus consecuencias

Netflix, HBO Max, Disney+ y Apple TV reúnen una selección amplia sobre los atentados de 2001

25 años del 11-S: 9 documentales que revisan los atentados y sus consecuencias

Oasis iluminó el cielo de Manchester con un show de drones: cuándo será el anuncio de su nueva gira

El icónico logo del grupo se alzó sobre la ciudad, con el estadio del Manchester City como referencia. Las ciudades que serían parte del tour

Oasis iluminó el cielo de Manchester con un show de drones: cuándo será el anuncio de su nueva gira

DEPORTES

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

Argentina revirtió un partido difícil ante México y se clasificó a octavos del Mundial Sub 20 femenino por segunda vez en su historia

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

“Estamos a años luz”: preocupación de Franco Colapinto por la gran diferencia entre Alpine y Racing Bulls en Madrid

TELESHOW

La emotiva celebración de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico por el cumpleaños de una de sus mascotas: “Bebé Pe”

La emotiva celebración de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico por el cumpleaños de una de sus mascotas: “Bebé Pe”

Moria Casán contó los diálogos más insólitos que tiene con la Inteligencia Artificial: “Es mi amiga”

El doloroso final de una amistad que Nicole Neumann mantuvo en secreto durante años: “No nos dejaron vernos más”

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba: veterinario continúa detenido tras una protesta por apagones y falta de agua

Cuba: veterinario continúa detenido tras una protesta por apagones y falta de agua

Honduras: Una niña de 3 años entre las víctimas: Sulaco registra nueva muerte múltiple en una zona bajo presión criminal

El presidente Bernardo Arévalo denuncia campañas de desinformación en medio de los bloqueos

Atragantamiento: las dos acciones comunes que la Cruz Roja Salvadoreña pide evitar desde el primer segundo

Los tribunales dominicanos dictan dos condenas de 20 años y una prisión preventiva por agresiones sexuales a menores