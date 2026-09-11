La Broadway Week en Nueva York ofrece entradas 2x1 para 25 espectáculos

La promoción comienza este 8 de septiembre y se extenderá hasta el 20, con localidades disponibles para una amplia selección de producciones.

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Broadway Week empieza en Nueva York con entradas 2x1 para 25 espectáculos hasta el 20 de septiembre, una promoción que reduce uno de los gastos más altos de un viaje a la ciudad y que, desde 2011, ya vendió más de tres millones de boletos y generó más de USD 222 millones para la industria teatral.

La edición de otoño de 2026 se desarrolla del 8 al 20 de septiembre. Los boletos están disponibles hasta agotar existencias, aunque algunas funciones tienen fechas restringidas y ciertos espectáculos ofrecen mejoras de ubicación mediante un pago adicional.

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El musical del Gershwin Theatre integra la lista de producciones participantes y suele estar entre las de mayor demanda.

La campaña es organizada por New York City Tourism + Conventions y The Broadway League. Su objetivo es ampliar el acceso a Broadway en un período de alta actividad turística y cultural en la ciudad.

Para el público, la respuesta concreta es simple: durante estas dos semanas se pueden comprar dos entradas por el precio de una para una selección de 25 producciones de Broadway. En una ciudad donde un boleto puede superar con facilidad los USD 150 o USD 200, el descuento puede representar un ahorro de más de USD 100 para una pareja.

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El clásico de Disney en el Minskoff Theatre es una de las opciones familiares disponibles durante Broadway Week.

La promoción reúne clásicos de Broadway y títulos recientes

La lista de espectáculos participantes incluye algunos de los títulos más consolidados de la cartelera. Entre ellos figuran Wicked, The Lion King, Chicago, MJ The Musical, Hadestown, Six, The Book of Mormon, Aladdin y Harry Potter and the Cursed Child.

También forman parte de la promoción obras más recientes o de fuerte atención del público, como The Great Gatsby, Buena Vista Social Club, Stranger Things: The First Shadow, The Outsiders, & Juliet, Maybe Happy Ending y Operation Mincemeat. En conjunto, la oferta abarca musicales clásicos, producciones familiares, estrenos recientes y grandes éxitos contemporáneos.

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La adaptación musical de la novela de F. Scott Fitzgerald es otra de las producciones disponibles durante las dos semanas de promoción.

La recomendación oficial es adquirir las entradas únicamente a través de los canales habilitados por la promoción. La disponibilidad puede reducirse rápido en los montajes con mayor demanda, en especial en casos como Wicked, The Lion King, Harry Potter and the Cursed Child y MJ The Musical.

Esa presión sobre la oferta explica por qué reservar en los primeros días suele dar acceso a más fechas y mejores ubicaciones. La campaña no garantiza el mismo nivel de disponibilidad para todos los títulos ni para todas las funciones.

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Harry Potter and the Cursed Child forma parte de los títulos incluidos en una campaña que permite reducir considerablemente el costo de una salida al teatro.

Septiembre concentra teatro, deporte, moda y turismo en la ciudad

Broadway Week coincide con uno de los meses más cargados del calendario neoyorquino. En septiembre también se celebran el US Open, la New York Fashion Week y la Feast of San Gennaro, además de exposiciones en museos, conciertos gratuitos y festivales gastronómicos.

Esa superposición convierte a la promoción en una herramienta turística además de cultural. Para quienes visitan la ciudad, la posibilidad de combinar teatro con otros eventos de gran convocatoria vuelve más atractivo concentrar el viaje en estas semanas.

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La producción inspirada en el histórico proyecto musical cubano figura entre las propuestas más recientes que participan de Broadway Week.

El impacto de Broadway, además, excede la venta de entradas. Cada función arrastra consumo en hoteles, restaurantes, bares, comercios, operadores turísticos y transporte público del distrito teatral y sus alrededores.

Desde su lanzamiento en 2011, la iniciativa acumuló más de tres millones de entradas vendidas. Ese volumen se tradujo en más de USD 222 millones para la industria de Broadway y consolidó a la campaña como una de las acciones más efectivas para atraer visitantes en septiembre.

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The First Shadow traslada el universo de la popular serie al escenario y forma parte de la selección de la edición de otoño.

La lógica económica de la promoción parte de un problema concreto: para millones de turistas, asistir a Broadway es una parada casi obligada en Nueva York, pero el precio habitual de los boletos puede convertirse en uno de los mayores gastos del viaje. La oferta 2x1 reduce ese costo de forma directa y, al mismo tiempo, sostiene el movimiento del sector en uno de los momentos más activos del año.