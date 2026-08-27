En Guatemala, el Hospital Roosevelt atiende a 100 nuevos pacientes con cáncer al mes y amplía sus servicios

Dos profesionales de la salud atienden a un paciente recostado en la camilla de un tomógrafo durante un examen de radiología. (Ministerio de Salud y Asistencia Social)

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El Hospital Roosevelt de Guatemala atiende 100 nuevos pacientes con cáncer al mes y amplió horarios, contrató más personal y reforzó la compra de medicamentos para responder a una demanda que creció en los últimos años y para avanzar en la aplicación de la Ley para la Atención Integral del Cáncer, según informaron autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en una conferencia de prensa.

La presión sobre el sistema no se limita al principal hospital público del país. Desde 2025, la red de hospitales públicos aplicó 56.000 quimioterapias, realizó más de 2.000 cirugías oncológicas, administró 762.000 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano y practicó 203.000 tamizajes para detección temprana de cáncer de cérvix.

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La directora del hospital, la doctora Johanna Samayoa, detalló que las consultas oncológicas pasaron de 11.322 en 2021 a 15.760 en 2025, un alza del 39,19%. En el mismo período, los procedimientos de quimioterapia subieron de 9.671 a 14.821, un incremento del 53,25%.

Hoy el Roosevelt atiende a 180 pacientes diarios en consulta externa y aplica entre 80 y 100 quimioterapias por día. Para reducir los tiempos de espera, el MSPAS extendió el horario de quimioterapias y transfusiones sanguíneas los lunes, martes y jueves hasta las 17:00.

Una profesional de la salud opera una consola de tomografía computarizada con pantallas que exhiben escaneos médicos y listas de pacientes. (Ministerio de Salud y Asistencia Social)

El hospital extenderá la atención hasta los sábados en enero de 2027

La ampliación horaria empezará a cubrir más días de forma progresiva desde septiembre. La meta oficial es que en enero de 2027 el servicio también funcione los sábados.

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Samayoa explicó la razón de esa decisión: “El objetivo es acortar el tiempo de las citas y que muchos pacientes que laboran puedan optar a un horario más accesible”.

El refuerzo de personal acompaña esa expansión. En 2026 se contrataron 107 trabajadores para la unidad de hemato-oncología y, sumados a los 52 incorporados el año anterior, el área acumula más de 160 trabajadores adicionales entre especialistas, personal asistencial y administrativo.

Ese personal fue distribuido en cirugía oncológica, ginecología, cuidados paliativos y hemato-oncología. La medida busca sostener una atención que ya absorbe un flujo constante de pacientes nuevos cada mes.

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Joaquín Barnoya, ofrece una conferencia junto a autoridades de su despacho. (Ministerio de Salud y Asistencia Social)

El Roosevelt destinó 69,4 millones de quetzales a fármacos e insumos oncológicos

El MSPAS asignó 69.4 millones de quetzales a medicamentos e insumos para pacientes con cáncer en el Roosevelt. El nivel de abastecimiento oncológico llega al 85% y abarca 116 tipos de medicamentos disponibles.

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Samayoa advirtió que ese abastecimiento está sometido a una presión creciente por el aumento de la demanda. La doctora Silvana Torceli, jefa de la unidad de hemato-oncología, lo resumió así: “No es lo mismo decir abastecido que disponibilidad. Cada vez va aumentando la cantidad de pacientes y esa disponibilidad se va haciendo menor”.

La ejecución presupuestaria general del hospital alcanza el 64.61%, mientras que la específica para cáncer se ubica en el 51.98%. Las autoridades indicaron que el resto del dinero ya está comprometido en procesos de cotización y licitación que concluirán antes de diciembre de 2026.

En la red hospitalaria nacional, la viceministra de Hospitales, la doctora María del Rosario Orozco, informó que 34 de los 49 hospitales públicos tienen presupuesto asignado para atención oncológica. El monto total asciende a 235 millones de quetzales y su ejecución llega al 54%.

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Nuevos equipos y pruebas amplían la capacidad de diagnóstico y tratamiento

Entre las adquisiciones recientes figura un tomógrafo nuevo, con lo que el Roosevelt dispone ahora de dos tomógrafos y una resonancia magnética. El hospital también readecuó un área de radiología para que las pacientes accedan en un mismo espacio a mamografía y ultrasonido mamario.

En ginecología se incorporó una torre de laparoscopía con fluorescencia que permite identificar el ganglio centinela afectado por el cáncer sin extraer todos los ganglios. Según Samayoa, el Roosevelt es el único hospital público del país con ese equipo, y tres ginecólogos trabajan de forma exclusiva en la evaluación de pacientes oncológicas en esa área.

El laboratorio sumó pruebas de inmunohistoquímica y dos determinaciones moleculares nuevas: BCR-ABL1-p2 y ABL1-p190. Esos estudios se usan en el seguimiento de pacientes con leucemia mieloide crónica y leucemia linfoblástica aguda, y antes solo podían obtenerse mediante donaciones.

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El ministro de Salud, el doctor Joaquín Barnoya, vinculó estas medidas con el cumplimiento del Decreto 7-2024, Ley para la Atención Integral del Cáncer, aprobada por unanimidad en el Congreso de la República. El reglamento de esa norma fue oficializado por el Acuerdo Gubernativo 105-2026 y abarca prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.

Entre las mujeres atendidas en el Roosevelt, los cánceres más frecuentes son de mama, cérvix y gástrico. Entre los hombres predominan el gástrico, el de colon y el hepatocarcinoma.

El registro poblacional de cáncer creado por el decreto contabiliza hasta ahora 15,000 casos en todo el país. Orozco precisó que los hospitales autorizados para aplicar quimioterapias son el Roosevelt y el San Juan de Dios, en la capital; el Regional de Occidente, en Quetzaltenango; y el Nacional Pedro de Betancourt, en Antigua Guatemala.

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El Hospital Regional de Cuilapa, en Santa Rosa, tiene previsto sumarse en 2027. La ley también contempla la creación de un hospital especializado contra el cáncer con financiamiento del Gobierno de Taiwán, cuya construcción podría concluir en 2028.

Desde 2025, además de las quimioterapias y cirugías oncológicas reportadas por el ministerio, 2,562 pacientes fueron remitidos al Instituto de Cancerología y más de 6,000 recibieron cuidados paliativos. El Roosevelt proyecta además lanzar el primer posgrado de oncología del sector público para formar médicos especialistas que puedan atender pacientes en distintos hospitales de la red nacional.