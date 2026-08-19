Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

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El director brasileño Kleber Mendonça Filho filmó un documental de ocho minutos sobre el cineasta iraní Jafar Panahi en las calles de Nueva York, durante la 63ª edición del Festival de Cine de Nueva York (NYFF, por sus siglas en inglés). El cortometraje, titulado South of Tehran, tendrá su estreno mundial en la 64ª edición del certamen, que se extenderá del 25 de septiembre al 12 de octubre, según informó en exclusiva la revista IndieWire.

La película surgió de una serie de conversaciones entre ambos directores a lo largo de distintos puntos de la ciudad, mientras los dos participaban en el festival de 2025 con sus respectivos largometrajes. Mendonça Filho presentaba El agente secreto, por la que obtuvo el premio al Mejor Director en Cannes 2025. Panahi, por su parte, llevó a Nueva York Fue solo un accidente, el thriller político con el que ganó la Palma de Oro en ese mismo festival. Ambas películas fueron posteriormente nominadas al Óscar a la Mejor Película Internacional en la ceremonia de 2026.

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La elección de Jafar Panahi como sujeto del documental no es casual. El director iraní, nacido en 1960, lleva más de una década filmando bajo una prohibición formal impuesta por el gobierno de Irán en 2010, que le vetó dirigir películas, escribir guiones, dar entrevistas y salir del país durante 20 años, tras ser acusado de propaganda contra la República Islámica. Lejos de abandonar su oficio, rodó en condiciones clandestinas: This Is Not a Film (2011) se filmó en su apartamento y salió del país en un pendrive oculto dentro de un pastel; Taxi (2015) se rodó desde el interior de un automóvil; Fue solo un accidente se filmó de manera guerrillera con actores en su mayoría no profesionales y se editó en una MacBook Air sin conexión a internet. Panahi es uno de los cuatro directores en la historia del cine que ganaron los premios máximos de los tres grandes festivales europeos: Cannes, Berlín y Venecia.

El cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, director de la película nominada al Oscar "O Agente Secreto", posa para un retrato en la Ciudad de México, el 9 de diciembre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)

South of Tehran es la primera entrega de NYFF Encounters, un nuevo ciclo anual del festival neoyorquino que encarga a un director con película en la programación un cortometraje rodado durante el certamen, para estrenar en la edición siguiente. El director artístico del NYFF, Dennis Lim, describió el espíritu de la iniciativa: “El Festival de Cine de Nueva York es, ante todo, un lugar de encuentro: entre cineastas, públicos, películas y la ciudad misma”, y añadió que la esperanza es que estos filmes formen con el tiempo “un archivo histórico tan significativo como nuestra colección de afiches”.

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El propio Mendonça Filho explicó cómo nació el proyecto. “Amo el hecho de que mi próxima película fue sugerida por Dennis Lim, casi como un reto”, declaró el director brasileño. “Acepté el desafío y pude filmar una pequeña película en el NYFF del año pasado con el maravilloso Jafar Panahi.” El cortometraje, producido por Emilie Lesclaux, se proyectará en la sección Spotlight del festival y tendrá presentaciones adicionales junto a algunas de las películas del programa principal.

La iniciativa NYFF Encounters toma como modelo un cortometraje que permaneció inédito durante décadas: Pier Paolo Pasolini — Agnès Varda — New York — 1967, filmado por Agnès Varda con cámara de 16 milímetros durante la 4ª edición del festival, mientras ella y el cineasta italiano recorrían las calles de Manhattan. El material fue descubierto en 2021, tras la muerte de Varda, restaurado y exhibido en el NYFF de 2023. La 64ª edición del festival, presentada por Film at Lincoln Center, incluye en su programa principal 32 películas de 31 países.

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