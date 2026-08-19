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“Un hallazgo único”: parecía una piedra, pero era un diente de megalodón de más de 3,6 millones de años

El hallazgo ocurrió durante una caminata de un hombre y su hijo por una escollera en Nueva Jersey, la pieza fue verificada por expertos del Centro de Observación e Investigación de Ballenas de Cape May

Un hombre con gorra y un niño de cabello rubio, este último con la mano en la barbilla, sostienen un diente de tiburón grande
El objeto apareció entre rocas en Sea Isle City durante un paseo con su padre, y luego fue revisado por especialistas (Captura de video)
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Un niño de once años encontró un diente fosilizado de megalodón de más de 3,6 millones de años durante una caminata con su padre en Sea Isle City, en Nueva Jersey, sobre la costa este de Estados Unidos. El hallazgo ocurrió cuando Bo Bowers y su padre Michael Bowers, de 42 años, recorrían una escollera y vieron una pieza atrapada entre las rocas.

Según informó New York Post, el padre intentó retirarla, pero no logró meter la mano en la abertura. El niño sí alcanzó el objeto y consiguió extraerlo. Después, la familia llevó la pieza a especialistas que confirmaron que se trataba de un diente fosilizado de megalodón, una especie extinta hace más de 3,6 millones de años.

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La escena, que en un principio parecía un hallazgo casual de playa, adquirió otra dimensión cuando los expertos evaluaron la pieza. De acuerdo con la información citada, en Nueva Jersey se registraron menos de cinco dientes atribuidos a ese depredador prehistórico. Ese dato ubicó el descubrimiento entre los más inusuales del estado.

Un paseo familiar que terminó en un hallazgo inusual

Dos manos sostienen un diente de tiburón fosilizado de color gris y negro. El diente cuelga de un cordón negro alrededor del cuello de una persona
La familia Bowers llevó el objeto a un centro de investigación en Cape May, donde la directora Melissa Laurino indicó que el resto corresponde a un tiburón prehistórico (Captura de video)

La secuencia comenzó durante una caminata por la costa. Padre e hijo avanzaban por una playa de Sea Isle City cuando advirtieron un objeto encajado en una grieta angosta. A simple vista, parte del fósil sobresalía entre las piedras, aunque retirarlo no resultó sencillo.

Michael Bowers intentó sacarlo primero, pero el espacio era demasiado estrecho para su mano. Esa dificultad definió el desenlace. Bo, por el tamaño de su mano, logró llegar hasta el fondo de la abertura y retiró la pieza.

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Según relató el New York Post, el momento provocó una reacción inmediata en ambos. Michael contó que las rodillas de su hijo “temblaban” después de sacar el fósil. El padre también aseguró que “está en mi lista de cosas que quiero encontrar antes de morir”.

La historia también circuló en medios de Estados Unidos. El New York Post señaló que la familia estaba de vacaciones en la zona y que provenía de Pensilvania. Ese reporte añadió que padre e hijo recorrían la playa cuando detectaron el fósil en la estructura de piedra.

La confirmación de los especialistas y la rareza del caso

Un tiburón megalodón de gran tamaño con cicatrices visibles nada en un entorno marino con arrecifes y pequeños peces, bajo la luz solar.
Un megalodón de más de 3,6 millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del hallazgo, la familia buscó una confirmación técnica. La pieza fue llevada al Centro de Observación e Investigación de Ballenas de Cape May, donde especialistas determinaron que pertenecía a un megalodón.

Melissa Laurino, directora de investigación de ese centro, explicó que el descubrimiento resultaba poco frecuente para esa parte de la costa. En declaraciones reproducidas por O Globo, sostuvo que se trataba de “un hallazgo único en la playa” para la familia Bowers.

La escasez de registros de este tipo en el estado también apareció en las evaluaciones del Museo Estatal de Nueva Jersey. Dana Ehret, curadora de esa institución, indicó que en Nueva Jersey se encontraron menos de cinco dientes vinculados con esta especie. Ese número reducido ayuda a dimensionar la singularidad del caso.

Otros puntos de la costa atlántica de Estados Unidos presentan una situación distinta. Entre ellos figura Calvert Cliffs, en Maryland, donde los sedimentos antiguos suelen conservar restos marinos de gran antigüedad. Según detalló el New York Post, ese sector concentra una presencia mayor de fósiles que las playas de Nueva Jersey.

La hipótesis sobre cómo llegó el fósil a la playa

Un hombre y un niño posan sonriendo junto a rocas en la orilla del mar, el niño sostiene un diente grande de color claro
La secuencia ocurrió cuando Michael Bowers intentó alcanzar el objeto y el espacio resultó demasiado estrecho (Captura de video)

Los especialistas también manejan una explicación posible sobre cómo el diente llegó hasta la orilla. La pieza pudo aparecer en Sea Isle City a partir de un proyecto de recarga de arena ejecutado en julio por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Ese tipo de obras se utiliza en sectores costeros afectados por la erosión. La arena se extrae de áreas ubicadas mar adentro y luego se deposita sobre la playa para reforzar la línea costera. Si ese material contiene restos fósiles, algunos fragmentos pueden quedar expuestos entre la arena o las rocas una vez que llegan a la superficie.

El megalodón figura entre los mayores depredadores marinos documentados por el registro fósil. El animal podía alcanzar entre 15 y 18 metros de longitud, equivalentes a unos 50 a 60 pies.

El hallazgo también mostró cómo obras costeras contemporáneas pueden dejar a la vista restos antiguos. Para los investigadores, el movimiento de arena en sectores mar adentro ofrece una explicación plausible para la aparición de un fósil de este tipo en una playa donde estos registros casi no aparecen.

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