Restos humanos, monedas romanas y defensas de guerra: el enigma de Whitechapel Mount de Londres

Whitechapel Mount fue una colina artificial del East End de Londres cuyo origen sigue sin una explicación definitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Whitechapel Mount, una colina artificial del este de Londres, sigue sin una explicación definitiva sobre su origen. El montículo, que dominó durante décadas el paisaje del East End y desapareció en el siglo XIX, figura en mapas antiguos, relatos de viajeros y estudios posteriores que lo vinculan con un vertedero, un cementerio de peste, las defensas de la Guerra Civil Inglesa y los escombros del Gran Incendio de Londres.

Ubicado entre las áreas actuales de Whitechapel y Shadwell, el montículo alcanzaba entre 21 y 24 metros de altura sobre el nivel del terreno circundante. Esa elevación resultaba inusual en una zona mayormente llana de Londres. Documentos de los siglos XVIII y XIX lo describen con árboles en sus laderas y una pequeña construcción en la cima. También lo mencionan como un punto de referencia visible para quienes transitaban por el sector oriental de la ciudad y como un lugar desde el cual se podía observar el río Támesis y la expansión portuaria.

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De acuerdo con Amusing Planet, la falta de una investigación arqueológica integral impide establecer con certeza una única explicación. En cambio, el registro disponible sugiere que Whitechapel Mount pudo haberse formado por la superposición de usos y depósitos a lo largo de varios siglos, en una secuencia que combina descarte urbano, entierros, movimientos de tierra y obras defensivas.

La teoría del vertedero y los escombros urbanos

La hipótesis más difundida identifica al lugar como un laystall, nombre que recibían en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII los sitios destinados al depósito de residuos urbanos. Según el repaso de Amusing Planet, Whitechapel figura en registros históricos como una de esas áreas de descarga. Allí se acumulaban desechos humanos, basura doméstica, residuos de limpieza de calles y restos procedentes de otras actividades urbanas.

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La lógica de esa teoría parte del crecimiento de Londres durante la Edad Moderna. Una ciudad en expansión generaba volúmenes cada vez mayores de residuos, y la acumulación sostenida de ese material podía levantar una elevación artificial de gran tamaño. A eso se sumaba el trabajo de recuperación de materiales reutilizables por parte de sectores empobrecidos, que clasificaban la basura y separaban elementos con valor comercial.

Entre esos materiales aparecía la ceniza de carbón, utilizada en la fabricación de ladrillos. El artículo señala que, hacia fines del siglo XVIII, la demanda de ladrillos aumentó por el crecimiento urbano. En ese contexto, la extracción de ceniza del montículo habría reducido parte de su volumen. Un caso judicial del Old Bailey de 1809, citado por Amusing Planet, menciona que la remoción de ese material para la industria ladrillera había achicado de forma visible la colina.

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Otra línea de explicación conecta el sitio con el Gran Incendio de Londres de 1666, que destruyó buena parte de la ciudad medieval. La teoría sostiene que una porción de los escombros generados por el desastre pudo haber sido trasladada hacia el este y depositada en la zona de Whitechapel Mount. La idea no excluye la función de vertedero, sino que la complementa con un episodio de descarte masivo vinculado a la reconstrucción de la capital inglesa.

La hipótesis más difundida sostiene que Whitechapel Mount funcionó como un laystall para el depósito de basura, desechos humanos y residuos urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cementerio de peste y posible vínculo militar

Una de las versiones más debatidas sostiene que el montículo funcionó como lugar de enterramiento de víctimas de la peste. Londres atravesó varios brotes epidémicos en los siglos XVI y XVII, con un punto extremo en la Gran Peste de 1665. Durante esas crisis se excavaron fosas comunes en distintos sectores de la ciudad, y una tradición posterior ubicó una de ellas en el área de Whitechapel.

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Según esa interpretación, el terreno habría recibido primero cuerpos de víctimas de la epidemia y más tarde capas de tierra y escombros, incluso procedentes del incendio de 1666. La nota de Amusing Planet recupera un testimonio de Joseph Moser, quien en 1803 dijo haber observado, tras una excavación parcial realizada el año anterior, una gran cantidad de huesos humanos mezclados con restos de animales, ladrillos y tejas.

Ese relato no resuelve el enigma, aunque aporta un indicio a favor de la hipótesis funeraria. Moser describió huesos incrustados en una tierra compacta de color azulado, similar a la arcilla, y vinculó esa disposición con remociones sucesivas del terreno. La presencia de restos humanos, de todos modos, tampoco prueba por sí sola que el sitio completo haya sido una gran fosa de peste, ya que el área pudo haber tenido distintos usos funerarios en etapas diferentes.

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La cuarta gran hipótesis remite a la Guerra Civil Inglesa de la década de 1640. Durante ese conflicto, el Parlamento ordenó construir una red de defensas alrededor de Londres para frenar eventuales ataques realistas. Esas obras incluían fuertes de tierra, zanjas y terraplenes distribuidos a lo largo de un anillo de unos 29 kilómetros de circunferencia. Algunos investigadores propusieron que Whitechapel Mount pudo haber sido parte de ese sistema.

Un pasaje del viajero y comerciante escocés, William Lithgow, describió un fuerte en el sector de Whitechapel durante la construcción de las defensas. Aun así, la documentación conocida no permite identificar de manera concluyente al montículo con una estructura militar específica. Las defensas existieron y pasaron por esa zona, pero el vínculo directo con la colina sigue en discusión.

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Las excavaciones y estudios modernos sugieren que Whitechapel Mount combinó funciones de basural, espacio funerario, depósito de escombros y área alterada por obras urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las excavaciones, la desaparición y qué se sabe hoy

Durante el siglo XIX, el crecimiento urbano alteró por completo el paisaje del East End. El valor del suelo aumentó y el montículo fue excavado, rebajado o absorbido por nuevas obras. En ese proceso aparecieron objetos que alimentaron nuevas especulaciones. Según Amusing Planet, entre los hallazgos reportados figuraron monedas romanas, una jarra de plata y una cabeza de jabalí tallada con colmillos de plata que se relacionó con la antigua posada Boar’s Head Inn, destruida en el incendio de 1666.

La ausencia de una investigación arqueológica directa sobre Whitechapel Mount mantiene abiertas casi todas las interpretaciones. Hubo, no obstante, observaciones vinculadas a intervenciones en el entorno del Royal London Hospital. Un trabajo publicado en 1994 describió una zanja profunda atribuida al trazado defensivo de la guerra civil, con un foso de 5,5 metros de ancho y 1,4 metros de profundidad, además de materiales posmedievales en el relleno.

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Esa lectura perdió fuerza con estudios posteriores. Una investigación de comienzos de los 2000 no encontró evidencia clara de estructuras defensivas de la Guerra Civil en Front Green. En cambio, identificó sótanos posmedievales rellenos, señales de extracción de materiales y restos de entierros con disposición este-oeste, una orientación habitual en prácticas cristianas. Ese patrón sugiere la existencia de un espacio funerario organizado, anterior al cementerio conocido al sur del hospital.

Con los datos disponibles, la interpretación más prudente indica que Whitechapel Mount no respondió a un solo origen. El lugar pudo reunir, en distintos momentos, funciones de basural, zona de entierro, depósito de escombros y área afectada por obras militares o urbanas. Esa combinación explica por qué la colina ocupó durante generaciones un sitio reconocible en el mapa de Londres y por qué, al desaparecer físicamente, dejó detrás una pregunta histórica que todavía no tiene respuesta cerrada.

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