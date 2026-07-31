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Reo escapa de una cárcel de Guatemala y se habría escondido en un ropero con doble fondo

El Sistema Penitenciario confirmó la fuga de César Humberto Hernández Vicente de la Granja de Rehabilitación Pavón y activó protocolos de búsqueda

La fuga de Hernández Vicente se sumó a las evasiones recientes que expusieron la seguridad de prisiones de Guatemala, como la fuga masiva de Fraijanes II.
La fuga de César Humberto Hernández Vicente reabrió la crisis del Sistema Penitenciario de Guatemala tras su evasión de la Granja de Rehabilitación Pavón escondido en un ropero de madera. (Infobae)
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El Sistema Penitenciario de Guatemala enfrenta una nueva crisis tras la confirmación de la fuga de César Humberto Hernández Vicente, un privado de libertad que logró evadir la custodia de la Granja de Rehabilitación Pavón.

Según informó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), la evasión se produjo en circunstancias que aún se investigan, pero versiones extraoficiales apuntan a que el interno habría escapado escondido en un ropero de madera con doble fondo, fabricado en el propio penal para su venta.

Activación de protocolos y búsqueda exhaustiva

A través de un comunicado, el Sistema Penitenciario informó que al detectar la ausencia de Hernández Vicente, los órganos de control de la DGSP activaron protocolos de emergencia.

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La Policía Nacional Civil (PNC) participa en una búsqueda exhaustiva dentro y fuera del complejo penitenciario, mientras la Inspectoría General del Régimen Penitenciario inició procesos para deducir posibles responsabilidades.

“Se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten involucrados en los hechos”, advirtió la autoridad penitenciaria en el comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

La fuga de Hernández Vicente se sumó a las evasiones recientes que expusieron la seguridad de prisiones de Guatemala, como la fuga masiva de Fraijanes II.
El Sistema Penitenciario publicó la fotografía de César Humberto Hernández Vicente quien escapó de la Granja de Rehabilitación Pavón en Guatemala. (Sistema Penitenciario)

La DGSP puso a disposición del público la fotografía del interno fugado y habilitó los canales de denuncia anónima. La ciudadanía puede comunicarse a la línea 1533 del Sistema Penitenciario, al 110 de la PNC o mediante WhatsApp Crime Stoppers al 3764-1561. “Su información es valiosa. La denuncia es anónima y confidencial”, enfatizó la DGSP.

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El ropero, pieza clave en la evasión

Aunque las autoridades no han confirmado públicamente los detalles, fuentes no oficiales informaron que el recluso se ocultó en un ropero fabricado en el taller del penal, aprovechando un doble fondo.

El mueble habría sido trasladado fuera del área de seguridad, donde fue hallado vacío en las inmediaciones del complejo Pavón Fraijanes. Este dato refuerza las sospechas de posibles complicidades internas o fallas en los controles de salida de objetos del penal.

En un video, al que Infobae tuvo acceso, se observa como personas ajenas y guardias del Sistema Penitenciario fotografían el interior del ropero.

Versiones extraoficiales afirman que el privado de libertad César Humberto Hernández Vicente escapó de la Granja de Rehabilitación Pavón escondido en un ropero de doble fondo, pero el Sistema Penitenciario afirmó que serán las investigaciones las que determinen dicho extremo.

Mientras que fotografías revelan que en el interior quedaron únicamente un par de zapatos.

No obstante, el Sistema Penitenciario respondió a Infobae que, si bien, han circulado imágenes al respecto “no podría confirmar ese extremo, ya que es la entidad a cargo de la investigación la que lo pueda llegar a determinar”.

Además, recordaron que dentro de la Granja existen varios proyectos ocupacionales: panadería, carpintería, textiles, entre otros, pero “hasta el momento el tema del ropero no podría calificarse más que como conjetura” e indicaron que “la DGSP no brindará más información al respecto para no entorpecer las investigaciones correspondientes”.

La fuga de Hernández Vicente se sumó a las evasiones recientes que expusieron la seguridad de prisiones de Guatemala, como la fuga masiva de Fraijanes II.
Versiones extraoficiales señalan que Hernández Vicente escapó oculto en un ropero de madera con doble fondo fabricado en el taller del penal. (Infobae)

Un sistema bajo presión: antecedentes de fugas recientes

El caso de Hernández Vicente se suma a una serie de evasiones que han puesto en entredicho la seguridad de las prisiones guatemaltecas.

En septiembre del año pasado, la fuga masiva en el centro de máxima seguridad Fraijanes II expuso serias debilidades estructurales. En ese episodio, 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 lograron escapar, hecho calificado como “inaceptable” por socios internacionales y que precipitó la destitución de altos mandos de seguridad, órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y la captura de más de 25 guardias penitenciarios.

Pese a los operativos de la PNC y el apoyo de agencias como el FBI, 11 de los reclusos de alta peligrosidad siguen prófugos. En los últimos meses se han registrado nuevos incidentes, incluyendo evasiones durante traslados médicos al Hospital Roosevelt e intentos frustrados en el Preventivo de la Zona 18.

Investigación abierta y alerta ciudadana

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que la investigación está a cargo de las autoridades competentes y que no se divulgarán mayores detalles para no afectar las diligencias. El Ministerio Público mantiene abiertos varios procesos penales por incumplimiento de deberes e ilícitos relacionados con la facilitación de fugas.

La recurrencia de estos hechos expone la vulnerabilidad del sistema penitenciario frente a redes de complicidad interna y la urgente necesidad de reformas estructurales. Las fuerzas de seguridad continúan los operativos de recaptura, mientras la alerta se mantiene en todo el ámbito carcelario nacional.

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