Conducir sin casco le costó una multa a casi 4,000 motociclistas este año en Costa Rica

En el primer semestre del año, 2,562 motociclistas fueron multados por conducir sin casco de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El casco puede marcar la diferencia entre sobrevivir o perder la vida en un accidente de tránsito. Con ese mensaje, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica lanzó un nuevo llamado a los motociclistas para que utilicen correctamente este elemento de protección, al recordar que estudios internacionales indican que reduce hasta en un 65% el riesgo de sufrir lesiones graves en la cabeza en caso de una colisión.

La advertencia fue difundida a través de las redes sociales de la institución, donde además de insistir en la importancia de proteger la vida, se expusieron cifras que reflejan que miles de personas continúan circulando sin cumplir con esta obligación.

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“Y saber que llevando bien puesto el casco, el motociclista reduce hasta en un 65%, según estudios a nivel internacional, el riesgo de lesiones graves en la cabeza tras un accidente. Usemos el casco, compa”, publicaron.

El mensaje busca generar conciencia en momentos en que las motocicletas representan uno de los medios de transporte con mayor crecimiento en Costa Rica y, al mismo tiempo, uno de los más vulnerables frente a los accidentes de carretera.

Las estadísticas oficiales muestran que durante el primer semestre del año, 2,562 motociclistas fueron sorprendidos conduciendo sin casco de seguridad, motivo por el cual recibieron una multa de ₡123,000 (USD 275)

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A esa cifra se suman 1,332 conductores sancionados por permitir que la persona que viajaba como acompañante tampoco utilizara casco.

En conjunto, las autoridades contabilizaron 3,894 infracciones relacionadas exclusivamente con el incumplimiento de esta medida de seguridad en apenas seis meses, un promedio superior a 21 multas por día.

La multa por incumplir esta obligación asciende a ₡123.000, tanto para el conductor como por transportar a un pasajero sin protección. Fuente: MOPT

Más que una obligación legal

Para las autoridades, el casco no debe verse únicamente como un requisito impuesto por la Ley de Tránsito o como una forma de evitar una sanción económica. Se trata de un dispositivo diseñado para absorber parte del impacto durante un accidente y disminuir significativamente las posibilidades de sufrir traumatismos severos en el cráneo.

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Las lesiones en la cabeza continúan siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad permanente entre motociclistas involucrados en accidentes de tránsito, razón por la cual organismos internacionales y expertos en seguridad vial coinciden en que el uso correcto del casco constituye una de las medidas más efectivas para proteger la vida.

No basta, sin embargo, con llevar el casco puesto. Las autoridades insisten en que este debe estar debidamente ajustado, abrochado y cumplir con las normas de seguridad correspondientes, ya que un casco mal colocado puede desprenderse durante un impacto y perder su capacidad de protección.

Las autoridades insistieron en que el casco no solo evita una sanción económica, sino que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente de tránsito. Fuente: MOPT

Una decisión que puede salvar vidas

En los últimos años, las motocicletas han incrementado su presencia en las carreteras costarricenses debido a que representan una alternativa de movilidad más rápida y económica frente al congestionamiento vial.

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Sin embargo, esa misma condición convierte a sus ocupantes en usuarios particularmente vulnerables, ya que carecen de la protección estructural que ofrecen otros vehículos.

Ante ese panorama, la Policía de Tránsito reiteró que el uso del casco debe convertirse en un hábito permanente y no únicamente en una medida para evitar una multa.

"Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta“, concluyó la institución en su publicación, acompañada de la etiqueta #Elmop.

El mensaje busca recordar que una acción que toma apenas unos segundos antes de encender la motocicleta puede evitar consecuencias irreversibles. Para las autoridades, el mejor viaje es aquel que termina con el conductor y su acompañante de regreso a casa, y el casco sigue siendo uno de los aliados más importantes para lograrlo.

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