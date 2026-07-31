Una red iraní de apuestas ilegales ayudó a evadir sanciones por un valor de 4.000 millones de dólares

Una ruleta con los colores de la bandera de Irán y fichas de bitcoin indica el fenómeno de las apuestas ilícitas en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de las mayores redes de apuestas ilegales del mundo envía millones de dólares en criptomonedas a través de una oficina en Dubái, como parte de una operación iraní de evasión de sanciones por valor de 4.000 millones de dólares.

La oficina, situada encima de un hotel económico en un barrio poco glamuroso, es la dirección registrada de Shelbit, una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia dirigida por un iraní expatriado, según datos compartidos por dos empresas de investigación de criptomonedas y un analista independiente, y revisados ​​por Reuters.

Entre los principales clientes de Shelbit se encuentra una red de apuestas en persa con más de 2.000 sitios web, liderada por dos ostentosos influencers iraníes con conexiones gubernamentales de alto nivel: uno opera desde una lujosa villa en Madrid y el otro, hasta hace poco, desde un hotel de lujo en Hong Kong.

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Los dos hombres y el iraní que dirige Shelbit fueron condenados como cómplices en un caso de apuestas ilegales en Irán en 2023.

El juego está prohibido en la República Islámica y se castiga con latigazos y prisión. Sin embargo, la red de apuestas identificada por Reuters tiene acceso al sistema de pagos en línea de Irán, que está bajo la estricta supervisión del banco central del país.

Shelbit es el centro de la operación iraní de transferencia de dinero, a través de la cual la red de apuestas, el banco central y otras entidades iraníes sancionadas tienen acceso a los mercados globales de criptomonedas.

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Esta es, con diferencia, la mayor red de apuestas ilegales iraní jamás descubierta y una de las más grandes del mundo.

La oficina que figura como la dirección de Shelbit se encuentra en el rascacielos que se ve al fondo. El edificio es independiente de este hotel en Dubái, pero se puede acceder a él a través del vestíbulo (Reuters)

Los datos sobre los flujos de dinero de Shelbit, incluyendo un total de al menos 4.000 millones de dólares que la plataforma ha procesado desde mayo de 2024, fueron analizados por dos empresas de investigación de criptomonedas y por Rich Sanders, investigador independiente de blockchain especializado en Irán. Ambas empresas solicitaron el anonimato para hablar sobre los datos confidenciales, que fueron revisados ​​por Reuters. Decenas de millones de dólares en criptomonedas de la red de apuestas pueden rastrearse a través de los registros de blockchain hasta Shelbit.

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Shelbit ha transferido cientos de millones de dólares a algunos de los actores más importantes del mundo de las criptomonedas, incluyendo Binance, la mayor plataforma de intercambio del mundo.

Shelbit también interactúa directamente con el banco central de Irán; con billeteras que el gobierno israelí ha vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica; y con Nobitex, una plataforma de intercambio iraní que el gobierno estadounidense sancionó a principios de este año tras una investigación de Reuters que reveló sus vínculos con el gobierno. Parte de las criptomonedas que han llegado a Shelbit provienen de lo que dos empresas de investigación de criptomonedas identifican como una operación iraní de minería de bitcoin, dedicada a la creación de nuevas monedas digitales.

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“Es una operación de la Guardia Revolucionaria Islámica, y eso es más que evidente”, dijo Sanders sobre Shelbit.

El flujo de dinero hacia Shelbit continuó durante el período previo a la guerra con Estados Unidos e Israel en febrero. Las criptomonedas siguieron llegando incluso después de que la República Islámica bombardeara repetidamente los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo un ataque con dron que impactó a menos de un kilómetro de las oficinas de la plataforma de intercambio.

La revelación de la red de transferencia de dinero demuestra el ingenio que permite a Irán resistir años de severas sanciones comerciales y bancarias. La Guardia Revolucionaria ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de la economía a flote durante su guerra intermitente con Estados Unidos e Israel, emergiendo más poderosa que nunca.

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La investigación de Reuters también descubrió que, hace años, la Guardia Revolucionaria tomó el control de los sitios web de apuestas más grandes accesibles dentro de Irán y desde entonces los ha utilizado para transferir dinero al extranjero.

Sasha Sobhani (derecha) y Pooyan Mokhtari (izquierda) fueron condenados en 2023 en un caso de juego ilegal en Irán. Esta foto fue publicada en 2021. Fuente: Captura de pantalla vía Instagram (Reuters)

En lo que respecta a las apuestas, la Guardia Revolucionaria aprendió pronto la lección más lucrativa de la República Islámica: declarar algo ilegal y luego controlar tanto la prohibición como el mercado negro.

Miad Maleki, ex director adjunto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros

Reuters entrevistó a más de 30 personas para desmantelar la red de evasión de sanciones, entre ellas dos ex miembros de la Guardia Revolucionaria, un exfuncionario del gobierno, dos altos cargos iraníes con conocimiento del plan y personas con información directa sobre las investigaciones en curso del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre la operación. Se identificaron los sitios web de apuestas y se analizaron sus relaciones en colaboración con la empresa de ciberseguridad Infoblox.

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“Esta es, con diferencia, la mayor red de juego ilegal iraní jamás descubierta y una de las más grandes del mundo”, afirmó John Wojcik, antiguo investigador de Infoblox que dedicó siete años a investigar el juego ilegal para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente, Wojcik es analista sénior en TRM Labs.

También es una de las mayores redes iraníes de evasión de sanciones descubiertas desde 2016, cuando Estados Unidos desmanteló una operación de intercambio de oro por petróleo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), valorada en unos 20.000 millones de dólares y con base en Turquía.

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Reuters no pudo determinar si la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) tenía control directo sobre la red de apuestas y Shelbit, ni quién específicamente dentro del Estado iraní controlaba la operación de evasión de sanciones. Reuters tampoco pudo determinar el destino final de gran parte de las criptomonedas.

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) está investigando el presunto papel de Shelbit en el blanqueo de dinero y la evasión de sanciones por parte de Irán, según una persona con conocimiento directo del caso. El fundador de la plataforma, Siavash Kayvanpour, y la red más amplia de iraníes involucrados en apuestas ilegales con criptomonedas también están siendo investigados por la agencia, añadió la misma fuente.

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VARA confirmó que tanto ella como el Departamento de Economía y Turismo de Dubái habían tomado medidas coercitivas en 2025 contra Shelbit por operar sin licencia. El 24 de julio, poco después de que Reuters solicitara comentarios a la autoridad, VARA emitió un aviso indicando que Shelbit estaba infringiendo las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y le ordenó que cesara de inmediato todas las actividades de activos virtuales sin licencia.

“La exposición identificada por VARA va más allá de la protección del consumidor e incluye transacciones transfronterizas más graves con potencial para afectar la integridad del sistema financiero de los EAU”, según el aviso publicado en el sitio web de VARA.

Uno de los hombres que dirigía la operación de apuestas, Sasha Sobhani, es hijo de un exdiplomático y ministro iraní de alto rango, cuyo padre lo ha repudiado públicamente por lo que describió como un comportamiento contrario al islam.

Otro, Pooyan Mokhtari, es un influencer y cantante que se movía entre hoteles de lujo en Hong Kong tras ser expulsado a finales de abril de Dubái, donde fue arrestado y acusado por las autoridades de financiar organizaciones terroristas iraníes.

Ambos hacen alarde de su ostentoso estilo de vida en las redes sociales, publicando vídeos de coches deportivos de lujo, fiestas en yates y aviones privados.

Mokhtari negó las acusaciones en su contra en Dubái y afirmó no pertenecer a la Guardia Revolucionaria Islámica ni a ningún grupo militar iraní. No especificó si había hecho negocios con ellos.

«No formo parte de ellos, pero ojalá algún día pueda ser como ellos: no para atacar a nadie, sino para defender a la gente», declaró en una entrevista en Hong Kong. «Nunca he usado mi poder, mi dinero ni mi influencia en las redes sociales para molestar a nadie ni para perjudicar a la humanidad».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos no respondió a las preguntas sobre el arresto, la liberación o el estatus migratorio de Mokhtari.

“Los Emiratos Árabes Unidos se adhieren a los más altos estándares internacionales, mantienen una estricta supervisión en todos los sectores y trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para interrumpir y disuadir todo tipo de flujos financieros ilícitos”, declaró el ministerio en un comunicado a Reuters.

A finales de junio, Mokhtari comunicó a sus seguidores en redes sociales que planeaba asistir al funeral del líder supremo asesinado en Irán a principios de julio. Durante varios días previos, Mokhtari publicó imágenes suyas con el pelo recién teñido de rubio, en el gimnasio, haciendo la maleta y comprando regalos.

Estas capturas de pantalla muestran dos de los sitios de apuestas de la extensa red en idioma persa promovida por dos influencers iraníes. La ley iraní que prohibía las apuestas se actualizó en 2023 para incluir los juegos de azar en línea (Reuters)

“Es una sensación extraña. Voy a mi patria”, escribió el 4 de julio, junto a un emoji con los ojos llorosos.

Tanto él como Sobhani negaron que los sitios de apuestas que promocionan estuvieran conectados entre sí. Sin embargo, aunque muchos de los dominios “se registraron en momentos diferentes, con nombres distintos y marcas diferentes”, comparten software y otras características técnicas que los vinculan, según Infoblox.

Los dos hombres afirmaron desconocer cualquier implicación del Estado iraní en sus actividades, no conocer a Kayvanpour y no estar familiarizados con Shelbit.

«Niego categóricamente cualquier implicación en blanqueo de dinero, evasión de sanciones, financiación del terrorismo o transferencia de fondos en nombre del gobierno iraní, el Banco Central de Irán, la Guardia Revolucionaria Islámica ni ninguna otra institución estatal iraní», declaró Sobhani en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.

Ni Kayvanpour ni el gobierno iraní respondieron a las solicitudes de comentarios. La policía de Dubái y la fiscalía general tampoco respondieron. El comunicado de VARA no mencionaba a Sobhani ni a Mokhtari.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos «está al tanto de estas acusaciones y las toma muy en serio», declaró un portavoz del Departamento del Tesoro. «Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el Tesoro ha intensificado su vigilancia sobre los activos digitales vinculados al régimen iraní».

Los datos revisados ​​por Reuters mostraron que Shelbit ha procesado al menos 130 millones de dólares para solo uno de los sitios de apuestas vinculados a la red más amplia desde mayo de 2024, fecha en la que la plataforma de intercambio parece haber comenzado a operar.

Estas capturas de pantalla muestran dos de los sitios de apuestas de la extensa red en idioma persa promovida por dos influencers iraníes. La ley iraní que prohibía las apuestas se actualizó en 2023 para incluir los juegos de azar en línea (Reuters)

“La ideología es la marca del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), mientras que el lucro es su modelo de negocio”, afirmó Miad Maleki, quien ayudó a diseñar la política del Departamento del Tesoro de EE. UU. para evadir las sanciones contra Irán cuando era director asociado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cargo que ocupó hasta el año pasado. “En lo que respecta a las apuestas, el CGRI aprendió pronto la lección más lucrativa de la República Islámica: declarar algo ilegal y luego controlar tanto la prohibición como el mercado negro”.

El CGRI es la rama del Estado iraní que salvaguarda la Revolución Islámica y supervisa empresas comerciales multimillonarias.

A pesar de los miles de millones que han pasado por Shelbit, actualmente no existe una forma identificable para que el público en general utilice la plataforma de intercambio. Tres personas que residían en la dirección registrada como oficina de Shelbit en el barrio de Deira, en Dubái, declararon a un reportero de Reuters que nunca habían oído hablar de la empresa y que no tenían ninguna relación con las criptomonedas. Las transacciones en línea también son imposibles, ya que Shelbit ya no tiene sitio web.

Al ser consultada sobre sus interacciones con Shelbit, Binance afirmó que Shelbit nunca tuvo una cuenta en Binance ni fue sancionada. Binance no negó haber procesado cientos de millones de dólares para Shelbit, argumentando que dichas transacciones no se consideraban de alto riesgo.

«Cuando los usuarios asociados con Shelbit interactuaron con nuestra plataforma, nuestro programa de cumplimiento funcionó correctamente: investigó, congeló las cuentas correspondientes y las denunció a las autoridades», declaró Binance en un comunicado. La empresa no proporcionó más detalles.

La toma del control

La adopción del juego en línea por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) es una extensión del control que ejerce cada vez más sobre la economía del país, tanto legal como ilegal. Si bien las sospechas de la participación estatal en el juego surgieron en un informe del Instituto Washington de 2021, entre otros, Reuters es el primer medio de comunicación en detallar la toma del control de este lucrativo sector por parte de la IRGC.

Cuando el juego en línea despegó en Irán hace aproximadamente una década, la IRGC vio una oportunidad y tomó el control, afirmó Reza Gheibi, exfuncionario del gobierno iraní que abandonó Irán en 2022 y ahora reside en Gran Bretaña.

El juego en línea también requirió la colaboración del banco central de Irán, que controla la infraestructura nacional de pagos electrónicos, incluidas las tarjetas bancarias y las transferencias de dinero, añadió Gheibi.

La toma de control del sector del juego en Irán por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue confirmada por Hamid Nikou, quien fuera asesor de la Guardia como estratega político; Mohammad Hossein Torkaman, exmiembro de una unidad de la IRGC que brindaba protección personal al líder supremo y su familia; y otros dos iraníes con conocimiento directo del asunto.

«Cuando las empresas financieras crecen y operan independientemente del gobierno y las instituciones de seguridad, la IRGC interviene para supervisarlas», declaró Nikou. «Utilizaban los sitios web de apuestas como medio para conectar los sistemas financieros dentro y fuera del país».

Según Gheibi, Nikou y Torkaman, la IRGC cooptó a artistas iraníes famosos e influencers de redes sociales para promocionar los sitios web entre sus millones de seguidores. Afirmaron que su ostentación de riqueza y excesos atraía a los iraníes que sufrían una crisis económica.

Nikou abandonó Irán en 2015, dejando su puesto como estratega sénior en el Instituto de Estudios Estratégicos Andishesh Sazan Noor, que asesora a la IRGC en materia de política. Torkaman se marchó en 2010. Gheibi, Nikou y Torkaman afirmaron mantener contactos con el Estado iraní y hablar con ellos con frecuencia.

Torkaman fue arrestado en Irán por considerarse una amenaza para la seguridad nacional y declaró haber huido poco después de su liberación. Nikou afirmó haber salido de Irán para obtener un doctorado, pero abandonó el programa. Gheibi, quien trabajó durante años como periodista económico además de su cargo gubernamental, se marchó tras repetidos interrogatorios a raíz de entrevistas concedidas a medios de comunicación extranjeros.

Reuters ha identificado a más de 60 influencers iraníes que promocionan sitios web de apuestas, de los cuales aproximadamente la mitad cuenta con más de un millón de seguidores. Tres de ellos superan los 10 millones de seguidores.

Velorix, una empresa que afirma vender relojes, comparte el mismo propietario y dirección que Shelbit. Personas internas declararon no haber oído hablar nunca de la plataforma de intercambio de criptomonedas. (Reuters)

«Haz click y diviértete»

Con sus numerosos tatuajes y su gusto por las marcas de diseño, Sasha Sobhani, cuyo nombre real es Mohammad Javad, es una de las figuras más reconocibles del mundo de las apuestas online en Irán.

Hijo de un exembajador, cuenta con 3,7 millones de seguidores en Instagram, donde promociona su música junto con sitios de apuestas. Según declaró a Reuters, ya no tiene contacto con su padre.

En una publicación de TikTok de 2025 de su novia española, se le ve regalándole un Rolls-Royce rosa brillante por su 18 cumpleaños. En la parte superior de su perfil de Instagram aparece un enlace a una página web de apuestas. Entre emojis de fajos de billetes alados, se lee una sencilla instrucción: «Haz clic y diviértete».

Sobhani publica fotos de su villa multimillonaria en Madrid, que perteneció a un jugador del Real Madrid. En un vídeo de Instagram que se compartió decenas de veces, Sobhani despega billetes de lo que parece ser un fajo para que revoloteen por su suite de hotel.

Pooyan Mokhtari consiguió un número aún mayor de seguidores en Instagram antes de que su cuenta fuera eliminada a principios de este año. Ahora está en Vatan, una red social de apuestas mayoritariamente en persa que, según él, creó, y tiene muchos menos seguidores. Reuters no pudo determinar el motivo de la desactivación de su cuenta de Instagram. Meta, propietaria de Instagram, no ofreció ninguna explicación al ser contactada para obtener comentarios.

Las publicaciones de Mokhtari mezclaban frecuentemente ostentaciones de riqueza —incluida una colección de superdeportivos y relojes caros— con vídeos musicales y contenido de apoyo a la República Islámica.

Una publicación de Instagram lo mostraba reuniéndose con el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani. En una conversación conjunta en directo a través de Instagram, en la que participaron Mokhtari y otro iraní, Ahmad Khomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini, se unió brevemente a la charla.

Mokhtari mostró fotos de su automóvil Koenigsegg Jesko Attack, valorado en 3,5 millones de dólares, mostrando su transformación de un brillante color dorado a un rosa intenso.

Mokhtari y Sobhani han estado trabajando juntos desde al menos 2020, cuando fueron procesados ​​por crear una red de sitios de apuestas ilegales, incluyendo abt90 y Hazarat, según documentos legales iraníes revisados ​​por Reuters. En ese momento residían en el extranjero y fueron condenados en rebeldía por Irán tres años después a dos años de prisión. Siavash Kayvanpour, fundador de Shelbit, recibió una condena de tres meses por ayudarlos.

Irán emitió notificaciones rojas de Interpol contra Mokhtari y Sobhani, según un documento judicial iraní y una persona familiarizada con el caso. Ambos fueron detenidos en España, donde residían entonces. Mokhtari afirmó haber estado detenido durante más de un mes. Posteriormente, Interpol canceló las notificaciones tras una solicitud de los individuos, según la misma fuente. Interpol puede retirar las notificaciones rojas si los gobiernos no proporcionan información adicional cuando se impugnan. Mokhtari declaró a Reuters que no había hecho nada malo y que el juego no era ilegal en Irán.

“En Irán no existen normas escritas sobre este tema, que es el mercado de predicciones en línea, el juego o como se le llame”, afirmó. “Básicamente, no era ilegal”.

El artículo 705 del Código Penal iraní establece que el juego es punible con hasta seis meses de prisión y 74 latigazos. En 2023, la ley se modificó para incluir las apuestas en línea.

Pero cuando la República Islámica reprime una red de juego, lo hace para eliminar a la competencia, no para proteger al público, declaró Gheibi, exfuncionario del gobierno iraní.

“No es porque se preocupen por el bienestar de la gente ni porque el juego esté prohibido”, dijo. “Se trata de eliminar a los rivales”.

En marzo de 2024, el Ministerio de Inteligencia de Irán anunció que había desmantelado una enorme “red mafiosa con sede en Londres” que operaba 54 sitios web de juego ilegales. En su momento, el ministerio describió la red “Nitro Bet” como la más grande de Irán.

La operación de apuestas con 2000 sitios, promovida por Mokhtari y Sobhani, que ofrece juegos de azar como tragamonedas, blackjack y ruleta, es considerablemente mayor que Nitro Bet y parece estar prosperando, según los investigadores de criptoseguridad e informática que dedicaron meses a analizar sus operaciones.

Ninguno de los funcionarios iraníes, actuales o antiguos, que hablaron con Reuters sabía específicamente por qué se permitió operar la red promovida por Mokhtari y Sobhani. El sitio web de Nitro Bet ya no está disponible.

Esta captura de pantalla del sitio de apuestas abt90 muestra cómo ofrece acceso directo al sistema de pagos de Irán, que está estrictamente controlado por el banco central

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) “creó redes y organizaciones cuyos integrantes cambiaban con el tiempo”, explicó Gheibi, el exfuncionario del gobierno. “Quienquiera que alcanzara prominencia, la inteligencia de la IRGC se posicionaba a su alrededor y lo utilizaba para impulsar la operación”.

Una publicación de Instagram de octubre de 2022 muestra a Sobhani y Mokhtari sentados uno al lado del otro en un jet privado comiendo una comida de McDonald’s. Mokhtari publicó el comentario: “Mi hermano”.

Los dos hombres siguen promocionando los sitios web que figuraban en su procesamiento en Irán.

En su declaración, Sobhani señaló que la notificación roja en su contra fue cancelada y el caso en España archivado.

«Cualquier insinuación de que colaboro con las mismas autoridades (iraníes) que me persiguieron es completamente falsa», escribió.

Afirmó que su participación en abt90 se limitaba a publicidad pagada en redes sociales.

«Nunca fui propietario, accionista, director, gerente, empleado, operador ni responsable de la toma de decisiones de ABT90 ni de ninguna plataforma relacionada», declaró Sobhani. «Desconozco cómo dichos sitios web accedieron a los sistemas de pago iraníes».

Relojes y criptomonedas

Ubicada entre casas de cambio y edificios de oficinas en Dubái, se puede acceder a la oficina de Shelbit a través del vestíbulo de un hotel económico. Desde allí, un ascensor abarrotado lleva a los visitantes al cuarto piso, donde se encuentra una pesada puerta cerrada con llave, equipada con timbre y cámara de seguridad. El letrero junto a la puerta dice «Velorix Watches Trading LLC». Velorix es otra empresa registrada a nombre de Kayvanpour, el fundador de Shelbit, según consta en los registros mercantiles de Dubái.

Durante una visita a principios de julio a la oficina de tres habitaciones, un reportero de Reuters vio 13 relojes deteriorados en exhibición, una máquina contadora de billetes y un escritorio. Uno de los tres empleados, que vestía una camiseta y sandalias, dijo no haber oído hablar nunca de Kayvanpour.

«¿Quién los envió?», preguntó otro.

Respondieron que los relojes no estaban a la venta.

Sanders y las dos firmas de investigación de criptomonedas afirmaron estar convencidos de que los 4 mil millones de dólares que circulaban a través de Shelbit estaban controlados por el Estado iraní debido a las interacciones directas de Shelbit con el banco central y otras entidades sancionadas, su falta de presencia en línea y sus vínculos con las operaciones de minería de criptomonedas.

Shelbit procesó al menos 125 millones de dólares del banco central de Irán, gran parte de ellos directamente, según los analistas de criptomonedas. Shelbit también recibió al menos 20 millones de dólares de la presunta operación iraní de minería de criptomonedas a través de monederos intermediarios, que ocultan el origen de la moneda, según datos de blockchain revisados ​​por Reuters.

La minería consiste en utilizar ordenadores para resolver complejos problemas matemáticos y crear nuevas monedas digitales, acuñando esencialmente moneda nueva. En 2019, Irán legalizó el proceso, exigiendo a los mineros la obtención de licencias gubernamentales.

Desde entonces, la minería se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia iraní para evadir las sanciones occidentales que aíslan al país del acceso a divisas fuertes y al sistema bancario global. El banco central vende Bitcoin y otros tokens producidos en Irán en los mercados internacionales de criptomonedas, según una carta de 2024 de los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Angus King a altos funcionarios de la administración Biden.

Según datos de empresas de investigación y blockchain revisados ​​por Reuters, desde mayo de 2024 se han transferido al menos 676 millones de dólares en criptomonedas desde direcciones de Shelbit a Binance. Aproximadamente 540 millones de dólares de esa cantidad se movieron después de que VARA, el regulador de Dubái, multara a Shelbit el año pasado por ofrecer servicios de intercambio sin licencia y publicitarlos. Sanders, el investigador independiente, afirmó haber informado a Binance sobre los vínculos de Shelbit con Irán en octubre de 2025. Los datos muestran que los fondos continuaron fluyendo de Shelbit a Binance tras la advertencia de Sanders.

Binance no respondió a las preguntas sobre las medidas que tomó, si es que tomó alguna.

En su comunicado, Binance declaró que «los flujos asociados con Shelbit a Binance no fueron considerados de alto riesgo por una empresa independiente de análisis de blockchain». No identificó a dicha empresa. Binance también afirmó no poder justificar el monto movido tras la multa impuesta por la VARA.

En 2023, Estados Unidos multó a Binance con 4300 millones de dólares por infringir las normas contra el blanqueo de capitales, incluido el procesamiento de transacciones con criptomonedas iraníes.

En diciembre, Binance obtuvo licencias regulatorias clave en los Emiratos Árabes Unidos para su plataforma principal de negociación.

A finales de marzo, la policía de Dubái arrestó a Mokhtari por presuntamente financiar a grupos terroristas iraníes que llevaban a cabo actos hostiles contra los Emiratos Árabes Unidos, según dos personas con conocimiento de su detención. Según informaron, estuvo detenido durante 35 días y luego fue expulsado del país, viéndose obligado a entregar sus bienes, incluyendo el contenido de sus cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos y su casa valorada en 5 millones de dólares. En una entrevista a principios de mayo con un podcaster iraní, Mokhtari habló sobre su arresto y afirmó haber sido acusado falsamente de financiar ataques contra los Emiratos Árabes Unidos.

Mokhtari habló con Reuters en su hotel de Hong Kong, poco antes de partir hacia Irán. A finales de junio, les dijo a sus seguidores en redes sociales que planeaba asistir al funeral del líder supremo asesinado. REUTERS/Farah Master

Tras la expulsión de Mokhtari de Dubái, Reuters lo localizó, a través de sus publicaciones en redes sociales, en una suite de 2000 dólares la noche en un hotel con vistas al puerto Victoria de Hong Kong. Se lamentó del trato recibido por las autoridades de Dubái, quienes, según él, lo habían despojado de todo. En una publicación en redes sociales, afirmó haber sido arrestado tras enviar 150 000 dólares a amigos en Irán.

Mokhtari también reveló que había estado viviendo con una identidad falsa en los Emiratos Árabes Unidos. Compartió una foto de su visa dorada de 10 años a nombre de Patrick Philippe, ciudadano de Vanuatu, en el Pacífico Sur.

Tras dos meses en Hong Kong, Mokhtari parecía estar preparándose para su rehabilitación en su país. Antes de su partida, fue entrevistado por medios iraníes afines que lo describieron como un hombre reformado y temeroso de Dios que lee el Corán y reza a diario.

El 8 de julio, desde Bangkok, publicó una selfie al pie de las escaleras que conducían a su avión con destino a Irán.

«Si Dios quiere, estaré en Teherán en menos de 24 horas. Por favor, recen para que pueda ser útil y sentirme orgulloso ante Dios Todopoderoso y la gente buena de este mundo», escribió. Para entonces, el cortejo fúnebre del líder supremo en Irán ya había terminado.

Desde entonces, Mokhtari no ha vuelto a publicar nada.

(Con información de Reuters)