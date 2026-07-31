El informe del SICA ubica a El Salvador entre los litorales más afectados por el calentamiento del mar

Embarcaciones artesanales y aves marinas disfrutan de las tranquilas aguas de la bahía de Jiquilisco al amanecer, un reflejo de la vida costera y su delicado ecosistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fenómeno de calentamiento acelerado de las aguas en las costas de El Salvador se consolida como uno de los principales retos ambientales de la región centroamericana. El último informe del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) posiciona al litoral salvadoreño entre los más afectados por las temperaturas oceánicas, un hecho que repercute directamente en la pesca local y en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

Durante la última semana de julio de 2026, el SICA registró temperaturas superficiales del mar cercanas a los 32 °C (89.6 °F) en el Pacífico centroamericano, situando a El Salvador entre los países más impactados. Esta cifra supera en hasta 4 °C (7.2 °F) los promedios históricos para la temporada y se vincula a episodios de estrés térmico y blanqueamiento de corales en el litoral pacífico. Las autoridades ambientales han advertido sobre la necesidad de mantener la vigilancia ante posibles afectaciones a la biodiversidad marina y a la seguridad alimentaria.

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El informe detalla que El Salvador experimentó un incremento en la captura de tilapia, alcanzando 660 libras semanales frente a las 536 registradas en el periodo anterior. Esta tendencia se produce en un contexto de reducción en las capturas de otras especies clave, como manjúa y pepesca, lo que evidencia cambios en la composición de las pesquerías. Los precios de la tilapia se mantuvieron estables en $0.75 por libra.

Punta Mango es una playa ubicada en la costa oriental de El Salvador, reconocida por su oleaje constante y su atractivo entre surfistas nacionales e internacionales. De difícil acceso, conserva un ambiente tranquilo y poco concurrido, rodeado de vegetación y acantilados. Sus aguas cálidas y paisajes naturales la convierten en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, surf y contacto directo con la naturaleza en un entorno poco intervenido./ (MITUR)

Las condiciones climáticas de la última semana favorecieron la actividad pesquera en El Salvador, donde las embarcaciones no reportaron mayores incidentes por mal tiempo. No obstante, la combinación de oleaje rápido y alto, con vientos de hasta 32 km/h en el mar y ráfagas costeras que alcanzaron los 75 km/h, representa un riesgo latente para los pescadores artesanales y obliga a extremar precauciones en la navegación.

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El documento subraya la importancia de la proteína marina para la alimentación y la economía local. El Salvador, como otros países de la región, depende de la pesca y la acuicultura para fortalecer la seguridad alimentaria y generar ingresos en comunidades costeras. Ante la persistencia de temperaturas anómalas, la adaptación de las prácticas pesqueras y la gestión sostenible de los recursos se presentan como desafíos inmediatos para las autoridades y el sector productivo.

La eterna primavera que vivía Medellín al parecer quedó atrás por el intenso calor que hay en la ciudad - crédito Colprensa

La región centroamericana enfrenta un escenario adverso

Guatemala enfrenta temperaturas superficiales del mar que alcanzan los 32.06 °C (89,7 °F), el valor más alto registrado en la región durante el periodo analizado. Esta situación afecta la productividad biológica costera, reflejada en bajos niveles de clorofila y en la reducción de algunas especies clave para la pesca artesanal.

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En Honduras, la sequía prolongada genera un déficit de hasta 300 mm de precipitaciones en zonas del norte y sur, agravando la presión sobre los recursos acuáticos y los medios de subsistencia de las comunidades pesqueras. Las lluvias recientes en el este del país han aliviado parcialmente el estrés hídrico, aunque persiste el riesgo de inundaciones en áreas vulnerables.

Nicaragua reporta temperaturas oceánicas elevadas y una reducción en la captura de pargo lunarejo en la zona de Masachapa. Sin embargo, se observó un aumento en la pesca de tiburón blanco, con 19.365 libras semanales, y un crecimiento en la captura de dorado por encima de las 13 libras, que pasó de 10.475 a 16.354 libras en el lapso de una semana. Las condiciones meteorológicas permitieron mayor actividad pesquera, aunque la sequía continúa impactando la disponibilidad de agua dulce y la productividad agrícola.

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Un científico en un laboratorio observa una serie de monitores que muestran mapas de temperatura global y gráficos de datos climáticos relacionados con el calentamiento del mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva regional y retos futuros

La región centroamericana, según el informe del SICA, enfrenta una combinación de riesgos ambientales que incluyen temperaturas oceánicas inusualmente altas, sequías prolongadas y eventos de lluvias intensas. Estos factores inciden tanto en la seguridad alimentaria como en la economía de los países dependientes de la pesca y la acuicultura.

La tendencia al calentamiento de las aguas en las costas salvadoreñas y su impacto en las capturas de especies marinas subraya la necesidad de reforzar la vigilancia ambiental y de promover la resiliencia de las comunidades costeras ante la volatilidad climática.