Dejarán de exigir quitarse los zapatos en el control de seguridad del aeropuerto de Guatemala

Desde el 1 de agosto de 2026, el Aeropuerto Internacional La Aurora dejará de exigir que los pasajeros se quiten los zapatos de forma obligatoria en los controles de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde el 1 de agosto de 2026, los pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora dejarán de quitarse los zapatos de forma obligatoria en los controles de seguridad, una modificación anunciada por la Dirección General de Aeronáutica Civil que busca acelerar el paso hacia las salas de abordaje sin cambiar los estándares nacionales e internacionales de revisión.

El nuevo protocolo permitirá ahorrar hasta 1 minuto con 30 segundos por viajero, de acuerdo con la DGAC, un ajuste pensado para reducir filas y dar más fluidez a los puntos de inspección del principal aeropuerto de Guatemala.

La eliminación del retiro obligatorio del calzado no será total. Algunos turistas todavía deberán quitárselo cuando sean seleccionados para inspecciones aleatorias, cuando los equipos emitan una alerta o cuando usen zapatos voluminosos.

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La institución explicó en un comunicado, que la decisión se adoptó después de una evaluación de riesgos. El cambio, añadió la autoridad, permitirá hacer más ágil la inspección primaria sin suprimir controles complementarios.

El retiro del calzado seguirá en revisiones aleatorias o ante alertas

La DGAC precisó que solo un porcentaje de viajeros deberá retirarse los zapatos en circunstancias específicas. Entre ellas figuran las alertas detectadas por los equipos de inspección y el uso de calzado de gran volumen.

Las autoridades recomendaron presentarse con calzado cómodo y liviano para facilitar el proceso cuando se requiera una revisión adicional. La medida, sostuvo la entidad, busca una experiencia más ágil para el usuario sin relajar los mecanismos de control.

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En Guatemala, el equipaje de mano continuará pasando por escáneres de rayos X, incluidos equipos con inteligencia artificial para detectar objetos prohibidos o densidades sospechosas. (DCA)

Aunque el retiro de zapatos dejará de ser un requisito general, continúan vigentes los filtros habituales antes de abordar un vuelo internacional en Guatemala. El equipaje de mano seguirá pasando por escáneres de rayos X, varios de ellos con inteligencia artificial para detectar objetos prohibidos o densidades sospechosas.

Los pasajeros también deberán cruzar escáneres corporales o detectores de metales para verificar que no lleven objetos ocultos. Además, seguirá siendo obligatorio sacar de los bolsos y colocar en las bandejas de inspección los artículos que exijan los protocolos de seguridad.

El cambio no modifica los controles migratorios ni las inspecciones antinarcóticas

La modificación responde de manera directa a la pregunta central de los viajeros: desde el 1 de agosto ya no tendrán que quitarse los zapatos de manera rutinaria al pasar por seguridad en AILA, pero sí podrían recibir esa instrucción si el sistema los selecciona, si aparece una alerta o si el tipo de calzado exige una comprobación adicional.

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Después del filtro de seguridad, los controles obligatorios de salida del país se mantienen sin cambios. Uno de ellos es la revisión migratoria del Instituto Guatemalteco de Migración, que verifica el pasaporte, la documentación de viaje y registra oficialmente la salida de Guatemala.

Algunos viajeros también podrán ser escogidos para una inspección aleatoria antinarcótica a cargo de agentes especializados de la Policía Nacional Civil. Esa revisión puede incluir la comprobación manual del equipaje de mano o el uso de unidades caninas antes del abordaje.

La DGAC informó que el nuevo protocolo en el Aeropuerto La Aurora permitirá ahorrar hasta 1 minuto con 30 segundos por viajero y reducir filas. (DCA)

La DGAC afirmó que la modificación forma parte de las acciones para modernizar los servicios del principal aeropuerto del país. Según la entidad, ese proceso se apoya en los mecanismos ya implementados y en el fortalecimiento del personal, que ha recibido capacitaciones constantes.

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