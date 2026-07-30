Casos de viruela símica en República Dominicana corresponden a variante menos agresiva, según autoridades

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, descartó la transmisión comunitaria de viruela símica tras confirmación de dos casos en República Dominicana. (Cortesía: Noticias Telemicro)

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El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana descartó riesgo de transmisión comunitaria tras la detección de dos casos de viruela símica (mpox) en la provincia de San Cristóbal. El titular de la cartera, Víctor Atallah, aseguró este miércoles que la situación permanece bajo control y que las personas afectadas se encuentran aisladas.

De igual forma, el funcionario destacó que la variante identificada corresponde a la menos agresiva, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el funcionario. Según explicó Atallah, los casos corresponden a individuos privados de libertad que permanecen bajo vigilancia médica. “No hay riesgo para la población, no hay transmisión comunitaria, o sea que tranquilos. Esto es algo conocido, periódicamente aparecen estos casos, es algo controlado”, afirmó el ministro ante la prensa local.

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El director de la cartera de Salud señaló que no existe ningún peligro para la población en general, ya que los contagios se produjeron en un entorno cerrado.

La mpox es una enfermedad viral infecciosa caracterizada por erupciones en la piel, fiebre y ganglios inflamados. En este caso, el Ministerio de Salud Pública confirmó que la variante detectada es la más débil y genera efectos menores en el organismo. “El tipo de viruela símica que está aquí es el menos ofensivo, es del grado dos, y produce menos efectos en el cuerpo”, puntualizó Atallah, reiterando que la vigilancia epidemiológica permanece activa.

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El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, descartó la transmisión comunitaria de viruela símica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades aseguran control y aislamiento de los casos detectados

De acuerdo con el titular de Salud Pública, los casos se mantienen en aislamiento y bajo seguimiento continuo. El protocolo establece un monitoreo de entre tres y cuatro semanas para descartar cualquier posible propagación. “Lo importante para la población es que es un ambiente cerrado, controlado y los casos están todos aislados. Los vamos a seguir aislando y dándole seguimiento por el tiempo necesario. Usualmente son unas tres a cuatro semanas”, detalló el funcionario.

Interrogado sobre la condición de los pacientes, Atallah precisó que no presentan complicaciones graves. “Ahora mismo no hay ningún peligro. Están con los síntomas típicos. Algunos tienen síntomas leves, pero nada de importancia desde el punto de vista clínico que ponga en riesgo su vida”, respondió el ministro. Las autoridades sanitarias enfatizan que se trata de una situación controlada, sin impacto en la población general ni riesgo de transmisión fuera del recinto penitenciario donde se detectaron los contagios.

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Según lo informado por Atallah, ambos contagiados son reclusos, que actualmente se mantienen en un ambiente cerrado. Además permanecen en un recinto penitenciario ubicado en San Cristóbal

Salud Pública indicó que los casos de viruela símica presentaron síntomas típicos y leves, sin complicaciones graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento permanente a los contactos y el aislamiento inmediato de los casos detectados forman parte de las estrategias implementadas para limitar cualquier posibilidad de diseminación.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública no ha reportado nuevos contagios asociados a estos casos y mantiene activo el protocolo de monitoreo en las instituciones penitenciarias y hospitales del país. La vigilancia continuará durante las próximas semanas, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria de la población y evitar la aparición de nuevos focos de infección.

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