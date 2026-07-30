Nuevo puente sobre el río Rey transformará la movilidad de comunidades indígenas en Costa Rica

El nuevo puente sobre el río Rey sustituye una estructura que resultó gravemente dañada por el huracán ETA en 2020. Crédito: CNE

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) concluyó la construcción de un nuevo puente vehicular sobre el río Rey, una obra que busca mejorar la conectividad de comunidades rurales e indígenas ubicadas entre los cantones de Puriscal y Parrita y que representa un paso importante para la recuperación de la infraestructura afectada por fenómenos naturales en el país.

La estructura se ubica en la comunidad de Bajo El Rey, distrito de Chires, exactamente en el límite entre ambos cantones, y funcionará como una vía alterna a las rutas nacionales 318 y 239, que también comunican esta región del país. De acuerdo con la CNE, el proyecto permitirá fortalecer la movilidad de personas, mercancías y servicios esenciales para cientos de habitantes que durante varios años enfrentaron dificultades para desplazarse debido al deterioro del antiguo puente.

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Según la institución, el beneficio directo alcanzará a más de 450 personas que viven en comunidades como la Reserva Indígena de Zapatón, Alto Pérez, Bajo El Rey y Mastatal. La nueva infraestructura garantizará un tránsito más seguro tanto para peatones como para vehículos, facilitando el acceso a centros educativos, servicios de salud, comercios y otras actividades cotidianas que resultaban complicadas durante la época lluviosa.

El puente sustituye a una estructura que sufrió severos daños tras el paso del huracán ETA en 2020. Las intensas lluvias asociadas a ese fenómeno meteorológico afectaron la movilidad de los habitantes y limitaron el transporte de la producción agrícola, una de las principales actividades económicas de la zona.

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En esta región predominan cultivos como la palma africana, el plátano y la papaya, productos que constituyen la principal fuente de ingresos para numerosas familias. La nueva infraestructura permitirá que los agricultores puedan trasladar sus cosechas con mayor seguridad y continuidad, reduciendo las dificultades que generaba el deterioro del antiguo paso sobre el río Rey.

La obra beneficia directamente a más de 450 habitantes de la Reserva Indígena de Zapatón y otras comunidades cercanas. Crédito: CNE

Además del impacto en la producción agrícola, la CNE destacó que el puente contribuirá al desarrollo del turismo local. A unos 500 metros de la nueva estructura se encuentran varias cataratas que constituyen uno de los principales atractivos naturales de la zona, por lo que la mejora en la conectividad facilitará la llegada de visitantes y fortalecerá los emprendimientos turísticos impulsados por las comunidades.

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Uno de esos proyectos es el que desarrolla la Asociación de Mujeres Emprendedoras Indígenas de Zapatón. Damaris García, integrante de la organización, aseguró que la nueva infraestructura representa una oportunidad para atraer más turistas y dinamizar la economía local.

“Uno se motiva al ver un puente tan lindo como este que hicieron, porque antes era un riesgo constante cruzar el río por el puente viejo”, expresó García, al destacar la importancia que tendrá la obra para las familias de la comunidad.

La inversión destinada al proyecto fue de aproximadamente ₡811 millones (USD 1.78 millones) recursos provenientes del Fondo Nacional de Emergencias, mecanismo financiero que permite atender y reconstruir infraestructura dañada por eventos naturales que afectan a distintas comunidades del país.

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Con esta intervención, la CNE suma una nueva obra enfocada en fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables frente a los efectos de fenómenos hidrometeorológicos, al tiempo que mejora las condiciones de desarrollo para poblaciones rurales e indígenas.

La inversión de la Comisión Nacional de Emergencias ascendió a cerca de ₡811 millones provenientes del Fondo Nacional de Emergencias. Universidad de Costa Rica

La construcción del puente no solo representa una solución para la movilidad diaria de cientos de vecinos, sino que también busca convertirse en un motor para el crecimiento económico de la región. El acceso seguro permitirá reducir tiempos de traslado, facilitar el transporte de mercancías y generar mejores condiciones para actividades productivas y turísticas que dependen de una infraestructura vial confiable.

Para los habitantes de la Reserva Indígena de Zapatón y de las comunidades vecinas, la nueva estructura marca el fin de varios años de incertidumbre tras los daños ocasionados por el huracán ETA. La obra restablece una conexión estratégica entre Puriscal y Parrita y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de una de las zonas rurales del país que más dependía de esta vía de comunicación.

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