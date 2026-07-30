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Capturan en Costa Rica a nicaragüense buscado por narcotráfico en El Salvador: será deportado para enfrentar a la justicia

El sospechoso fue localizado en la terminal portuaria de Puntarenas durante un operativo conjunto entre la DIAC e Interpol y ahora enfrenta un proceso para su deportación.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) en coordinación con Interpol. Crédito: MSP
El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) en coordinación con Interpol. Crédito: MSP
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Las autoridades costarricenses capturaron este miércoles a un ciudadano nicaragüense requerido por la justicia de El Salvador por su presunta participación en un caso de tráfico ilícito de cocaína. El arresto se llevó a cabo en la terminal portuaria de Caldera, en Puntarenas, como resultado de un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, la detención fue producto de un trabajo de inteligencia desarrollado durante los últimos días, mediante el cual los agentes lograron obtener información relevante sobre los movimientos del sospechoso y determinar el momento en que ingresaría a la terminal portuaria.

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Fue precisamente cuando el hombre llegó al muelle de Caldera que los oficiales intervinieron para detenerlo. El procedimiento se realizó durante la mañana y, según las autoridades, transcurrió sin incidentes.

El detenido es un ciudadano de nacionalidad nicaragüense de apellido Rivera, quien figura como requerido por las autoridades judiciales de El Salvador por un proceso relacionado con el delito de tráfico ilícito de cocaína.

Tras la captura, el Ministerio de Seguridad Pública informó que ya mantiene comunicación con las autoridades policiales salvadoreñas para coordinar el proceso de deportación, de manera que el sospechoso sea trasladado a ese país y pueda enfrentar la causa penal que mantiene pendiente.

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Aunque las autoridades costarricenses no brindaron detalles sobre la investigación que originó la orden de captura internacional, sí confirmaron que el requerimiento proviene de El Salvador y está vinculado con actividades relacionadas con el narcotráfico.

El sospechoso fue localizado y detenido cuando ingresó a la terminal portuaria de Caldera, en Puntarenas. Crédito: My Costa Rica
El sospechoso fue localizado y detenido cuando ingresó a la terminal portuaria de Caldera, en Puntarenas. Crédito: My Costa Rica

La operación evidencia la coordinación permanente que mantienen Costa Rica y otros países de la región para ubicar y detener a personas buscadas por delitos considerados de alto impacto, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado y el tráfico internacional de drogas.

En este tipo de casos, la participación de Interpol resulta fundamental, ya que la organización facilita el intercambio de información entre las fuerzas policiales de distintos países y permite ejecutar órdenes de captura internacionales cuando los sospechosos son localizados fuera del territorio donde son investigados.

Por su parte, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal desempeña un papel clave en la recopilación y análisis de información estratégica para identificar movimientos, ubicaciones y posibles rutas utilizadas por personas vinculadas con organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades destacaron que el trabajo de inteligencia permitió anticipar el desplazamiento del sospechoso hasta el puerto de Caldera, uno de los principales puntos de ingreso y salida de mercancías del país, donde finalmente fue interceptado antes de que pudiera continuar su recorrido.

El Ministerio de Seguridad Pública señaló que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para evitar que Costa Rica sea utilizada como refugio o punto de tránsito por personas requeridas por la justicia internacional.

Asimismo, recordaron que la cooperación policial entre los países centroamericanos ha permitido fortalecer el combate contra el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado, facilitando la localización de sospechosos que intentan evadir los procesos judiciales desplazándose entre distintos territorios.

Las autoridades salvadoreñas requieren al ciudadano nicaragüense por un caso de tráfico ilícito de cocaína. Crédito: MSP
Las autoridades salvadoreñas requieren al ciudadano nicaragüense por un caso de tráfico ilícito de cocaína. Crédito: MSP

Una vez concluya el procedimiento migratorio y judicial correspondiente, el ciudadano nicaragüense será deportado a El Salvador, donde deberá responder ante las autoridades por el delito de tráfico ilícito de cocaína que se le atribuye.

La captura representa un nuevo resultado de la cooperación entre organismos nacionales e internacionales dedicados a combatir las redes criminales que operan en la región y refleja el intercambio constante de información entre las policías centroamericanas para ubicar a personas con cuentas pendientes con la justicia.

Mientras avanzan las coordinaciones con las autoridades salvadoreñas, el detenido permanecerá bajo custodia de las autoridades costarricenses, a la espera de que se complete el proceso que permitirá su traslado al país que solicita su entrega.

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