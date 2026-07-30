Misiones diplomáticas piden a Guatemala garantías para José Rubén Zamora en su cuarto aniversario de la detención

El pronunciamiento de la Coalición por la Libertad de Prensa subraya que las intimidaciones y agresiones a comunicadores no son episodios aislados, sino señales de deterioro institucional que pueden restringir el control público del poder. EFE/ Mariano Macz

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José Rubén Zamora cumplió cuatro años de detención en Guatemala y diversas misiones diplomáticas de la Coalición por la Libertad de Prensa Acreditadas en Guatemala reclamaron al Estado garantías para sus derechos y para la libertad de expresión, según un comunicado difundido por la Media Freedom Coalition.

En 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó que el encarcelamiento de Zamora fue arbitrario y resultado directo de su ejercicio pacífico de la libertad de expresión. El organismo exigió su puesta en libertad inmediata, pero el periodista permanece bajo arresto domiciliario a la espera de la conclusión de su proceso judicial.

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Las representaciones diplomáticas instaron al Poder Judicial y a la Fiscalía a asegurar un proceso judicial imparcial, transparente y conforme a las normas del derecho internacional.

El reclamo de las misiones diplomáticas

El comunicado afirmó: “una prensa independiente y crítica es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho”, y advirtió que numerosos periodistas en Guatemala padecen amenazas, acoso y agresiones físicas.

José Rubén Zamora cumple cuatro años de detención en Guatemala y un comunicado internacional vuelve a poner el foco.

También pidió a todas las partes implicadas que adopten medidas efectivas para que periodistas puedan ejercer su labor sin intimidaciones ni injerencias indebidas.

El mensaje sobre el gobierno de Bernardo Arévalo

La Coalición por la Libertad de Prensa también reconoció el compromiso manifestado por el presidente Bernardo Arévalo con la libertad de prensa y la preocupación expresada por el caso Zamora, y alentó a su administración a garantizar que Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

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“Celebramos el compromiso manifestado por el presidente Bernardo Arévalo con la libertad de prensa y su preocupación expresada por el caso del Sr. Zamora, y animamos a su administración a garantizar que Guatemala cumpla con sus obligaciones y compromisos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, señaló el texto de la MFC.

El respaldo internacional al pronunciamiento

Las banderas de Australia, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, entre otras, acompañan el comunicado como muestra del respaldo internacional a la causa por la libertad de prensa en el país centroamericano.

ARCHIVO - El comunicador permanece con restricción domiciliaria mientras avanza el proceso, pese a que una instancia de Naciones Unidas reclamó su excarcelación y varias delegaciones extranjeras demandaron garantías de derechos humanos. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)

Este 29 de julio la Sala Segunda de Apelaciones volvió a anular la condena impuesta en 2023 contra Zamora y ordenó repetir el juicio en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, una decisión que deja sin efecto ese fallo y obliga a reiniciar el debate desde cero, en cumplimiento de una orden previa de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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Los magistrados determinaron que el Tribunal Octavo de Sentencia no valoró de manera suficiente y coherente parte de la prueba presentada durante el debate. Por esa razón, consideraron que la resolución carecía de motivación adecuada para sostener tanto la condena por lavado de dinero como las absoluciones por otros delitos.

La resolución responde al mandato de la Cámara Penal de pronunciarse sobre todos los recursos de apelación presentados por las partes y de explicar de forma completa las razones de su decisión. Tras ese nuevo análisis, la Sala mantuvo su criterio de anular la condena y ordenar otro debate.