Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Misiones diplomáticas piden a Guatemala garantías para José Rubén Zamora en su cuarto aniversario de la detención

El pronunciamiento de la Media Freedom Coalition instó al Poder Judicial y a la Fiscalía a asegurar un trámite imparcial y transparente, y alertó por amenazas, acoso y agresiones contra comunicadores

El pronunciamiento de la Coalición por la Libertad de Prensa subraya que las intimidaciones y agresiones a comunicadores no son episodios aislados, sino señales de deterioro institucional que pueden restringir el control público del poder. EFE/ Mariano Macz
El pronunciamiento de la Coalición por la Libertad de Prensa subraya que las intimidaciones y agresiones a comunicadores no son episodios aislados, sino señales de deterioro institucional que pueden restringir el control público del poder. EFE/ Mariano Macz
Guardar

José Rubén Zamora cumplió cuatro años de detención en Guatemala y diversas misiones diplomáticas de la Coalición por la Libertad de Prensa Acreditadas en Guatemala reclamaron al Estado garantías para sus derechos y para la libertad de expresión, según un comunicado difundido por la Media Freedom Coalition.

En 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó que el encarcelamiento de Zamora fue arbitrario y resultado directo de su ejercicio pacífico de la libertad de expresión. El organismo exigió su puesta en libertad inmediata, pero el periodista permanece bajo arresto domiciliario a la espera de la conclusión de su proceso judicial.

PUBLICIDAD

Las representaciones diplomáticas instaron al Poder Judicial y a la Fiscalía a asegurar un proceso judicial imparcial, transparente y conforme a las normas del derecho internacional.

El reclamo de las misiones diplomáticas

El comunicado afirmó: “una prensa independiente y crítica es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho”, y advirtió que numerosos periodistas en Guatemala padecen amenazas, acoso y agresiones físicas.

José Rubén Zamora cumple cuatro años de detención en Guatemala y un comunicado internacional vuelve a poner el foco.
José Rubén Zamora cumple cuatro años de detención en Guatemala y un comunicado internacional vuelve a poner el foco.

También pidió a todas las partes implicadas que adopten medidas efectivas para que periodistas puedan ejercer su labor sin intimidaciones ni injerencias indebidas.

El mensaje sobre el gobierno de Bernardo Arévalo

La Coalición por la Libertad de Prensa también reconoció el compromiso manifestado por el presidente Bernardo Arévalo con la libertad de prensa y la preocupación expresada por el caso Zamora, y alentó a su administración a garantizar que Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

PUBLICIDAD

“Celebramos el compromiso manifestado por el presidente Bernardo Arévalo con la libertad de prensa y su preocupación expresada por el caso del Sr. Zamora, y animamos a su administración a garantizar que Guatemala cumpla con sus obligaciones y compromisos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, señaló el texto de la MFC.

El respaldo internacional al pronunciamiento

Las banderas de Australia, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, entre otras, acompañan el comunicado como muestra del respaldo internacional a la causa por la libertad de prensa en el país centroamericano.

ARCHIVO - El comunicador permanece con restricción domiciliaria mientras avanza el proceso, pese a que una instancia de Naciones Unidas reclamó su excarcelación y varias delegaciones extranjeras demandaron garantías de derechos humanos. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)
ARCHIVO - El comunicador permanece con restricción domiciliaria mientras avanza el proceso, pese a que una instancia de Naciones Unidas reclamó su excarcelación y varias delegaciones extranjeras demandaron garantías de derechos humanos. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)

Este 29 de julio la Sala Segunda de Apelaciones volvió a anular la condena impuesta en 2023 contra Zamora y ordenó repetir el juicio en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, una decisión que deja sin efecto ese fallo y obliga a reiniciar el debate desde cero, en cumplimiento de una orden previa de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados determinaron que el Tribunal Octavo de Sentencia no valoró de manera suficiente y coherente parte de la prueba presentada durante el debate. Por esa razón, consideraron que la resolución carecía de motivación adecuada para sostener tanto la condena por lavado de dinero como las absoluciones por otros delitos.

La resolución responde al mandato de la Cámara Penal de pronunciarse sobre todos los recursos de apelación presentados por las partes y de explicar de forma completa las razones de su decisión. Tras ese nuevo análisis, la Sala mantuvo su criterio de anular la condena y ordenar otro debate.

Temas Relacionados

José Rubén ZamoraGuatemalaLibertad de prensaDetenciones arbitrariasCoalición por la Libertad de Prensa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan en Costa Rica a nicaragüense buscado por narcotráfico en El Salvador: será deportado para enfrentar a la justicia

El sospechoso fue localizado en la terminal portuaria de Puntarenas durante un operativo conjunto entre la DIAC e Interpol y ahora enfrenta un proceso para su deportación.

Capturan en Costa Rica a nicaragüense buscado por narcotráfico en El Salvador: será deportado para enfrentar a la justicia

Dejarán de exigir quitarse los zapatos en el control de seguridad del aeropuerto de Guatemala

El cambio regirá desde el 1 de agosto de 2026 en Guatemala y apunta a reducir filas sin modificar los estándares nacionales e internacionales de revisión

Dejarán de exigir quitarse los zapatos en el control de seguridad del aeropuerto de Guatemala

Nuevo puente sobre el río Rey transformará la movilidad de comunidades indígenas en Costa Rica

La Comisión Nacional de Emergencias concluyó una obra de ₡811 millones (USD 1.78 millones) que beneficiará a más de 450 habitantes al mejorar el acceso a servicios, fortalecer la producción agrícola e impulsar el turismo en la zona.

Nuevo puente sobre el río Rey transformará la movilidad de comunidades indígenas en Costa Rica

Congreso de Guatemala elimina impuesto para viviendas y mantiene el cobro comercial con tasas de 3, 6 y 9 por millar

El Congreso aprobó la reforma con 121 votos y el decreto pasará al presidente Bernardo Arévalo para su sanción en Guatemala

Congreso de Guatemala elimina impuesto para viviendas y mantiene el cobro comercial con tasas de 3, 6 y 9 por millar

“Voy a pensar en ellos siempre”: el testimonio del único hermano sobreviviente del incendio que dejó seis muertos en Honduras

El único hermano sobreviviente recordó entre lágrimas a los seis familiares que murieron en el incendio ocurrido en San Pedro Sula, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones y la identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN.

“Voy a pensar en ellos siempre”: el testimonio del único hermano sobreviviente del incendio que dejó seis muertos en Honduras

TECNO

El lado oscuro de la IA: nuevo estudio revela que contamina mucho más de lo que imaginabas

El lado oscuro de la IA: nuevo estudio revela que contamina mucho más de lo que imaginabas

3 costumbres que convierten tu iPhone en un horno y cómo solucionarlo

Si vas a comprar un iPhone, espera: llegaría el iPhone 18 Pro Max en semanas

Para qué servía realmente la misteriosa ranura trasera de tu primera PlayStation

Riesgos de ver la Conmebol Sudamericana en Tarjeta Roja: todo lo que debes saber

ENTRETENIMIENTO

El estilista de Zendaya afirma que no habrá una segunda boda de la actriz y Tom Holland

El estilista de Zendaya afirma que no habrá una segunda boda de la actriz y Tom Holland

Kanye West y su exasistente llegan a un acuerdo por demanda de presunto acoso sexual

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer pierde privilegios en prisión tras un altercado con varios custodios

Bette Midler revela por qué rechazó el papel que le dio su único Oscar a Kathy Bates

“No fue tan difícil”, afirmó Sadie Sink sobre guardar el secreto de su personaje en Spider-Man: Brand New Day

MUNDO

Terremoto en Japón: aumentó la cifra de muertos a 28 y el Gobierno alertó sobre riesgos de deslizamientos de tierra

Terremoto en Japón: aumentó la cifra de muertos a 28 y el Gobierno alertó sobre riesgos de deslizamientos de tierra

Milicias proiraníes prometieron una respuesta “inevitable” tras los bombardeos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

EEUU completó un nuevo ataque contra posiciones militares iraníes en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

La red armada de Irán en Irak: quiénes conforman las milicias al servicio del régimen para alterar el equilibrio regional

Fue domesticado hace 6.500 años y aún es la columna vertebral del ecosistema patagónico: la historia del guanaco