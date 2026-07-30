“Voy a pensar en ellos siempre”: el testimonio del único hermano sobreviviente del incendio que dejó seis muertos en Honduras

Dylan, el único hermano sobreviviente, recordó los momentos que compartía diariamente con sus hermanos antes de la tragedia. Seis integrantes de una misma familia murieron durante un incendio registrado en el sector de Los Bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía Diario El Tiempo)

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El incendio que cobró la vida de seis integrantes de una misma familia en el sector de Los Bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula, continúa conmocionando a Honduras.

En medio del dolor, Dylan, el único hermano sobreviviente, compartió un emotivo testimonio sobre los momentos que vivía junto a sus hermanos y cómo enfrenta ahora una tragedia que cambió su vida para siempre.

El menor recordó que compartía prácticamente todos los días con sus hermanos y que disfrutaban jugar juntos dentro de la vivienda familiar.

Según relató, uno de sus pasatiempos favoritos era jugar con carros de juguete y con una pelota, recuerdos que ahora conserva como el último vínculo con quienes perdieron la vida durante el incendio.

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“Voy a pensar en ellos siempre”, expresó Dylan al recordar a sus hermanos, visiblemente afectado por la tragedia.

Entre las víctimas se encontraba Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años, quien falleció junto a su hija Madison Charlotte Cortés, una bebé de apenas siete meses.

También murieron Jahir Cortés Mejía, de 17 años; Jairo Joel Cortés Mejía, de 10; Mayra Cortés Mejía, de 7; e Isaías Cortés Mejía, de 6 años, quienes quedaron atrapados por las llamas durante la madrugada.

El menor recordó especialmente a Jairo Joel, quien durante su vida había enfrentado problemas de salud.

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Entre las víctimas se encontraba Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años, junto a su bebé Madison Charlotte Cortés, de siete meses. Dylan aseguró que siempre recordará los juegos con carros de juguete y pelota que compartía con sus hermanos. (FOTO: X)

“Él me decía a mí que ya no le dolía nada, que Dios lo había salvado”, relató Dylan al recordar una de las conversaciones que sostuvo con su hermano antes de la tragedia.

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Dylan explicó que él no se encontraba durmiendo en la vivienda cuando ocurrió el incendio, ya que desde pequeño reside en otro lugar, circunstancia que terminó salvándole la vida.

También recordó algunos aspectos de la rutina familiar y explicó que su madre trabajaba en la cocina de un restaurante para sostener el hogar.

Asimismo, contó que una de sus hermanas acostumbraba cerrar con llave la puerta de la vivienda por temor a la delincuencia que afecta el sector.

“Porque se le metían a mi hermana. Entonces, por eso ella cerró”, comentó el menor al referirse a las medidas de seguridad que tomaban en la casa.

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De acuerdo con los reportes preliminares, las primeras inspecciones apuntan a que el fuego pudo haber iniciado por un cortocircuito provocado por un ventilador que se encontraba dentro de la vivienda.

Los bomberos informaron que ya lograron identificar el punto donde presuntamente comenzaron las llamas, aunque aclararon que las investigaciones continúan para confirmar de manera oficial el origen del siniestro.

El Cuerpo de Bomberos investiga si un cortocircuito provocado por un ventilador originó el incendio. Las llamas se propagaron rápidamente debido a los materiales con los que estaba construida la vivienda, según versiones preliminares. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Según familiares, el incendio ocurrió durante la madrugada y avanzó rápidamente debido a que la vivienda estaba construida con materiales altamente inflamables, situación que dificultó cualquier intento de rescate.

El portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, confirmó que los restos de las seis personas fallecidas deberán ser sometidos a análisis genéticos de ADN, debido al estado en que ingresaron a la morgue.

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Según explicó, los cuerpos llegaron completamente carbonizados, lo que imposibilita realizar una identificación convencional.

“Los mismos ingresaron a la morgue completamente carbonizados; algunos de ellos no están inscritos en el Registro Nacional de las Personas. Lógicamente, esto podría retrasar la identificación”, explicó Guzmán.

El funcionario indicó que el proceso también incluirá evaluaciones de odontología forense, además de las pruebas genéticas que serán practicadas a familiares.

Para ello, el Ministerio Público solicitará la colaboración de la madre de las víctimas.

“Se va a hacer el llamado a la madre de familia de estas personas para poder extraerle sangre y poder hacer las comparaciones genéticas”, detalló el portavoz.

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“No pensé que pasaba esto”, expresó el menor, resumiento el dolor que hoy acompaña a una familia que espera respuestas sobre las causas del incendio y el resultado de los procedimientos forenses para despedir a sus seres queridos.