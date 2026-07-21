Guatemala

Los cuerpos de cuatro personas aparecen dentro de bolsas plásticas en dos puntos de Villa Nueva, Guatemala

Los socorristas confirmaron en Ciudad Real I, zona 12, dos escenas con víctimas amordazadas y envueltas en bolsas y sábanas; la Policía resguarda el área y el Inacif establece identidades y causas

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Díptico de noche: calle con dos rescatistas, un perro y un cuerpo cubierto. Otra escena con tres cuerpos cubiertos, un rescatista y vehículos de emergencia.
Personal de emergencia resguarda la escena en una calle donde reposan varios cuerpos cubiertos durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro cuerpos fueron hallados la madrugada de este martes 21 de julio en la colonia Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva, Guatemala, en dos escenas separadas que la Policía Nacional Civil resguarda mientras el Instituto Nacional de Ciencias Forenses trabaja en establecer la identidad de las víctimas y la causa de muerte.

El caso se suma a una secuencia de hallazgos similares en el país: en lo que va de 2026, los cuerpos de socorro reportaron al menos 31 cadáveres envueltos en bolsas, sábanas o costales en distintos puntos de Guatemala.

De ese total, los Bomberos Voluntarios registraron 12 en 10 ubicaciones, los Bomberos Municipales Departamentales 13 en diferentes municipios y los Bomberos Municipales otros seis en cuatro sectores.

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Elementos de los Bomberos Municipales llegaron al sector después de recibir llamadas de vecinos a través de la línea de emergencia 123. Al arribar a los puntos reportados, confirmaron que las cuatro personas ya no presentaban signos vitales.

En la 2a. avenida y 4a. calle, los socorristas localizaron a dos víctimas amordazadas y envueltas en bolsas plásticas negras. En la 1a. avenida y 5a. calle, otra unidad confirmó el hallazgo de otras dos personas, envueltas en sábanas y abandonadas en la vía pública.

Dos miembros de servicios de emergencia, un perro de color marrón, un objeto cubierto con tela azul, cinta amarilla en una calle de noche con edificios
Dos miembros del personal de emergencia atienden una escena en una calle urbana acordonada durante la noche, donde un objeto cubierto y un perro están presentes. (Bomberos Municipales de Guatemala)

Las autoridades aún no han identificado a las cuatro víctimas de Villa Nueva

La Policía Nacional Civil acordonó ambas escenas y presume que los cuerpos fueron dejados en el sector durante la madrugada. Hasta ahora se desconoce la identidad y el género de las cuatro personas fallecidas.

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Los cadáveres serán trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para precisar la causa exacta de la muerte y avanzar en la identificación. El resguardo de las escenas, la recolección de indicios y las diligencias de investigación quedaron a cargo de las autoridades competentes.

El hallazgo de Villa Nueva ocurrió tres días después de otro episodio con características parecidas en la zona 4 de Mixco. El sábado 18 de julio, desconocidos dejaron en distintos sectores los cuerpos de dos hombres envueltos en sábanas durante las primeras horas de la mañana.

El primero de esos casos fue reportado a las 3:24, cuando conductores que circulaban por el bulevar La Palangana alertaron a Bomberos Voluntarios por un bulto envuelto en sábanas y bolsas. La PNC confirmó que la víctima era un hombre de aproximadamente 30 años, sin ropa, atado de pies y manos y con varios golpes; después, el Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Inacif.

El segundo se conoció a las 6:00, cuando los bomberos recibieron varias llamadas sobre otra persona envuelta en sábanas con manchas de sangre en el bulevar Tulam Tzu. La PNC indicó que, por lo desolado del lugar, no fue posible recabar información adicional y solo se estableció que también era un hombre, de aproximadamente 26 años.

Dos cuerpos cubiertos con sábanas azules en el suelo, dos bomberos con uniformes rojos, cascos y guantes, ambulancias, un vehículo policial oscuro, luces de emergencia y una calle de noche
Personal de Bomberos Municipales y agentes de policía asisten en una escena nocturna donde dos cuerpos cubiertos con sábanas azules yacen sobre el suelo de una calle, con vehículos de emergencia presentes. (Bomberos Municipales de Guatemala)

Los investigadores observan una modalidad repetida en varios puntos del país

El 8 de julio también fueron localizados dos cadáveres dentro de bolsas plásticas en la colonia Juana de Arco, zona 18 de Ciudad de Guatemala, frente a una iglesia. En ese momento, las autoridades no habían podido establecer el sexo, la edad ni la identidad de las víctimas.

De acuerdo con datos recopilados por Prensa Libre, hallazgos de este tipo se han concentrado principalmente en Mixco, Villa Nueva, Amatitlán y la capital, aunque también hubo reportes en sectores como El Fiscal, en Palencia; Bárcena, en Villa Nueva; y la ruta entre San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, dijo al medio que el Departamento de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal trabaja junto con el Ministerio Público para identificar a los responsables. “Se ha logrado determinar que algunas de las personas fallecidas tienen ingresos a los centros carcelarios, antecedentes y relación con estructuras criminales. Se lamenta este tipo de hechos porque son vidas humanas, pero las investigaciones apuntan a pugnas entre pandillas”, afirmó Aguilar.

Las líneas de investigación apuntan sobre todo a conflictos entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, además de disputas asociadas al narcomenudeo. Reportes de la Dirección General de Inteligencia Civil detectaron desde inicios de 2025 pugnas y alianzas entre pandillas por el dominio del tráfico de droga al menudeo en la ciudad.

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