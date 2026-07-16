Guatemala

La vicepresidenta Karin Herrera presenta en París la agenda científica de Guatemala

La funcionaria encabezó la delegación en la conferencia de la Unesco del 15 al 17 de julio y defendió que el conocimiento impulse el desarrollo sostenible, acelere los ODS y trascienda 2030

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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, participa en la Conferencia Mundial 2026 del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible en París, Francia.
Karin Herrera llevó a Guatemala a la Conferencia Mundial 2026 en París con una agenda para convertir la ciencia en motor de desarrollo sostenible e inclusivo. (Vicepresidencia de Guatemala)

La vicepresidenta Karin Herrera llevó a Guatemala a la Conferencia Mundial 2026 del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible en París con una agenda centrada en convertir la ciencia en motor de desarrollo sostenible e inclusivo, una posición que también apunta a acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a proyectar una política científica más allá de 2030.

Uno de los datos que la funcionaria puso en primer plano fue el alcance territorial de la estrategia educativa y científica del país: más de 3 mil estudiantes participan en 157 clubes de ciencias presentes en el 90 % de los departamentos de Guatemala. Según el medio, casi el 57 % de esos participantes son niñas y mujeres jóvenes.

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Herrera encabeza la delegación guatemalteca en el encuentro organizado por la Unesco del 15 al 17 de julio. Desde la apertura hasta la clausura, participa junto a líderes de gobiernos, sectores académicos, industrias, organizaciones civiles y pueblos indígenas de distintas regiones.

“La ciencia nos permite imaginar futuros posibles, pero sobre todo, nos brinda las herramientas para construirlos”, afirmó la vicepresidenta. Esa definición resume una intervención orientada a defender la incorporación de la ciencia en las políticas públicas y en la vida social para enfrentar desafíos globales y reducir brechas.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, participa en la Conferencia Mundial 2026 del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible en París, Francia.
Guatemala destacó en la Unesco que más de 3 mil estudiantes participan en 157 clubes de ciencias presentes en el 90 % de los departamentos del país. (Vicepresidencia de Guatemala)

Guatemala pidió que la ciencia guíe las políticas públicas

Durante su exposición, Herrera presentó la postura del país bajo el lema “La ciencia en acción: Trazando un futuro sostenible y equitativo para todos”. Allí sostuvo que Guatemala reconoce a la ciencia como un bien público y como una herramienta esencial para construir sociedades más resilientes, inclusivas y sostenibles.

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La funcionaria planteó que las políticas públicas deben apoyarse en conocimiento científico para responder a retos concretos: seguridad alimentaria, gestión del agua, cambio climático, emergencias sanitarias y desarrollo de la inteligencia artificial. Ese fue el eje central de su mensaje: que la ciencia no ocupe un lugar periférico, sino que se integre en la toma de decisiones del Estado.

La delegación también sostuvo reuniones bilaterales estratégicas. Entre ellas figuró un encuentro con Khaled El-Enany, director general de la Unesco, con el objetivo de fortalecer colaboraciones en educación superior, investigación y desarrollo sostenible.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, participa en la Conferencia Mundial 2026 del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible en París, Francia.
La delegación de Guatemala mantuvo reuniones en París con Khaled El-Enany y Lidia Brito para fortalecer colaboraciones con la Unesco en educación superior, investigación y desarrollo sostenible.

Ese acercamiento quedó documentado en redes sociales, donde El-Enany reafirmó el compromiso de la organización con el país centroamericano. La agenda incluyó además una reunión con Lidia Brito, subdirectora general de Ciencias Naturales de la Unesco, en la que Guatemala presentó avances nacionales en innovación científica y tecnológica.

La agenda incluyó clubes de ciencias, saberes indígenas y ética de la IA

Herrera expuso ante la organización internacional una línea de trabajo orientada a incentivar vocaciones tempranas en disciplinas STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Los clubes de ciencias que mencionó reciben apoyo de redes científicas territoriales y de más de 2 mil profesionales de áreas STEM.

La vicepresidenta destacó la creación de la Red de Clubes de Ciencias, concebida para vincular agendas científicas globales con necesidades locales. El objetivo, según su intervención, es que el conocimiento científico tenga un impacto práctico en el desarrollo comunitario y se acerque a la población.

Otro punto de su exposición fue la integración de saberes ancestrales de los pueblos indígenas con la investigación científica. Guatemala, definida por la funcionaria como una nación multicultural, multilingüe y multiétnica, plantea esa articulación como una vía para fortalecer respuestas frente a desafíos ambientales y del desarrollo.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, participa en la Conferencia Mundial 2026 del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible en París, Francia.
El gobierno de Guatemala impulsa con la Senacyt un diálogo sobre la ética de la inteligencia artificial y participa en la red RAM del Observatorio Mundial de Ética y Gobernanza de la IA de la Unesco. (Vicepresidencia de Guatemala)

Entre las iniciativas mencionadas figura Ciencias desde la Vicepresidencia, un espacio creado para promover el diálogo entre científicos, académicos, estudiantes y ciudadanía. La propuesta busca acercar el conocimiento a la vida cotidiana y fortalecer la confianza pública en la ciencia.

En materia tecnológica, Herrera informó que el gobierno impulsa, junto con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y la Senacyt, un diálogo intersectorial sobre la ética de la inteligencia artificial. Guatemala participa además en la Red de Metodología de Evaluación de la Preparación del Observatorio Mundial de Ética y Gobernanza de la IA de la Unesco, conocida como RAM.

En el cierre de su participación, la vicepresidenta llamó a ampliar la cooperación científica internacional y la solidaridad entre países.

“Solo fortaleciendo las alianzas entre la academia, las organizaciones internacionales, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil podremos ampliar las capacidades científicas, especialmente en los países en desarrollo”, dijo la funcionaria, citada por el diario.

Para Herrera, la Década Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible ofrece una oportunidad para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y definir una agenda científica que trascienda 2030.

“Invertir en ciencia es invertir en personas, en oportunidades y en un futuro compartido más sostenible para toda la humanidad”, concluyó.

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