Guatemala

Secuestraban tras falsas compras de pitbull y exigían fuertes sumas de dinero: nuevos cargos a “Los Depredadores” en Guatemala

Las pesquisas, ampliadas tras la detención, vincularon a los señalados con casos anteriores y derivaron en nuevas imputaciones, mientras la institución y la Fiscalía mantienen líneas abiertas para ubicar cómplices y recibir denuncias

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Primer plano frontal de un perro pitbull de pelaje marrón, orejas recortadas, ojos ámbar y morro negro.
La estructura criminal captaba a vendedores de pitbull con falsas ofertas de compra y luego exigía fuertes sumas de dinero como rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro integrantes de Los Depredadores fueron notificados de nuevos procesos por secuestro, violación y asociación ilícita por una serie de hechos cometidos en el departamento de Sacatepéquez, en Guatemala, donde la estructura captaba a sus víctimas con falsas ofertas para comprar perros de raza pitbull y luego exigía rescates de hasta Q500.000.

De acuerdo con el Ministerio Público, entre los casos atribuidos al grupo figura un secuestro reportado el 8 de noviembre de 2023, cuando dos personas fueron mantenidas en cautiverio y los captores pidieron Q500.000 por su liberación.

El 18 de noviembre del mismo año, otras dos víctimas fueron secuestradas y el grupo exigió Q200.000; el 24 de noviembre, dos personas más fueron privadas de libertad y los responsables reclamaron Q100.000.

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El patrón, según la información oficial, era siempre el mismo: los integrantes de la banda contactaban a vendedores de pitbull, ofrecían pagar en efectivo y acordaban encuentros en puntos apartados de Sacatepéquez. Una vez en el lugar, ejecutaban el secuestro y retenían a las víctimas mientras reclamaban sumas elevadas de dinero a cambio de liberarlas.

Los acusados fueron notificados en tres centros penitenciarios

El Ministerio Público informó que Otto René Argueta García, de 44 años, fue notificado en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla. En su caso, los cargos son asociación ilícita, plagio o secuestro y violación con agravación de la pena.

En el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 fueron notificados Gary Edilson Ramírez Divas, de 23 años, y Erickson David Herrera De León, de 25, por los mismos delitos.

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La estructura criminal captaba a vendedores de pitbull con falsas ofertas de compra y luego exigía rescates de hasta Q500.000.
El Ministerio Público atribuyó a Los Depredadores un secuestro del 8 de noviembre de 2023 en el que dos víctimas fueron mantenidas en cautiverio. (PNC Guatemala) (PNC Guatemala)

La cuarta notificación recayó sobre Alba Emelí Orellana, de 38 años, recluida en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, también en la zona 18.

La estructura criminal desarrolló un esquema de captación orientado a personas dedicadas a la venta de perros de esa raza. La oferta de compra funcionaba como anzuelo para seleccionar a las víctimas y llevarlas a lugares donde los captores podían controlar la situación.

La estructura criminal captaba a vendedores de pitbull con falsas ofertas de compra y luego exigía rescates de hasta Q500.000.
El patrón de secuestro en Sacatepéquez consistía en citar a las víctimas en puntos apartados para retenerlas y pedir dinero a cambio de liberarlas. (PNC Guatemala) (PNC Guatemala)

La PNC vincula a la banda con múltiples secuestros cometidos con el mismo método

La Policía Nacional Civil sostiene que el grupo logró cometer varios secuestros con esta táctica. La intervención del Comando Antisecuestros permitió capturar a los implicados en uno de los casos mientras cometían el delito.

Las investigaciones continuaron después de la detención y permitieron relacionar a los acusados con otros secuestros previos, lo que derivó en la notificación de nuevos cargos. El medio señaló que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para ubicar a posibles cómplices.

La estructura criminal captaba a vendedores de pitbull con falsas ofertas de compra y luego exigía rescates de hasta Q500.000.
Cuatro integrantes de Los Depredadores fueron notificados de nuevos procesos por secuestro, violación y asociación ilícita en Sacatepéquez. (PNC Guatemala) (PNC Guatemala)

El Ministerio Público y la PNC continúan reuniendo información para establecer el alcance de la red e identificar a otros presuntos integrantes. Las autoridades también pidieron a personas que hayan sido contactadas con el mismo método que presenten denuncias para apoyar la investigación sobre secuestros similares en la región.

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