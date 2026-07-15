República Dominicana

Calificadoras de riesgo y banca internacional destacan la solidez de la economía dominicana

J.P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y Banco Santander resaltaron la solidez macro, la credibilidad fiscal y la estabilidad financiera del país en un contexto global volátil

Guardar
Google icon
Bandera de República Dominicana con escudo ondeando en asta sobre un edificio colonial. Al fondo, rascacielos y ciudad bajo luz dorada de amanecer o atardecer.
La República Dominicana recibió evaluaciones favorables de J.P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y Banco Santander por la solidez de su economía y la estabilidad macroeconómica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un entorno internacional donde predomina la volatilidad de los mercados, la República Dominicana ha recibido evaluaciones favorables de calificadoras de riesgo y bancos internacionales que coinciden en destacar la fortaleza de su economía. Según una nota de la Presidencia, organismos como J.P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y el Banco Santander han resaltado la credibilidad de la política fiscal dominicana y la solidez de sus fundamentos macroeconómicos.

Durante las últimas semanas, informes independientes de estas instituciones han reafirmado la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de República Dominicana para mantener la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de sus finanzas públicas, además de proyectar un crecimiento robusto para el país.

PUBLICIDAD

J.P. Morgan ajustó al alza su estimación de crecimiento económico para 2026, pasando de 3.5% a 4.3%. El banco estadounidense subrayó que la economía dominicana registró un desempeño superior al esperado durante el primer semestre del año, lo que posiciona al país con ventaja dentro del grupo de mercados emergentes. Según el informe difundido por la Presidencia de la República Dominicana, la revisión responde a la solidez de los indicadores económicos y a la resiliencia demostrada frente a choques externos.

Mapa tridimensional de la República Dominicana, seis edificios modelo, billetes de pesos dominicanos y varias monedas de veinte y diez pesos.
J.P. Morgan elevó la previsión de crecimiento de la República Dominicana para 2026 de 3.5 % a 4.3 % tras un primer semestre superior a lo esperado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejora en la percepción internacional y perspectivas crediticias de la República Dominicana

En el terreno de la inversión, Bank of America modificó su recomendación sobre la deuda externa dominicana, ubicándola en una categoría más atractiva para los inversionistas internacionales. El banco destacó el aporte sostenido del sector turismo, uno de los motores de la economía local, que ha permitido fortalecer el rendimiento de los bonos soberanos. La Presidencia de la República Dominicana detalló que este respaldo de la banca internacional se traduce en mayor confianza para el acceso a financiamiento en mejores condiciones.

PUBLICIDAD

En el plano normativo, Fitch Ratings hizo referencia a la reciente aprobación de la Ley 30-26, que introduce medidas para el crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Según la calificadora, esta legislación contribuirá a amortiguar el efecto fiscal del encarecimiento del petróleo y reforzará la sostenibilidad de las finanzas públicas. El documento de Fitch Ratings precisa que el fortalecimiento de los ingresos del Estado y la recuperación económica han sido determinantes para la evolución positiva del perfil crediticio nacional.

Entre las informaciones de interés, la entidad subrayó que la combinación de una mayor recaudación tributaria y una gestión fiscal responsable refuerza la proyección futura de la calificación soberana de la República Dominicana. Este diagnóstico se suma al de Banco Santander, cuyos expertos valoraron la implementación del Plan Anticrisis como un factor que amplía la flexibilidad fiscal y reduce el riesgo de deterioro de las cuentas públicas. De acuerdo con el análisis de la entidad europea, el aumento de los ingresos estructurales ha mejorado los ratios de liquidez y sostenibilidad de la deuda, lo que incrementa la posibilidad de mejoras en la calificación dentro de la escala BB.

Una mano sostiene un fajo de billetes de pesos dominicanos de mil y dos mil pesos en una calle, con personas y edificios al fondo.
Fitch Ratings sostuvo que la mayor recaudación tributaria y una gestión fiscal responsable fortalecieron el perfil crediticio y la proyección de la calificación soberana dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, consideró que el consenso entre instituciones internacionales representa una señal contundente de confianza hacia el país. “Que instituciones independientes de reconocido prestigio internacional coincidan en destacar la fortaleza de la economía dominicana confirma que las políticas implementadas por el Gobierno continúan fortaleciendo la confianza de los mercados”, expresó Díaz, quien agregó que estos reconocimientos reflejan el compromiso de Dominicana con la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal y la adopción de medidas orientadas a preservar el crecimiento económico.

La serie de pronunciamientos coincide en situar al país como una de las economías con mejor desempeño en América Latina y el Caribe. El respaldo de las calificadoras y de la banca internacional se apoya en la robustez de sus fundamentos macroeconómicos, una administración prudente de las finanzas estatales y una agenda de reformas dirigida a consolidar la competitividad y la resiliencia económica. De acuerdo con la Presidencia de la República Dominicana, la proyección de crecimiento económico y la mejora en los indicadores crediticios refuerzan el perfil del país frente a inversionistas y organismos multilaterales.

Temas Relacionados

República DominicanaJP MorganDeuda externaFitch Ratings

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salvadoreños siguen viviendo en 50 edificios con bandera roja pese a ser declarados inhabitables en la capital

Décadas después de los terremotos de 1986 y 2001, decenas de inmuebles siguen ocupados aunque fueron declarados inoperables, una señal del enorme vacío habitacional que enfrenta la población con menos recursos

Salvadoreños siguen viviendo en 50 edificios con bandera roja pese a ser declarados inhabitables en la capital

Justicia de El Salvador condena a 200 pandilleros de la MS-13 con penas de hasta 121 años

La sentencia alcanzó a miembros de la clica Fulton del programa Hollywood por hechos atribuidos entre 2017 y 2022 en varios distritos de Chalatenango, con rangos y castigos distintos según la jerarquía

Justicia de El Salvador condena a 200 pandilleros de la MS-13 con penas de hasta 121 años

Los derrumbes dominan las emergencias del invierno y exponen la vulnerabilidad del suelo en Guatemala

El balance del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda registra 63 incidentes de desprendimientos, equivalentes a 65% del total, un patrón que obliga a reforzar la prevención y la respuesta en rutas clave

Los derrumbes dominan las emergencias del invierno y exponen la vulnerabilidad del suelo en Guatemala

Siete agentes de la Policía Nacional Civil quedan graves tras caer una patrulla a un barranco en Guatemala

Los testigos relataron que el conductor perdió el control en el sector La Vueltona, en Shushó en Medio, cuando se dirigían a la aldea Maraxcó, y el vehículo terminó volcado en la hondonada

Siete agentes de la Policía Nacional Civil quedan graves tras caer una patrulla a un barranco en Guatemala

Secuestraban tras falsas compras de pitbull y exigían fuertes sumas de dinero: nuevos cargos a “Los Depredadores” en Guatemala

Las pesquisas, ampliadas tras la detención, vincularon a los señalados con casos anteriores y derivaron en nuevas imputaciones, mientras la institución y la Fiscalía mantienen líneas abiertas para ubicar cómplices y recibir denuncias

Secuestraban tras falsas compras de pitbull y exigían fuertes sumas de dinero: nuevos cargos a “Los Depredadores” en Guatemala

TECNO

Desarrollan una capa de “invisibilidad” impresa en 3D que engaña a las cámaras infrarrojas

Desarrollan una capa de “invisibilidad” impresa en 3D que engaña a las cámaras infrarrojas

Un aliado inteligente en la ruta: Waze y Gemini presentan 5 novedades para personalizar tus viajes

Estos son los mejores 100 creadores de contenido de 2026, según la revista Time

Siete señales de que pueden haber clonado tu WhatsApp y consejos para protegerte

Cómo repararán el cable submarino de internet que volverá a conectar Venezuela con el mundo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Así reaccionó Brad Pitt tras el anuncio de que dos de sus hijos con Angelina Jolie eliminarán su apellido

‘El Conjuro’: La historia de Ed y Lorraine Warren tendrá una nueva precuela

“Lloré la idea de perderme la mitad de la vida de mis hijos”, recordó Brian Austin Green sobre el divorcio con Megan Fox

Un hombre es detenido en Corea del Sur tras apuñalar a un youtuber de inversiones

MUNDO

Andy Burnham quedó a un paso de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido con respaldo sindical y mayoría parlamentaria

Andy Burnham quedó a un paso de convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido con respaldo sindical y mayoría parlamentaria

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

La Unión Europea alcanzará su techo poblacional en 2029 y luego entrará en declive

Estados Unidos amplió las sanciones contra el sector petrolero de Irán y apuntó a una red vinculada al régimen

Donald Trump dijo que ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes si Irán se niega a negociar