Calificadoras de riesgo y banca internacional destacan la solidez de la economía dominicana

La República Dominicana recibió evaluaciones favorables de J.P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y Banco Santander por la solidez de su economía y la estabilidad macroeconómica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un entorno internacional donde predomina la volatilidad de los mercados, la República Dominicana ha recibido evaluaciones favorables de calificadoras de riesgo y bancos internacionales que coinciden en destacar la fortaleza de su economía. Según una nota de la Presidencia, organismos como J.P. Morgan, Bank of America, Fitch Ratings y el Banco Santander han resaltado la credibilidad de la política fiscal dominicana y la solidez de sus fundamentos macroeconómicos.

Durante las últimas semanas, informes independientes de estas instituciones han reafirmado la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de República Dominicana para mantener la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de sus finanzas públicas, además de proyectar un crecimiento robusto para el país.

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J.P. Morgan ajustó al alza su estimación de crecimiento económico para 2026, pasando de 3.5% a 4.3%. El banco estadounidense subrayó que la economía dominicana registró un desempeño superior al esperado durante el primer semestre del año, lo que posiciona al país con ventaja dentro del grupo de mercados emergentes. Según el informe difundido por la Presidencia de la República Dominicana, la revisión responde a la solidez de los indicadores económicos y a la resiliencia demostrada frente a choques externos.

J.P. Morgan elevó la previsión de crecimiento de la República Dominicana para 2026 de 3.5 % a 4.3 % tras un primer semestre superior a lo esperado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejora en la percepción internacional y perspectivas crediticias de la República Dominicana

En el terreno de la inversión, Bank of America modificó su recomendación sobre la deuda externa dominicana, ubicándola en una categoría más atractiva para los inversionistas internacionales. El banco destacó el aporte sostenido del sector turismo, uno de los motores de la economía local, que ha permitido fortalecer el rendimiento de los bonos soberanos. La Presidencia de la República Dominicana detalló que este respaldo de la banca internacional se traduce en mayor confianza para el acceso a financiamiento en mejores condiciones.

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En el plano normativo, Fitch Ratings hizo referencia a la reciente aprobación de la Ley 30-26, que introduce medidas para el crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Según la calificadora, esta legislación contribuirá a amortiguar el efecto fiscal del encarecimiento del petróleo y reforzará la sostenibilidad de las finanzas públicas. El documento de Fitch Ratings precisa que el fortalecimiento de los ingresos del Estado y la recuperación económica han sido determinantes para la evolución positiva del perfil crediticio nacional.

Entre las informaciones de interés, la entidad subrayó que la combinación de una mayor recaudación tributaria y una gestión fiscal responsable refuerza la proyección futura de la calificación soberana de la República Dominicana. Este diagnóstico se suma al de Banco Santander, cuyos expertos valoraron la implementación del Plan Anticrisis como un factor que amplía la flexibilidad fiscal y reduce el riesgo de deterioro de las cuentas públicas. De acuerdo con el análisis de la entidad europea, el aumento de los ingresos estructurales ha mejorado los ratios de liquidez y sostenibilidad de la deuda, lo que incrementa la posibilidad de mejoras en la calificación dentro de la escala BB.

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Fitch Ratings sostuvo que la mayor recaudación tributaria y una gestión fiscal responsable fortalecieron el perfil crediticio y la proyección de la calificación soberana dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, consideró que el consenso entre instituciones internacionales representa una señal contundente de confianza hacia el país. “Que instituciones independientes de reconocido prestigio internacional coincidan en destacar la fortaleza de la economía dominicana confirma que las políticas implementadas por el Gobierno continúan fortaleciendo la confianza de los mercados”, expresó Díaz, quien agregó que estos reconocimientos reflejan el compromiso de Dominicana con la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal y la adopción de medidas orientadas a preservar el crecimiento económico.

La serie de pronunciamientos coincide en situar al país como una de las economías con mejor desempeño en América Latina y el Caribe. El respaldo de las calificadoras y de la banca internacional se apoya en la robustez de sus fundamentos macroeconómicos, una administración prudente de las finanzas estatales y una agenda de reformas dirigida a consolidar la competitividad y la resiliencia económica. De acuerdo con la Presidencia de la República Dominicana, la proyección de crecimiento económico y la mejora en los indicadores crediticios refuerzan el perfil del país frente a inversionistas y organismos multilaterales.

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