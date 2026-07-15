Un aliado inteligente en la ruta: Waze y Gemini presentan 5 novedades para personalizar tus viajes

La navegación personalizada sugiere caminos según las preferencias de cada conductor, adaptando las rutas a sus hábitos de manejo. (Reuters)

La aplicación de navegación Waze anunció cinco nuevas funciones impulsadas por la inteligencia artificial de Gemini que buscan transformar la experiencia de los usuarios al personalizar cada trayecto y brindar mayor seguridad en la ruta.

De acuerdo con la información difundida por la propia Waze, estas mejoras responden a la diversidad de necesidades de los conductores y a la colaboración de su comunidad global, que constantemente contribuye a la actualización de los mapas y alertas de tráfico.

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Nuevas rutas para motociclistas

El primer cambio destacado es la incorporación del modo motocicleta en Waze, orientado a quienes circulan en vehículos de dos ruedas. Según detalló la compañía, este modo aprovecha la inteligencia artificial para ofrecer rutas y atajos exclusivos que resultan inaccesibles para automóviles.

Waze y Gemini presentan herramientas que fortalecen la seguridad y la personalización en la conducción diaria. (Europa Press)

Asimismo, la función integra restricciones específicas, como el acceso a calles más estrechas y la consideración de condiciones del asfalto, lo que permite calcular tiempos estimados de llegada más precisos.

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La seguridad es un foco principal: el modo motocicleta identifica y alerta sobre peligros complejos, entre los que se encuentran baches, reductores de velocidad, pasos peatonales elevados, fin de banquina y puentes angostos.

Estas alertas se mantienen actualizadas gracias a la información en tiempo real y la participación de un grupo de editores de mapas que también utilizan motocicletas. Esta función ya está disponible en Argentina, Brasil, Colombia, Filipinas, Malasia, México y Perú, tanto en Android como en iOS.

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Personalización profunda de la navegación

La función de navegación personalizada representa otro avance relevante. A partir del análisis de los trayectos previos y los patrones de tráfico locales, Waze sugiere rutas que se ajustan a las preferencias individuales del usuario.

Los reportes conversacionales permiten a los usuarios informar incidentes y cambios en el mapa usando solo su voz. (Reuters)

Por ejemplo, quienes eligen autopistas en vez de calles con frecuentes detenciones verán priorizadas esas alternativas en sus sugerencias. La compañía aclaró que esta función puede desactivarse fácilmente desde la configuración si el usuario prefiere mantener el sistema tradicional.

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Esta novedad se encuentra en fase de implementación global y estará disponible para todos los usuarios de Android e iOS. De este modo, Waze busca optimizar la experiencia de conducción adaptándose a los hábitos de cada persona.

Menos interrupciones, más música y podcasts

La tercera innovación apunta a quienes priorizan el entretenimiento durante el viaje. Con el nuevo modo “Menos conversación”, Waze reduce la cantidad de comandos de voz y acorta las indicaciones. El usuario sigue recibiendo alertas esenciales sobre peligros, giros y cambios de carril, pero el sistema minimiza las interrupciones para permitir mayor disfrute de la música o podcasts.

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Esta función ya está activa a nivel global en Android e iOS, y responde a una demanda frecuente de quienes buscan una conducción más relajada y con menos distracciones auditivas.

La búsqueda de destinos con Gemini facilita encontrar cafeterías, estacionamientos o estaciones de servicio según necesidades inmediatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes conversacionales para mantener el mapa actualizado

La cuarta novedad se apoya en la tecnología de Gemini para facilitar la comunicación entre los usuarios y la plataforma. Los Reportes Conversacionales permiten informar incidentes de tráfico y sugerir cambios en el mapa a través de instrucciones verbales sencillas. Ahora, se pueden reportar tanto retrasos como modificaciones en la infraestructura, como el cierre de una calle o un número de casa diferente, con solo expresarlo en voz alta.

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Waze canaliza estos reportes hacia los editores de mapas locales, quienes verifican y actualizan la información para mantener la aplicación precisa y actual. Actualmente, esta opción comenzó a implementarse en los Estados Unidos y Brasil para usuarios de Android e iOS.

Búsqueda inteligente de destinos

La quinta función presentada permite aprovechar la inteligencia artificial de Gemini para encontrar destinos conversando con la aplicación antes de iniciar el trayecto. Al presionar el ícono de voz en la búsqueda, el usuario puede formular preguntas abiertas como “Busca una cafetería abierta ahora” o “Encuentra una estación de servicio cercana con los precios más bajos”. Waze responde con una lista de opciones y la navegación hacia la selección puede completarse utilizando solo comandos de voz.

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Esta innovación está disponible para los participantes del programa Waze Beta en todo el mundo, tanto en Android como en iOS.