Tecno

Desarrollan una capa de “invisibilidad” impresa en 3D que engaña a las cámaras infrarrojas

La capa térmica permite mantener la temperatura interna estable, sin que el objeto cubierto revele señales de calor

Guardar
Google icon
Capa de invisibilidad
El innovador material impreso en 3D desvía el calor alrededor de los objetos, haciendo que desaparezcan en las cámaras térmicas. (Universidad de Illinois)

Un grupo internacional de científicos presentó la tridimensional capaz de hacer “invisible” cualquier objeto ante las cámaras infrarrojas, sin importar la dirección desde la que se observe. La innovación permite guiar el calor alrededor de un objeto y lograr que desaparezca para los detectores térmicos.

Hasta ahora, los desarrollos en camuflaje térmico solo operaban en dos dimensiones o en un ángulo fijo. El nuevo dispositivo, diseñado y probado por investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign en colaboración con la Technical University of Denmark (DTU), permitió ocultar objetos tridimensionales y complejos desde cualquier perspectiva.

PUBLICIDAD

La profesora Shelly Zhang, líder del equipo y especialista en ingeniería civil y ambiental en Illinois, explicó que “un verdadero manto térmico debe funcionar sin importar de dónde provenga el calor”. El dispositivo consigue mantener la temperatura interna estable mientras oculta cualquier forma y tamaño de objeto tridimensional.

Capa de invisibilidad
El desarrollo abre puertas al uso de camuflaje infrarrojo en aplicaciones militares y tecnológicas. (Universidad de Illinois)

Cómo funciona la “capa de invisibilidad”

El dispositivo dirige el flujo de calor de manera que, al incidir sobre la superficie de la capa, este rodea la estructura interna y se vuelve a unir del lado opuesto. Ese recorrido evita que el objeto protegido emita una huella térmica detectable.

PUBLICIDAD

La consecuencia es que las cámaras infrarrojas no distinguen alteraciones en el “paisaje térmico”, por lo que el objeto cubierto desaparece ante ese tipo de sensores.

Tecnología y materiales detrás del avance

El desafío residía en que los materiales convencionales no lograban bloquear o conducir el calor de forma controlada. El equipo resolvió el problema mediante una estructura híbrida: una malla de aluminio impresa en 3D, que transporta el calor con alta eficiencia, y un material similar al caucho, con baja conductividad, que actúa como aislante.

Capa de invisibilidad
Pruebas exitosas demostraron que la invisibilidad térmica funciona en objetos de formas complejas y tridimensionales. (Universidad de Illinois)

Esta combinación se obtiene rellenando la malla metálica mediante un proceso de fundición. A través de ajustes milimétricos en las dimensiones de la malla, los científicos regularon con precisión la conductividad térmica en cada parte del material.

Pruebas, aplicaciones y límites de la tecnología

Durante los ensayos, los investigadores sometieron la capa a gradientes extremos de temperatura. Con cámaras infrarrojas, observaron que el campo térmico parecía normal para un observador externo: el objeto quedaba oculto y su interior permanecía a una temperatura uniforme.

Entre los desafíos superados, el equipo logró ocultar incluso formas irregulares y complejas, como un modelo tridimensional de una cabeza humana. En comparación con tecnologías anteriores, este desarrollo mantuvo la ilusión de invisibilidad aunque cambiara el ángulo de visión o variaran las condiciones ambientales.

Usos potenciales en defensa y tecnología

Las aplicaciones del avance son variadas. En el sector militar, la capacidad de eliminar huellas térmicas podría permitir que tanques, drones o personal se desplacen sin ser detectados por sensores infrarrojos o sistemas de vigilancia aérea.

Capa de invisibilidad
El avance podría revolucionar la protección de microchips y dispositivos electrónicos sensibles al calor. (Universidad de Illinois)

En el ámbito tecnológico, la misma técnica podría emplearse para gestionar el calor en microchips, desviando puntos críticos fuera de componentes sensibles. Zhang resumió: “Cualquier área que requiera control preciso del calor, o protección contra la detección térmica, podría beneficiarse de este trabajo”.

Próximos pasos: hacia “capas inteligentes”

El equipo se concentra en desarrollar materiales aún más avanzados. El objetivo es crear “capas inteligentes” que no solo oculten objetos pasivos, sino que también puedan detectar y disipar activamente el calor generado internamente, con adaptación a condiciones variables en tiempo real.

La colaboración entre la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y la Technical University of Denmark (DTU) sentó las bases para nuevas investigaciones orientadas al control y la manipulación térmica a escala industrial y militar.

Temas Relacionados

Impresión 3DCámara infrarrojaInvisibilidadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un aliado inteligente en la ruta: Waze y Gemini presentan 5 novedades para personalizar tus viajes

Las novedades están enfocadas en personalizar rutas, aumentar la seguridad y facilitar la interacción con los mapas

Un aliado inteligente en la ruta: Waze y Gemini presentan 5 novedades para personalizar tus viajes

Estos son los mejores 100 creadores de contenido de 2026, según la revista Time

La lista TIME100 Creators reúne a los creadores digitales más influyentes del año, reconocidos por su impacto y originalidad en el ecosistema global de internet

Estos son los mejores 100 creadores de contenido de 2026, según la revista Time

Siete señales de que pueden haber clonado tu WhatsApp y consejos para protegerte

El aumento repentino de consumo de batería y datos puede asociarse a la presencia de aplicaciones maliciosas

Siete señales de que pueden haber clonado tu WhatsApp y consejos para protegerte

Cómo repararán el cable submarino de internet que volverá a conectar Venezuela con el mundo

Ingenieros emplean robots sumergibles y tecnología láser para restaurar la fibra óptica en el fondo marino

Cómo repararán el cable submarino de internet que volverá a conectar Venezuela con el mundo

Lista de los objetos más extraños que dejan los argentinos en Uber: desde manteca a crocs

Conductores reportan hallazgos que van desde comida lista para una reunión hasta elementos difíciles de explicar

Lista de los objetos más extraños que dejan los argentinos en Uber: desde manteca a crocs

DEPORTES

Con guiños a Messi, Maradona y Menotti, el emotivo video de la selección argentina antes de enfrentar a Inglaterra: “Salten todos”

Con guiños a Messi, Maradona y Menotti, el emotivo video de la selección argentina antes de enfrentar a Inglaterra: “Salten todos”

Locura por una entrada para ver Argentina-Inglaterra: los testimonios de los hinchas que buscan a último momento y cuánto valen

Inglaterra vs Argentina, EN VIVO: Roja Directa y todos los canales legales para ver el Mundial 2026 hoy

Ronaldo salió a bancar a Neymar tras la eliminación del Mundial: la contundente frase sobre su retiro de la selección de Brasil

La insólita reacción de una figura de Francia ante una pregunta que lo incomodó tras la derrota ante España en el Mundial

TELESHOW

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Gastón Soffritti recordó sus desaciertos en su carrera empresarial: “Soy más emprendedor que actor”

Las postales de las soñadas vacaciones de Wanda Nara con sus hijos en París: visita a Eurodisney y paseos por la Torre Eiffel

Flor Álvarez emocionó a Marcelo Tinelli al recordar sus inicios: de cantar en el subte a ser viral

Leonardo Sbaraglia mostró la intimidad de sus vacaciones en México junto a su novia: “Días perfectos”

Eugenia Tobal relató cómo vivió el duelo por su madre: “Después de seis años, ya no lloro todos los días”

INFOBAE AMÉRICA

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

Gabinete de Salud dominicano busca ampliar la cooperación estratégica con los Estados Unidos

Laura Fernández recibe a Maribel Guardia en Casa Presidencial: “Esta es su casa”, le dijo la mandataria a la actriz costarricense

El Salvador pone en marcha registro para brindar apoyo económico a 2,500 migrantes retornados

Red de institutos amplía la influencia de China en Centroamérica con seis sedes activas