Desarrollan una capa de “invisibilidad” impresa en 3D que engaña a las cámaras infrarrojas

El innovador material impreso en 3D desvía el calor alrededor de los objetos, haciendo que desaparezcan en las cámaras térmicas. (Universidad de Illinois)

Un grupo internacional de científicos presentó la tridimensional capaz de hacer “invisible” cualquier objeto ante las cámaras infrarrojas, sin importar la dirección desde la que se observe. La innovación permite guiar el calor alrededor de un objeto y lograr que desaparezca para los detectores térmicos.

Hasta ahora, los desarrollos en camuflaje térmico solo operaban en dos dimensiones o en un ángulo fijo. El nuevo dispositivo, diseñado y probado por investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign en colaboración con la Technical University of Denmark (DTU), permitió ocultar objetos tridimensionales y complejos desde cualquier perspectiva.

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La profesora Shelly Zhang, líder del equipo y especialista en ingeniería civil y ambiental en Illinois, explicó que “un verdadero manto térmico debe funcionar sin importar de dónde provenga el calor”. El dispositivo consigue mantener la temperatura interna estable mientras oculta cualquier forma y tamaño de objeto tridimensional.

El desarrollo abre puertas al uso de camuflaje infrarrojo en aplicaciones militares y tecnológicas. (Universidad de Illinois)

Cómo funciona la “capa de invisibilidad”

El dispositivo dirige el flujo de calor de manera que, al incidir sobre la superficie de la capa, este rodea la estructura interna y se vuelve a unir del lado opuesto. Ese recorrido evita que el objeto protegido emita una huella térmica detectable.

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La consecuencia es que las cámaras infrarrojas no distinguen alteraciones en el “paisaje térmico”, por lo que el objeto cubierto desaparece ante ese tipo de sensores.

Tecnología y materiales detrás del avance

El desafío residía en que los materiales convencionales no lograban bloquear o conducir el calor de forma controlada. El equipo resolvió el problema mediante una estructura híbrida: una malla de aluminio impresa en 3D, que transporta el calor con alta eficiencia, y un material similar al caucho, con baja conductividad, que actúa como aislante.

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Pruebas exitosas demostraron que la invisibilidad térmica funciona en objetos de formas complejas y tridimensionales. (Universidad de Illinois)

Esta combinación se obtiene rellenando la malla metálica mediante un proceso de fundición. A través de ajustes milimétricos en las dimensiones de la malla, los científicos regularon con precisión la conductividad térmica en cada parte del material.

Pruebas, aplicaciones y límites de la tecnología

Durante los ensayos, los investigadores sometieron la capa a gradientes extremos de temperatura. Con cámaras infrarrojas, observaron que el campo térmico parecía normal para un observador externo: el objeto quedaba oculto y su interior permanecía a una temperatura uniforme.

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Entre los desafíos superados, el equipo logró ocultar incluso formas irregulares y complejas, como un modelo tridimensional de una cabeza humana. En comparación con tecnologías anteriores, este desarrollo mantuvo la ilusión de invisibilidad aunque cambiara el ángulo de visión o variaran las condiciones ambientales.

Usos potenciales en defensa y tecnología

Las aplicaciones del avance son variadas. En el sector militar, la capacidad de eliminar huellas térmicas podría permitir que tanques, drones o personal se desplacen sin ser detectados por sensores infrarrojos o sistemas de vigilancia aérea.

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El avance podría revolucionar la protección de microchips y dispositivos electrónicos sensibles al calor. (Universidad de Illinois)

En el ámbito tecnológico, la misma técnica podría emplearse para gestionar el calor en microchips, desviando puntos críticos fuera de componentes sensibles. Zhang resumió: “Cualquier área que requiera control preciso del calor, o protección contra la detección térmica, podría beneficiarse de este trabajo”.

Próximos pasos: hacia “capas inteligentes”

El equipo se concentra en desarrollar materiales aún más avanzados. El objetivo es crear “capas inteligentes” que no solo oculten objetos pasivos, sino que también puedan detectar y disipar activamente el calor generado internamente, con adaptación a condiciones variables en tiempo real.

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La colaboración entre la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y la Technical University of Denmark (DTU) sentó las bases para nuevas investigaciones orientadas al control y la manipulación térmica a escala industrial y militar.