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‘El Conjuro’: La historia de Ed y Lorraine Warren tendrá una nueva precuela

La franquicia de terror continuará su historia con una película centrada en los orígenes de la pareja de investigadores paranormales

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El Conjuro 4 - Últimos Ritos
Warner Bros. prepara una nueva película de El Conjuro sobre los orígenes de los Warren. (New Line Cinema)

La franquicia de terror El Conjuro continuará en los cines con una nueva película titulada El Conjuro: Primera Comunión, una precuela producida por Warner Bros. y New Line que explorará los primeros años de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

La nueva entrega contará con Garrett Wareing y Amanda Fix como las versiones jóvenes de los protagonistas, tomando el relevo de Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes interpretaron a las versiones adultas de los personajes en las películas anteriores de la saga.

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El Conjuro: Primera Comunión tiene previsto su estreno en salas de cine el 10 de septiembre de 2027. La dirección estará a cargo de Rodrigue Huart, mientras que el guion será escrito por Richard Naing e Ian Goldberg, escritores vinculados previamente con el universo cinematográfico de la franquicia.

(Warner)
(Warner)

Naing y Goldberg participaron en los guiones de las dos películas más recientes de la saga principal, El Conjuro: El Diablo me Obligó a Hacerlo y El Conjuro: Últimos Ritos, además de colaborar en el desarrollo de La Monja II, uno de los títulos derivados de la franquicia.

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La historia de El Conjuro: Primera Comunión estará enfocada en la etapa inicial de la relación de Ed y Lorraine Warren con los fenómenos paranormales y en sus primeros años como investigadores. La producción formará parte de la expansión del universo creado alrededor de los casos asociados a la pareja.

El universo de El Conjuro se ha desarrollado durante más de una década e incluye la trilogía principal, además de películas derivadas como Annabelle y La Monja.

De acuerdo con cifras de taquilla, la franquicia ha acumulado aproximadamente 2.7 mil millones de dólares a nivel mundial a través de nueve películas, convirtiéndose en una de las sagas de terror con mayor recaudación en la historia del cine.

La franquicia ha recaudado 2.7 mil millones de dólares a nivel mundial. (Warner Pictures)
La franquicia ha recaudado 2.7 mil millones de dólares a nivel mundial. (Warner Pictures)

La última entrega de la serie principal, El Conjuro: Últimos Ritos, fue presentada inicialmente como el cierre de la historia centrada en los Warren.

Sin embargo, después de su desempeño comercial, que alcanzó cerca de 487 millones de dólares en la taquilla global, el estudio continuó con el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la franquicia.

El universo cinematográfico fue creado por James Wan, quien desarrolló la propiedad centrada en casos paranormales inspirados en los archivos atribuidos a Ed y Lorraine Warren. Peter Safran ha participado como productor en todas las películas de la saga y regresará para encargarse de la producción de la precuela.

Además de Safran como productor, la película contará con John Rickard, Natalia Safran y Romel Adam como productores ejecutivos. El equipo creativo continuará la línea narrativa del universo que comenzó con la primera película de El Conjuro, estrenada en 2013.

El Conjuro 4 - Últimos Ritos
Esta nueva película abordará los orígenes de los protagonistas de 'El Conjuro'. (New Line Cinema)

En cuanto al reparto, Garrett Wareing cuenta actualmente con participación en la serie western de Netflix Ransom Canyon y previamente apareció en la adaptación cinematográfica de Lionsgate de la novela de Stephen King La Larga Marcha.

Por su parte, Amanda Fix formó parte del elenco de Teenage Sex and Death at Camp Miasma, película presentada en el Festival de Cannes, además de participar en la serie de Netflix desarrollada por los hermanos Duffer, Something Very Bad Is Going to Happen.

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