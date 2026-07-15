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El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que “la operación de represalia continúa” y advirtió que “mientras persistan las atrocidades estadounidenses en la región, no se exportará ni una sola gota de petróleo ni de gas” a través del estrecho de Ormuz

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El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait (REUTERS)
El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait (REUTERS)

El Ejército de Irán anunció este miércoles una nueva ofensiva con drones contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait, en una nueva escalada del conflicto entre Teherán y Washington. Las autoridades iraníes aseguraron que atacaron bases aéreas, depósitos militares y centros logísticos estadounidenses, mientras Bahréin activó las sirenas de alarma y Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron múltiples amenazas.

Según un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, el Ejército iraní informó que “la base de Al Azraq, en Jordania, donde se ubicaban los cazas F-18, el edificio de alojamiento y el gran almacén de equipos del Ejército terrorista estadounidense, ha sido atacada con drones”.

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Poco después, el mismo cuerpo militar sostuvo que ejecutó “una nueva oleada de ataques con drones” contra esa instalación jordana, con “los cazas F-18 y los grandes almacenes de equipos del ejército estadounidense” como objetivos. En defensa de la denominada operación “Relámpago”, el Ejército afirmó que “la ‘era de los golpes en la cara’ ha terminado y que cualquier acción contra suelo, aguas y cielo de este país histórico no quedará sin respuesta ni sin un coste proporcional”.

La Guardia Revolucionaria Islámica informó además una ofensiva paralela contra instalaciones estadounidenses en Bahréin. En un comunicado difundido también por Tasnim, señaló que “en una operación simultánea con misiles y drones, combatientes de la Armada y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica han destruido hace unas horas varios depósitos de armas y repuestos para buques y aeronaves enemigas en la base Sheij Isa, en Bahréin”.

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Horas más tarde, otro comunicado del mismo organismo aseguró que un “centro de gestión, (un) centro de mando y control, grandes almacenes de repuestos y equipos militares, y tanques de combustible de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin han sido destruidos”.

La Guardia Revolucionaria Islámica informó además una ofensiva paralela contra instalaciones estadounidenses en Bahréin (EP)
La Guardia Revolucionaria Islámica informó además una ofensiva paralela contra instalaciones estadounidenses en Bahréin (EP)

Respecto de Kuwait, la Guardia Revolucionaria indicó que sus fuerzas “también han atacado la rampa donde se desplegaban los drones MQ9 enemigos en la base Ali al Salem, en Kuwait, destruyendo o dañando varios de ellos”. Más adelante, el organismo militar sostuvo que “el principal centro de preparación y apoyo militar estadounidense en Asia Occidental, ubicado en Mina Abdullá, Kuwait, ha sido incendiado y destruido”.

La Guardia Revolucionaria advirtió además que “mientras persistan las atrocidades estadounidenses en la región, no se exportará ni una sola gota de petróleo ni de gas, y estas agresiones solo retrasarán la reapertura del estrecho de Ormuz”. Según Teherán, el paso marítimo permanece cerrado por decisión iraní, mientras Washington sostiene que mantiene bloqueada la República Islámica mediante un despliegue naval.

Las autoridades iraníes presentaron esta ofensiva como parte de una nueva fase de su contraataque frente a las operaciones militares estadounidenses. Esa campaña también incluyó ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y contra activos militares estadounidenses en distintos países de Oriente Próximo.

Tras los anuncios de Teherán, el Ministerio del Interior de Bahréin confirmó la activación de las alarmas de emergencia. En un mensaje difundido en redes sociales informó que “se ha activado la sirena” e instó a ciudadanos y residentes “a que mantengan la calma y se dirijan al lugar seguro más cercano”.

En Kuwait, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas comunicó que sus sistemas de defensa aérea “están respondiendo a amenazas de drones hostiles”. También precisó que “cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea”, al tiempo que pidió a la población “seguir las instrucciones de seguridad” emitidas por las autoridades.

En Kuwait, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas comunicó que sus sistemas de defensa aérea “están respondiendo a amenazas de drones hostiles” (EP)
En Kuwait, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas comunicó que sus sistemas de defensa aérea “están respondiendo a amenazas de drones hostiles” (EP)

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz al Atwan, informó que las fuerzas kuwaitíes detectaron un misil balístico, cinco misiles de crucero y 33 drones, todos “interceptados y neutralizados” durante la tarde y la noche del martes. El funcionario también alertó sobre “daños materiales” provocados por “escombros que cayeron en diversos puntos”.

El Ministerio de Defensa kuwaití sostuvo que los ataques iraníes apuntaron contra “instalaciones vitales y civiles” y recordó además el ataque contra un buque de su Armada, incidente que dejó cuatro militares heridos durante la jornada.

(Con información de Europa Press)

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