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La Unión Europea alcanzará su techo poblacional en 2029 y luego entrará en declive

El estudio prevé que la longevidad seguirá al alza mientras crece el peso de las personas mayores, lo que elevará de 36 a 48 millones la población que necesitará atención y apoyo

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La Unión Europea alcanzará su techo demográfico en 2029 con 453,3 millones de habitantes. (REUTERS/Andreea Campeanu)
La Unión Europea alcanzará su techo demográfico en 2029 con 453,3 millones de habitantes. (REUTERS/Andreea Campeanu)

La Unión Europea se acerca al límite de su crecimiento demográfico y entrará en un declive poblacional sostenido durante el resto del siglo, según un informe publicado este martes por la Comisión Europea.

Según el Centro Común de Investigación (CCR), organismo adscrito a la institución, el bloque cuenta hoy con 450,6 millones de habitantes y rozará su techo en 2029, cuando llegará a 453,3 millones, antes de iniciar un retroceso que no se detendrá.

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Para 2050 la cifra descenderá a 445 millones y al cierre del siglo a 398,8 millones, comparable a la de la segunda mitad de los años 70.

Esa contracción, que equivale a una pérdida del 11,7% respecto al máximo proyectado, ocurrirá en paralelo a un fenómeno aparentemente contradictorio: los europeos viven más que nunca. La esperanza de vida promedió 81,5 años en 2024 —84,1 entre mujeres y 78,9 entre hombres— y el informe proyecta que para 2100 superará los 90 y los 86 años respectivamente. Un niño nacido en la UE en 2023 puede esperar 75,3 años sin enfermedades graves.

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El envejecimiento de la población elevará la proporción de europeos de 65 años o más de 1 de cada 5 a 1 de cada 3 en 2050. (REUTERS/Angelika Warmuth)
El envejecimiento de la población elevará la proporción de europeos de 65 años o más de 1 de cada 5 a 1 de cada 3 en 2050. (REUTERS/Angelika Warmuth)

Esa mayor longevidad transforma la composición etaria del bloque. Hoy 1 de cada 5 europeos tiene 65 años o más; en 2050 esa proporción llegará a 1 de cada 3. En términos absolutos, quienes requerirán cuidados pasarán de 36 millones este año a 48 millones en 2070, el equivalente al 11% de la población total.

Ese incremento de la dependencia recaerá sobre una fuerza de trabajo en retroceso. La franja de 15 a 64 años se reducirá a un ritmo de 1,2 millones de personas por año entre 2025 y 2050, mientras cerca del 20% de quienes están en edad de trabajar permanecen fuera del mercado, entre ellos ocho millones de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación.

La brecha de empleo entre mujeres y hombres se mantiene en 10 puntos porcentuales. Aun así, la participación de los trabajadores de mayor edad ha crecido: el porcentaje de empleados de entre 55 y 64 años subió 13,5 puntos entre ellas y 12,2 entre ellos en la última década.

Persona con uniforme y manos escribiendo con pluma en papel, frente a una fila de pasaportes de Estados Unidos, España, Francia, Austria y Letonia sobre un mostrador.
La Comisión Europea señala que la inmigración, la formación y la silver economy serán claves ante el envejecimiento demográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante ese panorama, la Comisión Europea reconoce que la inmigración “desempeña un papel cada vez más importante” al compensar parcialmente la caída de la población activa, aunque advierte que por sí sola no puede revertir la trayectoria. La atracción de migración cualificada, junto con programas de formación y recualificación para quienes ya residen en el bloque, figuran entre las vías contempladas, al igual que mejorar la productividad y reducir el desempleo.

El envejecimiento, no obstante, también abre oportunidades en la denominada silver economy, un sector orientado a productos y servicios para adultos mayores con innovaciones en salud y tecnología, al que se proyecta una demanda creciente durante las próximas décadas.

(Con información de AFP y DPA)

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