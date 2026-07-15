Guatemala

Los derrumbes dominan las emergencias del invierno y exponen la vulnerabilidad del suelo en Guatemala

El balance del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda registra 63 incidentes de desprendimientos, equivalentes a 65% del total, un patrón que obliga a reforzar la prevención y la respuesta en rutas clave

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Las autoridades viales buscaron restablecer la circulación y garantizar el libre tránsito de personas y el abastecimiento de productos esenciales durante el invierno.
COVIAL y la Dirección General de Caminos atendieron 97 emergencias por la temporada de lluvias en carreteras de 16 departamentos dentro del Plan de Acción Invierno 2026. (CIV) (Ministerio de Comunicaciones Guatemala)

Personal de COVIAL y la Dirección General de Caminos atendieron 97 emergencias por la temporada de lluvias en carreteras de 16 departamentos, como parte del Plan de Acción Invierno 2026. La mayoría de los casos fueron deslizamientos, deslaves y derrumbes, de acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Las labores de respuesta, coordinadas por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) y la Dirección General de Caminos, se concentran en mitigar los estragos del invierno para garantizar el libre tránsito de personas y el abastecimiento de productos esenciales.

Emergencias en cifras: los derrumbes lideran los daños

De acuerdo con el balance oficial de las autoridades viales, los deslizamientos, deslaves y derrumbes constituyen la gran mayoría de las emergencias en el país. Con un total de 63 eventos registrados, este tipo de siniestros representa el 65% de las intervenciones (casi dos de cada tres casos).

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El reporte detalla el resto de los incidentes atendidos en la red vial:

  • Afectaciones en puentes: 12 casos (12.3% del total)
  • Socavamientos: 9 eventos (9.3%)
  • Árboles caídos: 5 reportes (5.1%)
  • Azolvamientos: 2 casos (2%)
  • Daños en cunetas o tuberías: 1 evento (1%)
  • Otras emergencias clasificadas: 5 eventos (5.1%)

Estas cifras reflejan la alta vulnerabilidad del suelo guatemalteco ante la saturación de agua, lo que provoca desprendimientos constantes sobre el asfalto.

Las autoridades viales buscaron restablecer la circulación y garantizar el libre tránsito de personas y el abastecimiento de productos esenciales durante el invierno.
El balance oficial incluyó cinco árboles caídos, dos azolvamientos, un daño en cuneta o tubería y cinco otras emergencias en carreteras. (CIV) (Ministerio de Comunicaciones Guatemala)

Además, se han reportado 12 afectaciones en puentes, nueve socavamientos, cinco árboles caídos, dos azolvamientos, un daño en cuneta o tubería y cinco eventos clasificados como otras emergencias.

Cobertura nacional y acciones de mitigación

El despliegue de personal técnico, operativo y maquinaria pesada abarca 16 de los 22 departamentos de la República: Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén, Izabal, Chimaltenango, Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y El Progreso.

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En estas regiones, las cuadrillas realizan jornadas intensivas que incluyen la evaluación técnica de daños, el retiro de toneladas de tierra, rocas y árboles caídos, y la limpieza profunda de la cinta asfáltica. Asimismo, se trabaja en la habilitación y limpieza de drenajes obstruidos para prevenir nuevas inundaciones, logrando restablecer la circulación en puntos estratégicos que conectan a decenas de comunidades.

Las autoridades viales buscaron restablecer la circulación y garantizar el libre tránsito de personas y el abastecimiento de productos esenciales durante el invierno.
El personal de COVIAL y de Caminos desplegó maquinaria pesada y cobertura en 16 departamentos, entre ellos Guatemala, Escuintla, Petén e Izabal. (CIV) (Ministerio de Comunicaciones Guatemala)

Recomendaciones para conductores y prevención vial

Ante la persistencia de las lluvias, el CIV insta a los automovilistas a extremar las medidas de seguridad para prevenir accidentes trágicos en carretera. Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, encender las luces bajas y verificar el estado de las plumas limpiaparabrisas.

Entre las indicaciones también figuran respetar los cierres, señales y las instrucciones del personal en carretera, no retirar conos, cintas o barreras en zonas de riesgo e informarse sobre las condiciones de la ruta antes de iniciar un viaje.

Asimismo, se enfatiza la importancia de no cruzar ríos crecidos ni tramos inundados, evitar estacionarse cerca de laderas inestables o árboles, respetar estrictamente la señalización de emergencia y no retirar conos o barreras de protección. Planificar los viajes consultando los reportes viales oficiales sigue siendo la mejor herramienta preventiva para resguardar la vida.

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