Un hombre es detenido en Corea del Sur tras apuñalar a un youtuber de inversiones

Detienen en Busan a un hombre acusado de atacar a un youtuber de inversiones. (reuters)

Un hombre de 20 años fue detenido por la policía de Busan, Corea del Sur, bajo sospecha de haber atacado con un arma a un creador de contenido especializado en inversiones bursátiles.

De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso habría actuado después de sufrir pérdidas económicas en inversiones que realizó siguiendo recomendaciones publicadas por el youtuber.

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La Estación de Policía de Nambu, en Busan, informó el día 14 que el detenido, identificado como el señor A, enfrenta cargos por intento de asesinato.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con mayor precisión las circunstancias del ataque y el motivo del acusado antes de solicitar una orden judicial de detención.

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El hombre permanecerá detenido mientras la investigación avanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información proporcionada por la policía, el incidente ocurrió alrededor de las 8:09 de la mañana del día 13 en un edificio comercial ubicado en el distrito Nam de Busan.

El sospechoso habría atacado con un arma blanca a un hombre de 40 años identificado como el señor B, quien posteriormente fue trasladado para recibir atención médica.

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Las autoridades señalaron que el señor B era un youtuber dedicado a contenidos relacionados con inversiones en el mercado de valores.

El señor A, quien seguía el canal del creador de contenido, presuntamente realizó inversiones basándose únicamente en las recomendaciones compartidas por el youtuber y posteriormente habría registrado pérdidas económicas.

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El atacante realizó inversiones basado en los consejos del youtuber. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los avances de la investigación, el sospechoso habría desarrollado resentimiento después de los resultados negativos de dichas inversiones.

La policía indicó que el hombre habría localizado la ubicación del creador de contenido y se habría trasladado hasta el lugar donde finalmente ocurrió el ataque.

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Los investigadores señalan que, al encontrarse con el señor B en el edificio comercial, el acusado presuntamente se acercó con un arma y lo atacó en varias ocasiones antes de abandonar la zona. Tras el incidente, las autoridades iniciaron las labores de búsqueda y posteriormente lograron detener al sospechoso.

El youtuber sufrió heridas consideradas graves como consecuencia del ataque. Sin embargo, los reportes médicos indican que su estado se encuentra fuera de peligro vital.

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Edgar Alexander fue apuñalado por dos hombres que le robaron sus pertenencias - crédito Johan Largo/Infobae

La policía de Busan continúa recopilando información para establecer la secuencia completa de los hechos, así como las circunstancias que llevaron al presunto agresor a cometer el ataque.

Las autoridades también analizarán la relación entre ambos hombres y el contenido de las recomendaciones de inversión mencionadas durante la investigación.

Antes de solicitar una orden de arresto formal ante un tribunal, los investigadores prevén interrogar nuevamente al señor A para obtener más detalles sobre sus motivos y determinar los elementos necesarios para continuar con el proceso legal correspondiente.

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En Corea del Sur, los contenidos sobre inversión y mercados financieros han tenido una amplia presencia en plataformas digitales, donde creadores de contenido comparten análisis y recomendaciones con sus seguidores.

El contenido de finanzas es uno de los más consumidos en Corea del Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades revisarán las circunstancias específicas del caso de Busan para determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Por el momento, la policía no ha informado sobre otros involucrados en el ataque ni sobre posibles acciones adicionales relacionadas con el canal de inversión del creador de contenido. El señor A permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias de investigación.

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