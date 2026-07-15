Estados Unidos

Estados Unidos amplió las sanciones contra el sector petrolero de Irán y apuntó a una red vinculada al régimen

Las nuevas medidas alcanzan a más de 50 personas, empresas y buques vinculados a una estructura que, según Washington, facilitó las exportaciones de crudo iraní

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Una antorcha de gas arde en una plataforma de producción petrolera junto a una bandera de Irán en el golfo Pérsico (REUTERS/Archivo)
Una antorcha de gas arde en una plataforma de producción petrolera junto a una bandera de Irán en el golfo Pérsico (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos amplió este martes las sanciones contra el sector petrolero de Irán con una nueva ofensiva dirigida contra la red de transporte y comercialización de crudo que, según Washington, permitió al régimen iraní mantener sus exportaciones energéticas y obtener ingresos en el mercado internacional. La decisión incorpora restricciones sobre más de 50 personas, empresas y embarcaciones que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, participaron en ese esquema de negocios.

La acción forma parte de los esfuerzos continuos del Tesoro para aumentar la presión económica sobre el régimen iraní después de que reanudó ataques desestabilizadores en el estrecho de Ormuz”, señaló el organismo estadounidense al anunciar las nuevas medidas.

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El Gobierno estadounidense sostuvo que la estructura comercial atribuida a Mohammad Hossein Shamkhani continuó desempeñando un papel relevante en las exportaciones petroleras iraníes y amplió sus actividades hacia el comercio internacional de otras materias primas. De acuerdo con el Tesoro, las sanciones anunciadas este martes elevan a más de 200 el número de personas, compañías y buques incluidos bajo las restricciones vinculadas a esa red.

Contenedores de petróleo en el puerto de Fuyaira, uno de los principales centros logísticos para el comercio energético en el golfo Pérsico (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)
Contenedores de petróleo en el puerto de Fuyaira, uno de los principales centros logísticos para el comercio energético en el golfo Pérsico (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)

Mohammad Hossein Shamkhani era hijo de Ali Shamkhani, asesor del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Ambos murieron el 28 de febrero, durante el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, según la información difundida por las autoridades estadounidenses.

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La ampliación de las sanciones se produjo mientras continúa la escalada militar en el golfo Pérsico. En los últimos días, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos iraníes y restablecieron un bloqueo naval, en un contexto de enfrentamientos que también incluyó ataques de Irán contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz, de acuerdo con información de la Organización Marítima Internacional.

Washington sostiene que Teherán comenzó a obstaculizar el paso por esa vía marítima estratégica después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel iniciados en febrero. Posteriormente, la administración estadounidense implementó un bloqueo temporal sobre puertos iraníes entre mediados de abril y mediados de junio como parte de su estrategia de presión económica.

En paralelo con las nuevas sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, emitió una licencia general destinada a facilitar el cierre ordenado de operaciones comerciales que ya estaban en marcha antes de la entrada en vigor de las restricciones.

El buque cisterna VLCC Mobassa B, antes conocido como Front Forth, atracado en Róterdam, Países Bajos, en agosto de 2024 (REUTERS/Archivo)
El buque cisterna VLCC Mobassa B, antes conocido como Front Forth, atracado en Róterdam, Países Bajos, en agosto de 2024 (REUTERS/Archivo)

La denominada Licencia General Z autoriza hasta el 12 de septiembre determinadas actividades financieras y marítimas relacionadas con las personas y embarcaciones sancionadas ese mismo día. La autorización permite completar transacciones pendientes, realizar el ingreso y salida de buques, efectuar reparaciones de emergencia, garantizar la seguridad de las tripulaciones y descargar mercancías que hubieran sido embarcadas antes del 14 de julio.

El Tesoro precisó que esa autorización solo será válida si las operaciones no se desarrollan en puertos ubicados en Irán o Rusia. Asimismo, aclaró que cualquier pago dirigido a personas bloqueadas deberá depositarse en cuentas restringidas con intereses dentro de Estados Unidos.

El documento deja expresamente prohibida la firma de nuevos contratos comerciales con los sancionados y mantiene vigentes todas las demás restricciones impuestas por la legislación estadounidense sobre Irán.

La medida fue emitida bajo la Orden Ejecutiva 13902, firmada en 2020, que otorga al Gobierno estadounidense facultades para sancionar sectores clave de la economía iraní. Según el Departamento del Tesoro, el objetivo de este mecanismo es permitir una finalización controlada de las relaciones comerciales existentes, reduciendo al mismo tiempo riesgos para la navegación, las tripulaciones y el medioambiente durante el proceso de implementación de las nuevas sanciones.

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