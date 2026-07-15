Guatemala

Siete agentes de la Policía Nacional Civil quedan graves tras caer una patrulla a un barranco en Guatemala

Los testigos relataron que el conductor perdió el control en el sector La Vueltona, en Shushó en Medio, cuando se dirigían a la aldea Maraxcó, y el vehículo terminó volcado en la hondonada

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Los accidentes viales de agentes policiales en Guatemala se repiten por altas velocidades, fatiga, mal estado de las rutas y desgaste mecánico de los vehículos oficiales.
Siete agentes de la Policía Nacional Civil resultaron gravemente heridos en un accidente en la ruta hacia la aldea Maraxcó, en Chiquimula, Guatemala. (Redes Sociales) (Facebook)

Siete agentes de la Policía Nacional Civil resultaron gravemente heridos tras un accidente en la ruta hacia la aldea Maraxcó, del departamento de Chiquimula, en Guatemala.

Testigos indicaron que el piloto de la patrulla policial perdió el control y cayó a un barranco en el sector conocido como La Vueltona, Shushó en Medio.

El vehículo estuvo a punto de impactar una vivienda ubicada en la hondonada, lo que habría puesto en riesgo la vida de los habitantes y causado daños materiales de mayor alcance, según informaron las autoridades locales.

Los accidentes viales de agentes policiales en Guatemala se repiten por altas velocidades, fatiga, mal estado de las rutas y desgaste mecánico de los vehículos oficiales.
El vehículo policial estuvo a punto de impactar una vivienda en la hondonada, con riesgo para los habitantes y posibles daños materiales. (Redes Sociales) (Facebook)

De acuerdo con los primeros reportes, un agente policial habría quedado atrapado en el interior de la unidad, por lo que fue necesario utilizar equipo especializado para rescatarlo. Mientras que los policías otros presentan diversas lesiones.

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Vecinos del área reaccionaron rápidamente y alertaron a los servicios de emergencia tras presenciar el siniestro. Los paramédicos atendieron en el lugar a los agentes y lograron estabilizarlos antes de trasladarlos a distintos centros asistenciales de la región.

Hasta el momento, las autoridades han identificado a cinco de los lesionados: Hugo René Reyes Ibáñez, de 37 años; Sandra Patricia Barahona Jiménez, de 26; Wilson Girón Girón, de 32; Carlos Antonio Marroquín Cruz, de 38; y Alex Josué Orellana Orellana, de 23 años. La identidad de los otros dos agentes aún no ha sido revelada por la institución.

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Según los reportes oficiales, todos los ocupantes de la patrulla sufrieron lesiones de consideración y requirieron atención médica urgente.

Los accidentes viales de agentes policiales en Guatemala se repiten por altas velocidades, fatiga, mal estado de las rutas y desgaste mecánico de los vehículos oficiales.
Los paramédicos atendieron a los policías heridos en el lugar del accidente y los trasladaron a distintos centros asistenciales de la región. (Redes Sociales) (Facebook)

En tanto, autoridades del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación iniciaron investigaciones técnicas y de campo para esclarecer las condiciones exactas que provocaron que el vehículo policial saliera de la carretera y terminara en el fondo del barranco.

Por ahora las autoridades del Ministerio de Gobernación aún no han revelado las condiciones médicas de los agentes heridos.

Accidentes viales y agentes policiales en Guatemala

Los datos recopilados por el Departamento de Tránsito y los cuerpos de socorro reflejan que cada año se registran decenas de eventos similares, entre colisiones, vuelcos y salidas de carretera.

Las principales causas identificadas por la institución policial incluyen la necesidad de responder rápidamente a emergencias ciudadanas o participar en persecuciones, lo que obliga a los agentes a conducir a altas velocidades. Además, factores como la fatiga derivada de largas jornadas laborales, el mal estado de la red vial y el desgaste mecánico de los vehículos oficiales contribuyen de manera constante a estos incidentes.

Los accidentes viales de agentes policiales en Guatemala se repiten por altas velocidades, fatiga, mal estado de las rutas y desgaste mecánico de los vehículos oficiales.
La patrulla policial perdió el control y cayó a un barranco en el sector La Vueltona, Shushó en Medio, según testigos del siniestro. (Redes Sociales) (Facebook)

Las autoridades han intensificado los esfuerzos para reducir la frecuencia de estos accidentes, implementando programas de capacitación en conducción defensiva para el personal policial. El objetivo es minimizar los riesgos y garantizar una mayor seguridad tanto para los agentes como para la población que pueden verse afectados en situaciones similares.

La recurrencia de estos hechos evidencia la urgencia de mejorar las condiciones laborales y la infraestructura vial, así como de mantener la flota policial en condiciones óptimas de funcionamiento. La búsqueda de soluciones continúa siendo una prioridad para los responsables de la seguridad pública en el país.

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