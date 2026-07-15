Presidente Asfura reafirma soberanía hondureña en Isla Conejo durante acto por el aniversario del conflicto de 1969

El acto conmemoró el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, encabezó este 14 de julio la ceremonia de izada de la Bandera Nacional en Isla Conejo, en conmemoración del 57 aniversario del cese de hostilidades de 1969 entre Honduras y El Salvador.

El acto reunió a autoridades civiles y militares como parte del homenaje a los hondureños que perdieron la vida durante el conflicto armado, conocido como la Guerra de las 100 Horas, y sirvió para reafirmar el compromiso del Estado con la defensa de la soberanía nacional.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que la defensa del territorio también pasa por promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la población.

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“La mejor manera de afirmar un territorio es haciéndolo florecer cada día más por nosotros los hondureños”, expresó Asfura.

Autoridades civiles y militares participaron en la ceremonia realizada en el Golfo de Fonseca. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El presidente señaló que la soberanía no solo se ejerce mediante la presencia del Estado, sino también impulsando el turismo, la inversión y la generación de oportunidades para los habitantes de las zonas fronterizas.

Según indicó, fortalecer el desarrollo económico contribuye a consolidar la presencia hondureña en territorios considerados estratégicos para el país.

Asimismo, destacó el valor de la Bandera Nacional como símbolo de identidad, unidad y pertenencia para todos los hondureños.

Durante la ceremonia participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón; la canciller Mireya Agüero; diputados del Congreso Nacional y otras autoridades civiles y militares.

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En su discurso, Asfura recordó a las personas que perdieron la vida durante el conflicto armado entre Honduras y El Salvador ocurrido en 1969.

El mandatario afirmó que la conmemoración busca mantener viva la memoria histórica sin promover divisiones entre ambos pueblos.

“No los recordamos para reavivar rencores, sino para honrar ese sacrificio y no olvidar la lección que debemos recordar: la paz y la armonía”, manifestó.

Las autoridades realizaron los honores correspondientes al Pabellón Nacional como parte de la ceremonia oficial desarrollada en la isla.

El acto oficial reunió a representantes del Gobierno y de las Fuerzas Armadas. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Isla Conejo está ubicada en el Golfo de Fonseca, una zona compartida por Honduras, El Salvador y Nicaragua.

A lo largo de los años, este territorio ha sido objeto de diferencias diplomáticas entre Honduras y El Salvador, aunque las autoridades hondureñas sostienen que la soberanía sobre la isla pertenece al Estado hondureño.

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El tema ha sido mencionado en distintos momentos por funcionarios y líderes políticos de ambos países, especialmente en relación con los fallos emitidos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la delimitación fronteriza.

Las autoridades hondureñas reiteran que la posición del país se mantiene respaldada por los instrumentos jurídicos internacionales vigentes.

Isla Conejo continúa siendo un símbolo de la soberanía hondureña en el Golfo de Fonseca. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El Gobierno destacó que la ceremonia tuvo como objetivo rendir homenaje a quienes defendieron la nación y reafirmar el compromiso con la paz, la unidad y el desarrollo.

La Cancillería señaló que recordar los acontecimientos de 1969 también representa una oportunidad para fortalecer los valores democráticos y promover la convivencia pacífica entre los pueblos.

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El acto concluyó con la izada de la Bandera Nacional y un mensaje orientado a preservar la memoria histórica mientras se impulsa el desarrollo de las regiones fronterizas del país.