Justicia de El Salvador condena a 200 pandilleros de la MS-13 con penas de hasta 121 años

(Foto cortesía FGR)

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 200 pandilleros de la clica Fulton, del programa Hollywood de la MS-13, con penas de hasta 121 años de prisión por hechos atribuidos entre 2017 y el inicio del régimen de excepción en 2022 en distintos distritos de Chalatenango.

En paralelo, este martes finalizó el juicio contra 485 cabecillas de la misma pandilla ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, con 14,420 imputaciones por delitos ordenados entre 2012 y 2022 y una solicitud fiscal de USD 9 millones por responsabilidad civil.

Según la Fiscalía General de la República, en el caso de la clica Fulton la participación de cada imputado fue acreditada con prueba documental, pericial y testimonial. Solo dos de los 200 acusados fueron declarados ausentes; el resto compareció por conexiones desde distintos centros penitenciarios.

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Las penas impuestas a la clica Fulton

Las condenas variaron según el rango que cada acusado ocupaba dentro de la clica y de la pandilla. Fueron sentenciados 21 homeboys a entre 40 y 45 años de prisión; seis chequeos a entre 25 y 30 años; siete observadores al mismo rango de pena, y 166 paros o colaboradores también a entre 25 y 30 años.

El juicio contra 485 cabecillas de la MS-13 cierra con 14.420 imputaciones y un reclamo fiscal de USD 9 millones (Foto cortesía FGR)

Entre los condenados figura Erick Salvador Rivera Quijano, sentenciado a 121 años de cárcel por agrupaciones ilícitas, tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, y tráfico ilícito de armas de fuego.

Según el reporte fiscal, en 2022, en una zona boscosa del cantón Santa Rosa, en el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango, dos agentes policiales realizaban un patrullaje cuando observaron un campamento clandestino. En ese lugar se encontraba Quijano, quien disparó contra los agentes, que resultaron ilesos. Ese hecho fue incorporado como homicidio imperfecto o tentado contra ambos policías.

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También fue condenado Sergio Leonel Regalado a 65 años de prisión por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de armas de fuego. Las sentencias fueron impuestas por el juez uno del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

El proceso contra 485 cabecillas

En el proceso abierto contra 485 cabecillas de la MS-13, la Fiscalía sostuvo que la estructura operó durante una década bajo directrices de sus principales dirigentes. Entre las pruebas incorporadas al juicio se reprodujeron audios de llamadas telefónicas en los que, de acuerdo con la acusación, los imputados coordinaban y comentaban homicidios y otros delitos.

(Foto cortesía FGR)

La representación fiscal también expuso el sistema de “válvulas abiertas”, descrito como un mecanismo mediante el cual la pandilla autorizaba períodos en los que sus miembros tenían orden de asesinar a personas consideradas traidoras, integrantes de pandillas rivales, civiles y agentes de seguridad.

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En ese expediente, los acusados enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos. La investigación fiscal estableció además que la organización llegó a conformar 32 programas, de los cuales dos tenían operaciones en el extranjero, y 230 clicas distribuidas en todo el país.

Durante el juicio se acreditaron 444 homicidios con 485 víctimas, declararon 17 testigos criteriados y se incorporaron 625 audios, de los cuales 125 fueron reproducidos en las audiencias. Según la Fiscalía General de la República, también se presentaron videos en los que se observan homicidios cometidos por la estructura criminal.

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El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador notificará la fecha en que dará a conocer el fallo.