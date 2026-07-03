Guatemala

Guatemala: Capturan a hombre señalado de fingir su secuestro para exigir dinero a su familia

El señalado, Víctor “N”, de 51 años, habría exigido a sus parientes Q30,000 (más de USD 3,934) a cambio de su supuesta liberación, según la policía

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La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en Tecpán, Chimaltenango, a Víctor “N”, acusado de fingir su secuestro para exigir un rescate de Q30 mil, casi USD 4,000. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en Tecpán, Chimaltenango, a Víctor “N”, acusado de fingir su secuestro para exigir un rescate de Q30 mil, casi USD 4,000. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó, este jueves, sobre la detención de Víctor “N”, de 51 años, quien fue señalado de simular su propio secuestro para exigir un rescate de Q30,000 (cerca de USD 3,934) a su familia. La captura se produjo tras una operación del Comando Antisecuestros de la PNC, luego de una denuncia presentada por la presunta desaparición ocurrida en Tecpán, Chimaltenango, el 1 de julio de 2026.

Según la información difundida por los canales oficiales de la PNC, la investigación se inició tras recibir la denuncia sobre la desaparición de un hombre en la jurisdicción de Tecpán, ubicada en el departamento de Chimaltenango. Familiares reportaron que ese mismo día recibieron demandas de pago de rescate supuestamente a cambio de la liberación de Víctor “N”.

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La suma debía ser entregada para garantizar la supuesta seguridad de la víctima. No obstante, la entidad policial detalló que la localización del individuo se dio, en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, donde efectivos del Comando Antisecuestros lo encontraron caminando libremente. En ese momento, no presentaba ninguna condición que pusiera en riesgo su integridad física, según la PNC. Durante la inspección, se le incautaron dos teléfonos celulares y una boleta relacionada con el cobro del rescate, elementos que forman parte de los indicios para sustentar el caso ante las autoridades judiciales.

Primer plano de un hombre latino de piel trigueña con barba corta que sostiene un teléfono celular negro junto a su oreja en un entorno oscuro.
La denuncia por la presunta desaparición de Víctor “N” se presentó el 1 de julio y ese mismo día su familia recibió llamadas de extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PNC esclarece el caso tras encontrar al individuo en libertad

El reporte de la Policía Nacional Civil explica que la diligencia se desarrolló en seguimiento a la denuncia y que la pronta reacción del Comando Antisecuestros permitió esclarecer los hechos en menos de 24 horas. “Como resultado de la investigación realizada por el Comando Antisecuestros de la PNC fue capturado Víctor ‘N’, de 51 años”, detalló la institución a través de sus redes oficiales.

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De acuerdo con la versión proporcionada por la PNC de Guatemala, la hipótesis principal es que el propio Víctor “N” habría simulado ser víctima de secuestro para obtener el dinero de su familia. Esta actuación motivó la intervención urgente de las fuerzas de seguridad, quienes implementaron protocolos de localización y verificación de llamadas de extorsión, logrando identificar la ubicación exacta del señalado.

En uno de sus mensajes, la PNC indicó: “Fue localizado en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, donde caminaba libremente y sin presentar ninguna condición que pusiera en riesgo su integridad física”.

El Comando Antisecuestros localizó a Víctor “N” caminando libremente en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, en Guatemala. (Cortesía: PNC de Guatemala)
El Comando Antisecuestros localizó a Víctor “N” caminando libremente en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, en Guatemala. (Cortesía: PNC de Guatemala)

El operativo en Tecpán, Chimaltenango, refuerza los mecanismos implementados por la PNC de Guatemala para combatir las denuncias falsas y proteger a las familias de extorsiones. Las autoridades también reiteraron su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de delitos.

La investigación continúa bajo la coordinación del Ministerio Público (MP), que determinará las responsabilidades legales de Víctor “N” y la posible participación de otras personas en la simulación del secuestro. El caso ha generado atención pública por el uso de métodos fraudulentos para obtener dinero a través de la intimidación familiar.

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