Guatemala

Las autoridades de Guatemala y de Centroamérica reafirman el compromiso con la integración económica regional

En la CXIII cita del COMIECO, celebrada en la capital guatemalteca, los ministros cerraron las rondas del primer semestre de 2026 y activaron medidas para modernizar aduanas, facilitar el intercambio y digitalizar trámites

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Ocho personas posan frente a ocho banderas nacionales e institucionales y una pantalla con texto. En la escena también se observa una maceta con plantas
Guatemala y Centroamérica reafirmaron en la CXIII reunión del COMIECO su compromiso con la integración económica regional y la facilitación del comercio. (Sieca )

Guatemala y las autoridades de Centroamérica reafirmaron en la CXIII reunión del COMIECO su compromiso con la integración económica regional, en una cita que cerró las rondas de negociación del primer semestre de 2026 y que dejó en marcha decisiones para modernizar las aduanas, facilitar el comercio y acelerar la digitalización de los procesos regionales.

El dato económico que dio marco a esa agenda fue el peso del mercado centroamericano para Guatemala: durante el primer trimestre de 2026, la región se consolidó como el principal destino de sus exportaciones, con USD 1.851 millones, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Comercio Exterior.

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La reunión se celebró en la ciudad de Guatemala en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del primer semestre de 2026, bajo la Presidencia Pro Témpore de Honduras. Allí, las autoridades del Subsistema de Integración Económica revisaron avances del semestre y aprobaron el Plan de Trabajo para lo que resta de 2026.

Guatemala participó con la ministra de Economía Gabriela García y la viceministra de Integración y Comercio Exterior Ivannia Ponce, quienes reforzaron el respaldo del país a una agenda regional coordinada con la SIECA. El objetivo planteado fue consolidar una región más competitiva, conectada y preparada para responder a los desafíos del comercio internacional.

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Grupo de personas sentadas en una mesa de conferencia con banderas de Guatemala, laptops, botellas de agua, carteles de nombres y una planta
La ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, participa en una reunión oficial junto a otros funcionarios en una sala de conferencias. (Ministerio de Economía y Comercio Exterior de Guatemala)

La agenda incluyó reformas aduaneras, fronteras coordinadas y comercio digital

Uno de los ejes del encuentro fue el seguimiento a la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y de su reglamento, el RECAUCA V. La revisión busca modernizar el marco normativo que sostiene la unión aduanera y agilizar el comercio intrarregional. Según la nota de prensa del SIECA.

El COMIECO también conoció los avances presentados por el Comité Aduanero y sus grupos técnicos en gestión aduanera, control de riesgo y facilitación del comercio. Esos trabajos forman parte de la estrategia para reducir barreras al intercambio comercial y mejorar las condiciones para que las empresas operen en la región.

Otro punto abordado fue la validación del Modelo Regional de Gestión Coordinada de Fronteras para los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo. La iniciativa apunta a fortalecer la coordinación entre instituciones, optimizar controles fronterizos y facilitar las operaciones de comercio exterior.

La agenda incluyó además la revisión de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC), orientada a ampliar el uso de herramientas digitales, reforzar la interoperabilidad institucional y acelerar la transformación digital del comercio regional. En la misma sesión se evaluó el Corredor Ágil Logístico o Cargo Pass, desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Las autoridades también revisaron los resultados del IV Encuentro Regional de los Comités Nacionales de Facilitación del Comercio, enfocado en impulsar el comercio digital y la modernización de los procesos de comercio exterior. A la vez, el COMIECO examinó el informe de avances del Comité Centroamericano de Competencia y los resultados alcanzados durante el primer semestre del año.

Guatemala y Centroamérica reafirmaron en la CXIII reunión del COMIECO su compromiso con la integración económica regional y la facilitación del comercio.
Guatemala y Centroamérica reafirmaron en la CXIII reunión del COMIECO su compromiso con la integración económica regional y la facilitación del comercio. (Sieca )

El encuentro incorporó al sector privado y formalizó un relevo en la SIECA

El sector productivo regional participó mediante cortesías de sala concedidas al Comité Consultivo de la Integración Económica y a las Cámaras Americanas de Comercio. El propósito fue recoger inquietudes y propuestas vinculadas con comercio e integración.

La sesión también incluyó la toma de posesión de Alden Rivera Montes como nuevo secretario general de la SIECA. Su llegada abre una nueva etapa institucional enfocada en fortalecer la integración económica regional, impulsar la facilitación del comercio y promover una Centroamérica más competitiva e integrada.

En el mismo acto se concretó el traspaso de la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica de Honduras a Nicaragua. La CXIII Reunión del COMIECO marcó así el cierre formal de las rondas de negociación del primer semestre de 2026, que incluyeron sesiones de grupos técnicos, del Comité Aduanero, de los directores de Integración Económica y de los viceministros del área.

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