Guatemala

Centroamérica se convierte en el principal destino de las exportaciones guatemaltecas en 2026

En el primer cuatrimestre, la región compró USD 1.851 millones y desplazó al mercado de Estados Unidos, que captó USD 1.838 millones, de acuerdo con cifras del Banco de Guatemala

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Un mapa beige de Centroamérica con Guatemala resaltada en amarillo brillante. Alrededor hay caña de azúcar, plátanos, café, piñas, mangos, botellas de aceite y camisas bordadas.
Entre enero y abril de 2026, Guatemala obtuvo 5.709,1 millones de dólares por exportaciones internacionales. Según el Banco de Guatemala, esta cifra representa un incremento del 5,.8 % respecto al mismo periodo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, Centroamérica se posicionó como principal destino de las exportaciones de Guatemala en 2026, superando a Estados Unidos, según informó EFE con base en datos oficiales del Banco de Guatemala (Banguat). Este cambio en la dinámica comercial marca un nuevo hito para la economía guatemalteca, que logró incrementar sus ingresos por ventas internacionales durante el primer cuatrimestre del año.

Entre enero y abril de 2026, el ingreso de divisas por exportaciones sumó 5.709,1 millones , un aumento del 5.8 % respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con las cifras divulgadas por el Banco de Guatemala. Esta variación equivale a 312,3 millones de dólares adicionales en comparación con los primeros cuatro meses del año anterior, cuando el monto ascendió a 5.396,8 millones.

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EFE detalló que los productos guatemaltecos que registraron mayores ingresos en el mercado internacional fueron encabezados por el café, que aportó USD 692,1 millones , representando el 12,1 % del total de exportaciones. Los artículos de vestuario ocuparon el segundo puesto con 510 millones (8,9 %), seguidos por las ventas de azúcar con USD 416,5 millones USD (7,3 %). En cuarto lugar se ubicó el banano, con un aporte de 370,1 millones USD (6,5 %), mientras que las grasas y aceites comestibles generaron 306,2 millones (5.4 %) y las frutas frescas, secas o congeladas alcanzaron 219,9 millones (3.9 %).

Un mapa de Guatemala con la bandera nacional, rodeado de productos como café, azúcar, bananos, camisetas, varias frutas tropicales y botellas de aceite.
El café lideró las exportaciones de Guatemala con USD 692,1 millones, seguido por artículos de vestuario, azúcar, banano, grasas y aceites comestibles, y frutas frescas, secas o congeladas. Estos productos concentraron los mayores ingresos en el mercado internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala consolida crecimiento y diversificación en sus mercados de exportación

Según el reporte de la agencia EFE, los mercados de Centroamérica y Estados Unidos encabezaron la lista de destinos para las exportaciones guatemaltecas durante el periodo analizado. Las ventas a los países centroamericanos sumaron USD 1.851 millones, equivalentes al 32.4 % del total. Por su parte, Estados Unidos recibió productos guatemaltecos por un valor de 1.838 millones (32,2 %).

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La información del Banco de Guatemala detalla que, tras Centroamérica y Estados Unidos, los principales mercados de destino fueron la Eurozona, con USD 500,3 millones (8.8 %), México con USD 244,8 millones (4.3 %) y Canadá con USD 159,7 millones (2.8 %). Otros destinos internacionales también figuran entre los compradores, aunque con menores volúmenes.

El año pasado, Guatemala cerró con 15.595,3 millones de dólares en ingresos por exportaciones, superando los USD 14.556,3 millones registrados en 2024, según datos recopilados por EFE. Las cifras oficiales reflejan una tendencia de crecimiento sostenido en la colocación de productos guatemaltecos en el exterior, con Centroamérica liderando por primera vez en la historia reciente de la nación.

Una vista de ángulo bajo de enormes pilas de contenedores de envío multicolores, como rojo, azul, verde y amarillo, bajo un cielo parcialmente nublado.
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones guatemaltecas con USD 1.838 millones, seguido por la Eurozona, México y Canadá, que concentraron los mayores volúmenes de venta al exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los analistas del Banco de Guatemala atribuyen este desempeño a una combinación de factores, entre los que destacan la diversificación de destinos, el fortalecimiento de la integración regional y la competitividad de los productos tradicionales, como el café y el azúcar. EFE destacó que este cambio en el patrón exportador responde a estrategias de las empresas locales para aprovechar los acuerdos comerciales y la cercanía geográfica con los países vecinos.

La dinámica registrada durante los primeros meses de 2026 revela una mayor integración comercial de Guatemala en la región centroamericana, tendencia que podría mantenerse en los próximos meses si se consolidan las condiciones económicas y políticas en el área.

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